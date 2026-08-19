Juchelka může s maximálním možným zvýšením důchodů narazit u koaličního partnera

Maximum, co je možné, by důchodcům rád od ledna přidal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). U jednoho z koaličních partnerů by ale s návrhem, aby penze stouply více, než je nezbytně nutné, mohl narazit.
Juchelka v úterý jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) i o parametrech lednového zvýšení důchodů. Penzisté si ale na finální cifru budou muset ještě několik týdnů počkat. "Přesnější číslo valorizace budeme vědět v září," řekl ministr práce a sociálních věcí podle webu TN.cz.
Juchelka před úterním jednáním uvedl, že chce usilovat o navýšení valorizace. "Z těch 300 korun by se to mělo navýšit na 590 korun. To je to maximum, které vláda může dát," nechal se slyšet. Politik nicméně zdůraznil, že o navýšení důchodů nerozhoduje sám. "Toto je samozřejmě záležitostí koalice, to není záležitostí ministra práce a sociálních věcí nebo ministryně financí. Na tom se musíme domluvit všichni," podotkl.
Narazit by ministr mohl u Motoristů, což naznačují slova předsedy rozpočtového výboru Vladimíra Pikory. "Důchody mají růst podle zákona, nikoli podle toho, který ministr právě nabídne vyšší částku. Zákonný valorizační mechanismus je předvídatelný, srozumitelný a platí pro všechny stejně," citoval poslance již zmíněný web.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun.
Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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Zdroj: Jan Hrabě