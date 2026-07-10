Labouristům stačil den a už je téměř jasno. Burnham má namířeno do Downing Street

Labouristům stačil jediný den, aby dali jasně najevo, koho si přejí v Downing Street po konci Keira Starmera. Všechno nasvědčuje tomu, že dalším britským premiérem se přespříští týden stane Andy Burnham.
Labouristé ve čtvrtek zahájili nominační proces v rámci výběru nového stranického lídra. Až do do středy 15. července se poslanci mohou ucházet o nejvyšší post. Podpořit je musí alespoň pětina poslanců, konkrétně tedy 81 zákonodárců. Uchazeči ale potřebují i podporu některých spolků či odborů a místních labouristických stran.
Stačil přitom pouze jediný den, aby favorizovaný Burnham získal na svou stranu 322 poslanců. Chybí mu tak podpora jen jednoho dalšího, aby bylo matematicky nemožné ho vůbec vyzvat k souboji o předsednictví, konstatovala BBC. Někteří členové parlamentu za labouristy se navíc nechali slyšet, že ho podpoří, ale zatím neměli možnost hlasovat.
Burnham je nadále jediným kandidátem. Pokud to tak zůstane, bude od příštího týdne novým předsedou labouristů a v pondělí 20. července se stane dalším britským premiérem. V Downing Street nahradí Keira Starmera.
Šestapadesátiletý Burnham se před několika týdny vrátil do parlamentu, když se stal poslancem v doplňovacích volbách. Cestu mu uvolnil dosavadní poslanec Josh Simons, který odstoupil ve prospěch rodáka z Aintree. Burnhamova politická kariéra ale trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Do parlamentu se letos vrátil po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru.
Končící premiér Starmer oznámil svou rezignaci v červnu. Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna.
Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
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Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný.
Zdroj: Lucie Podzimková