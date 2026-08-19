Výhled počasí do poloviny září. Spalující léto už by se vrátit nemělo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 7:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Návrat tropického počasí už se během letošních letních prázdnin nepředpokládá. Teploty mohou být dokonce v některých obdobích podprůměrné. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové předpokládají, že se během probíhajícího týdne budou střídat průměrné a teplejší dny. "V průměru naměříme kolem 18,5 °C, při maximech nejčastěji v rozmezí 23 až 25 °C a minimech kolem 13 °C," uvedli. 

Poslední ryze srpnový týden už bude v průměru o tři stupně chladnější, přičemž průměrné teploty se budou pohybovat na hranici klimatologického normálu a slabě podprůměrných hodnot. Období do 13. září bude jako celek teplotně průměrné. 

"První polovina září dle předpovědi přinese oteplení do průměrných nebo slabě nadprůměrných teplot. Maximální teploty budou kolísat, nicméně v jejich týdenních průměrech bude nejčastěji mezi 19 až 24 °C. V noci se pak bude ochlazovat, tak aby na konci období bylo nejčastěji pod 10 °C," sdělili meteorologové. 

V tomto týdnu se očekávají průměrné srážkové úhrny nad 20 milimetrů, tedy nad dlouhodobým normálem. I druhý předpovědní týden se jeví srážkově bohatší s možností průměrných nebo slabě nadprůměrných srážek, nejpravděpodobněji s úhrny mezi 10 až 20 mm.

"Následující dva týdny pak budou srážkově průměrné nebo podprůměrné, úhrny budou pravděpodobně oscilovat kolem 10 mm za týden. Celé období bude srážkově průměrné," dodal hydrometeorologický ústav. 

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