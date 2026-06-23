Favorit je jasný. Burnham má nahradit Starmera, před pár dny uspěl u voleb

Lucie Podzimková

23. června 2026 8:59

Andy Burnham
Andy Burnham Foto: Facebook Andy Burnham

Britská média mají jasno o favoritovi na obsazení uvolněného premiérského postu, který opustí Keir Starmer, jenž v pondělí oznámil rezignaci. Nově zvolený labouristický poslanec Andy Burnham se však zřejmě nestane novým stranickým lídrem dříve než v polovině července. 

Šestapadesátiletý Burnham se teprve před několika dny stal poslancem v doplňovacích volbách. Cestu mu uvolnil dosavadní poslanec Josh Simons, který odstoupil ve prospěch rodáka z Aintree, aby se ten mohl následně ucházet o post stranického lídra.

Burnhamova politická kariéra trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Nyní se do parlamentu vrací po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru, kterou opustil v uplynulých dnech. 

Podle harmonogramu, který zveřejnila BBC, se 9. července otevřou nominace do volby nového šéfa labouristů. Uchazeči musí sehnat nejméně 81 podpisů od poslanců. Uzávěrka je 16. července. Pokud by Burnham neměl vyzyvatele, stane v čele strany nejdřív 17. července. Podle odcházejícího Starmera by nejpozději 1. září mělo být jasné, kdo bude novým premiérem. 

Starmer v pondělí oznámil, že ráno mluvil s králem Karlem III. a informoval ho o svém rozhodnutí rezignovat. Politik skončí i v čele labouristů, kteří by si měli vybrat nového předsedu do září, kdy bude po prázdninách obnovena činnost parlamentu. Starmer do té doby zůstane ve funkci premiéra. 

Končící ministerský předseda v dnešním projevu prohlásil, že stranu převzal ve stavu, kdy byla "politicky, finančně i morálně" zkrachovalá, takže množí lidé tvrdili, že její záchrana už není možná. Starmer konstatoval, že stranu změnil a obnovil důvěru v britskou ekonomiku, obranu a národní bezpečnost. 

Podle Starmera panovaly u stranických kolegů pochybnosti o tom, že je vhodným lídrem pro příští volby. Odcházející premiér doslova řekl, že od straníků "slyšel odpověď" a přijal ji s pokorou. 

Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké britské politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna. 

Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu. 

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