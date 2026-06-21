Španělskem otřásá korupční skandál. Manželka premiéra Sáncheze nesmí opustit zemi

Španělský soud nařídil manželce současného premiéra Begoñe Gómezové, aby se dostavila k soudnímu přelíčení kvůli obviněním z korupce. Soudce Juan Carlos Peinado jí zároveň odebral cestovní pas, zakázal opustit zemi a uložil povinnost hlásit se dvakrát měsíčně na soudě. Gómezová čelí obviněním ze zpronevěry, obchodování s vlivem, korupce v obchodním styku a nezákonného přisvojení finančních prostředků. Podle vyšetřovatelů měla využít své manželství k posílení kariéry na madridské univerzitě.
Manželé jakákoli pochybení odmítají a premiér Pedro Sánchez označil celý proces za politicky motivovanou frašku. Ministr spravedlnosti Félix Bolaños vyjádřil nad rozhodnutím soudu politování, ale zdůraznil, že pravda nakonec zvítězí. Podle kritiků a deníku El País jsou přijatá opatření nepřiměřená a slouží spíše k vyvolání mediální pozornosti, obzvláště když Gómezová disponuje policejní ochranou, která by jí v útěku z vlasti zabránila. Vyšetřování začalo na základě podnětu protikorupční organizace Manos Limpias, která má vazby na krajní pravici.
Tato kauza se řadí k dalším případům, které v poslední době zasáhly nejbližší okolí španělského premiéra. Policie nedávno provedla razii v sídle vládní Socialistické dělnické strany kvůli podezření ze zneužití stranických peněz na placení novináře, který měl kritizovat žaloby podávané na vládní představitele. Vyšetřování se dotýká také bývalého premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera, který je podezřelý v kauze organizovaného zločinu a padělání dokumentů kolem půjčky pro menší leteckou společnost.
Dalšímu tlaku čelí Sánchezův někdejší blízký spolupracovník José Luis Ábalos, jenž strávil několik měsíců ve vězení kvůli obvinění z braní úplatků při nákupu respirátorů během pandemie. Soudnímu řízení neuniká ani premiérův bratr David, hudebník obviněný z obchodování s vlivem při svém jmenování do funkce před devíti lety. Sám předseda vlády v žádném z případů nefiguruje, ale aféry výrazně oslabují jeho menšinovou koalici, v níž figurují také katalánské a baskické separatistické strany.
Lídr konzervativní opozice Alberto Núñez Feijóo již vyzval premiéra k rezignaci a prohlásil, že kabinet zažívá svou agónii. Podle průzkumů veřejného mínění by případné předčasné volby vyhrála Feijóova Lidová strana, která by mohla sestavit většinu s krajně pravicovým uskupením Vox. Řádný termín voleb je sice stanoven na příští rok, avšak někteří koaliční partneři již vyjádřili pochybnosti o další budoucnosti vlády. Sánchez přesto trvá na tom, že dokončí celý svůj mandát, k čemuž mu nahrává i španělská ústava, podle níž lze premiéra odvolat pouze v případě, že parlament schválí alternativního kandidáta.
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Zdroj: Libor Novák