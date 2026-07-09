V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný

Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný.
Od čtvrtka 9. do středy 15. července mají labourističtí poslanci příležitost získat požadované nominace, aby se mohli zúčastnit volby. Podpořit je musí alespoň pětina poslanců, konkrétně 81 zákonodárců. Uchazeči ale potřebují i podporu některých spolků či odborů a místních labouristických stran.
Do boje o vedení labouristů se dosud přihlásil jediný člověk. Jde o staronového poslance Andyho Burnhama. Podle BBC se předpokládá, že ještě během července stane novým premiérem, přestože se teprve před několika týdny vrátil do parlamentu.
Šestapadesátiletý Burnham se totiž před několika týdny stal poslancem v doplňovacích volbách. Cestu mu uvolnil dosavadní poslanec Josh Simons, který odstoupil ve prospěch rodáka z Aintree. Burnhamova politická kariéra ale trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Do parlamentu se letos vrátil po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru.
Končící premiér Starmer oznámil svou rezignaci v červnu. Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna.
Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
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Andy Burnham , Labouristická strana (VB) , Velká Británie , Keir Starmer (labouristi)
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Zdroj: Lucie Podzimková