Princ Andrew může mít problém. Burnham nevylučuje nové vyšetřování

Bývalému princi Andrewovi mohou po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama do Downing Street hrozit další problémy. Burnham by totiž podle zástupkyně obětí sexuálního násilí mohl souhlasit s veřejným vyšetřováním aktivit amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ve Velké Británii.
"Byla jsem ujištěna, že premiér to bere velmi vážně," uvedla zástupkyně obětí Alex Davies-Jonesová pro pořad BBC Newsnight. "Setká se s oběťmi a podívá se na to, co je možné, jaké kroky je možné podniknout, když teď jako premiér má přístup ke všem informacím," nechala se slyšet.
"Měli jsme diskuze s premiérem už předtím, než se stal premiérem. Souhlasil, že se setká s oběťmi Epsteina," zmínila Davies-Jonesová. Burnham podle jejích slov slíbil spolupráci na systémové změně, která by myslela na všechny oběti sexuálního násilí.
Burnham se stal britským premiérem poté, co si ho labourističtí poslanci vybrali jako nástupce Keira Starmera, jenž v červnu oznámil svou rezignaci. Šestapadesátiletý politik se teprve před několika týdny vrátil do parlamentu, když se stal poslancem v doplňovacích volbách. Burnhamova politická kariéra ale trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Do parlamentu se letos vrátil po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Ve Velké Británii je případ amerického finančníka velkým tématem, protože je do něj zapleten mladší bratr krále Karla III. Bývalý princ Andrew je momentálně vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru.
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Zdroj: Libor Novák