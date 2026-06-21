Křehké příměří dostalo další ránu. Trump pohrozil Íránu tvrdým úderem

Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým úderem, pokud Teherán okamžitě nezastaví své jím placené zástupné síly v Libanonu, které podle jeho slov způsobují potíže.
Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social uvedl, že v případě neuposlechnutí zasáhnou Spojené státy Írán velmi tvrdě, podobně jako v předchozím týdnu, ale s ještě větší intenzitou. Tento ostrý vzkaz přišel bezprostředně poté, co americký viceprezident JD Vance informoval o pokroku na mírových rozhovorech mezi USA a Íránem, které probíhají ve Švýcarsku.
Prezident svými slovy narážel na hnutí Hizballáh, jehož střety s Izraelem v posledních dnech vážně ohrožují uzavření předběžné americko-íránské mírové dohody. Podle místních úřadů navíc sobotní izraelské nálety v jiholibanském okrese Nabatíja zabily nejméně 16 lidí a dalších 12 zranily, a to i přes zprávy o obnoveném příměří, které mělo pokračující boje ukončit.
Viceprezident JD Vance přitom ještě krátce před Trumpovým prohlášením hovořil s novináři o tom, že se během posledních hodin podařilo dosáhnout velkého pokroku. Vance připustil, že Írán byl dosud motorem regionální nestability, ale vyjádřil naději v budoucnost, kde budou všechny strany spolupracovat na prosazování míru a prosperity. Dodal, že Donald Trump je plně oddán dosažení úplného regionálního příměří, byť uznal, že vyjednávání o klidu zbraní bývají komplikovaná, a ocenil historicky první setkání íránského a amerického vedení na takto vysoké úrovni.
Katarský prostředník následně potvrdil, že summit u Lucernského jezera oficiálně začal za účasti delegací USA, Íránu a dvou zprostředkovatelských států, kterými jsou Katar a Pákistán. Jednání o rozšíření křehké prozatímní dohody provázely značné potíže, zejména kvůli rozhodnutí Íránu ponechat uzavřený Hormuzský průliv na protest proti tomu, že Trump nedokázal přimět Izrael k ukončení bojů v Libanonu.
Zatímco americká delegace vedená Vancem dodatečně zařadila situaci v Libanonu na program jednání, který se původně měl týkat pouze otevření průlivu, zrušení amerických sankcí na vývoz íránské ropy a rozmrazení íránských aktiv v zahraničí, íránská strana kladla důraz především na ekonomické aspekty.
Delegaci Teheránu vede předseda parlamentu Mohammad Báger Ghalíbáf, jehož doprovázejí také náměstek ministra ropného průmyslu a guvernér íránské ústřední banky, což potvrzuje snahu Íránu zaměřit se na konkrétní podmínky zrušení hospodářských sankcí.
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Příměří dlouho nevydrželo. Izrael opět útočí v Libanonu
Izraelské nálety v jižním Libanonu si vyžádaly několik lidských životů, a to necelých čtyřiadvacet hodin po oznámení nového příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh. Podle libanonské státní tiskové agentury zahynulo nejméně jedenáct lidí poté, co izraelské bojové letouny, drony a dělostřelectvo zasáhly více než tucet oblastí, přičemž mnoho útoků se soustředilo kolem města Nabatíja. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla teroristické cíle Hizballáhu poté, co tato skupina vypálila přes padesát projektilů na izraelské jednotky rozmístěné v jižním Libanonu.
Zdroj: Libor Novák