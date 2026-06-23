Favorit je jasný. Burnham má nahradit Starmera, před pár dny uspěl u voleb

Britská média mají jasno o favoritovi na obsazení uvolněného premiérského postu, který opustí Keir Starmer, jenž v pondělí oznámil rezignaci. Nově zvolený labouristický poslanec Andy Burnham se však zřejmě nestane novým stranickým lídrem dříve než v polovině července.
Šestapadesátiletý Burnham se teprve před několika dny stal poslancem v doplňovacích volbách. Cestu mu uvolnil dosavadní poslanec Josh Simons, který odstoupil ve prospěch rodáka z Aintree, aby se ten mohl následně ucházet o post stranického lídra.
Burnhamova politická kariéra trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Nyní se do parlamentu vrací po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru, kterou opustil v uplynulých dnech.
Podle harmonogramu, který zveřejnila BBC, se 9. července otevřou nominace do volby nového šéfa labouristů. Uchazeči musí sehnat nejméně 81 podpisů od poslanců. Uzávěrka je 16. července. Pokud by Burnham neměl vyzyvatele, stane v čele strany nejdřív 17. července. Podle odcházejícího Starmera by nejpozději 1. září mělo být jasné, kdo bude novým premiérem.
Starmer v pondělí oznámil, že ráno mluvil s králem Karlem III. a informoval ho o svém rozhodnutí rezignovat. Politik skončí i v čele labouristů, kteří by si měli vybrat nového předsedu do září, kdy bude po prázdninách obnovena činnost parlamentu. Starmer do té doby zůstane ve funkci premiéra.
Končící ministerský předseda v dnešním projevu prohlásil, že stranu převzal ve stavu, kdy byla "politicky, finančně i morálně" zkrachovalá, takže množí lidé tvrdili, že její záchrana už není možná. Starmer konstatoval, že stranu změnil a obnovil důvěru v britskou ekonomiku, obranu a národní bezpečnost.
Podle Starmera panovaly u stranických kolegů pochybnosti o tom, že je vhodným lídrem pro příští volby. Odcházející premiér doslova řekl, že od straníků "slyšel odpověď" a přijal ji s pokorou.
Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké britské politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna.
Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Favorit je jasný. Burnham má nahradit Starmera, před pár dny uspěl u voleb
Aktualizováno před 22 minutami
Policejní manévry v Čelákovicích. Hledá se muž se střelnou zbraní
před 2 hodinami
Výhled počasí do poloviny července. Extrémní teplo časem odezní
včera
Na D49 se otevřely další kilometry dálnice. Od tendru to trvalo 18 let
včera
Obchody a červencové svátky. První řetězec oznámil, jak to letos bude
včera
Trapné, nebezpečné, pomstychtivé. Opozice stojí na straně prezidenta Pavla
včera
Česko se zapojí do projektu AI Gigafactory. Vláda schválila akční plán pro duševní zdraví
včera
Pavel si dává na čas. Pražský hrad oznámil, kdy se vyjádří k rozhodnutí vlády
včera
V autě stačí pár minut a už je zle. Policie radí, na co si dát během veder pozor
včera
Pavel nebude členem delegace na summitu NATO, rozhodla vláda
včera
Farage chce po Starmerově konci volby. Jsme připraveni přinést změnu, vzkázal
včera
Brněnské nádraží evakuovali kvůli munici. Dělníci ji našli na stavbě
Aktualizováno včera
Starmer oznámil svůj konec v čele Velké Británie
včera
Počasí dnes: Meteorologové opět varují před bouřkami, udeří už odpoledne
včera
Víkendové bouřky řádily hlavně v Čechách. V Příbrami lilo, padaly i velké kroupy
včera
Co bude s důchody? Ministerstvo přišlo s novou analýzou, závěry jsou zajímavé
včera
První kolo dalších jednání mezi USA a Íránem je u konce. Mluví se o pokroku
včera
Stávka v ČT a ČRo. Projevuje se zpožděním pořadů, dotkne se i MS ve fotbale
včera
Počasí: Vysoké teploty se v Česku objeví i příští víkend
21. června 2026 21:17
Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá
Maďarský prezident Tamás Sulyok, který bývá spojován se zbytky padlého režimu bývalého premiéra Viktora Orbána, hodlá čelit snahám nové vlády o své odvolání. Nový předseda vlády Péter Magyar, který v dubnových volbách drtivě zvítězil, již ve svém vítězném projevu avizoval, že Sulyoka i další funkcionáře dosazené v Orbánově éře zbaví funkcí kvůli tomu, že dřívějšímu systému pomáhali budovat státní korupci a klientelismus.
Zdroj: Libor Novák