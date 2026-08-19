Výhled počasí do poloviny září. Spalující léto už by se vrátit nemělo

Návrat tropického počasí už se během letošních letních prázdnin nepředpokládá. Teploty mohou být dokonce v některých obdobích podprůměrné. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové předpokládají, že se během probíhajícího týdne budou střídat průměrné a teplejší dny. "V průměru naměříme kolem 18,5 °C, při maximech nejčastěji v rozmezí 23 až 25 °C a minimech kolem 13 °C," uvedli.
Poslední ryze srpnový týden už bude v průměru o tři stupně chladnější, přičemž průměrné teploty se budou pohybovat na hranici klimatologického normálu a slabě podprůměrných hodnot. Období do 13. září bude jako celek teplotně průměrné.
"První polovina září dle předpovědi přinese oteplení do průměrných nebo slabě nadprůměrných teplot. Maximální teploty budou kolísat, nicméně v jejich týdenních průměrech bude nejčastěji mezi 19 až 24 °C. V noci se pak bude ochlazovat, tak aby na konci období bylo nejčastěji pod 10 °C," sdělili meteorologové.
V tomto týdnu se očekávají průměrné srážkové úhrny nad 20 milimetrů, tedy nad dlouhodobým normálem. I druhý předpovědní týden se jeví srážkově bohatší s možností průměrných nebo slabě nadprůměrných srážek, nejpravděpodobněji s úhrny mezi 10 až 20 mm.
"Následující dva týdny pak budou srážkově průměrné nebo podprůměrné, úhrny budou pravděpodobně oscilovat kolem 10 mm za týden. Celé období bude srážkově průměrné," dodal hydrometeorologický ústav.
Související
Počasí: Česko zasáhnou silné bouřky. První hrozí od půlnoci na čtvrtek
Sucho láme rekordy. Existují místa, kde jsou problémy od začátku roku
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Se spisovatelem Páralem se lidé rozloučili v Mariánských Lázních
před 58 minutami
Počasí: Česko zasáhnou silné bouřky. První hrozí od půlnoci na čtvrtek
před 1 hodinou
Ruský politik Mironov navrhl, aby se Orešnikem zaútočilo na Británii
před 2 hodinami
Sucho láme rekordy. Existují místa, kde jsou problémy od začátku roku
před 3 hodinami
První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa
před 4 hodinami
Írán poprvé reagoval na prohlášení Hormuzského průlivu za americké území
před 4 hodinami
Exministr Fedorov chce, aby na Ukrajině proběhly volby
před 6 hodinami
Výhled počasí do poloviny září. Spalující léto už by se vrátit nemělo
včera
Policisté vyšetřují smrt herečky Panettiere. Na cizí úmysl to nevypadá
včera
Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato
včera
Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy
včera
CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo
včera
Hormuzský průliv patří USA, naznačil Trump na sociální síti
včera
Zemřel Josef Vávra, reklamou proslavený sládek pivovaru Bernard
včera
Berlínskou zeď dokončili před 65 lety. Překonat se ji pokusily tisíce lidí
včera
Armáda se připravuje na obnovení provozu vrtulníků Venom a Viper
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka odhalil, kolik chce lidem přidat
včera
Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje
včera
Exministr Blažek komentoval rozhodnutí Ústavního soudu
včera
Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery
Britská královská rodina se nedávno rozrostla o dalšího člena, kterého v Portugalsku přivedla na svět princezna Eugenie. S manželem si ale ještě nějaký čas nechávala jedno tajemství. S pravdou se rozhodla jít ven až v úvodu tohoto srpnového týdne.
Zdroj: Lucie Podzimková