Co bude s důchody? Ministerstvo přišlo s novou analýzou, závěry jsou zajímavé

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. června 2026 10:04

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nová analýza Ministerstva práce a sociálních věcí ukazuje, že odchod z trhu práce často začíná ještě před dosažením důchodového věku. Každý druhý senior v tomto věku už nepracuje a čtyři z deseti lidí nevstupují do důchodu ze stabilního zaměstnání. Nejčastějšími důvody jsou nezaměstnanost, zdravotní problémy nebo péče o blízké. 

Analýza pomáhá lépe porozumět tomu, kde a jak mohou opatření státu podpořit lidi, kteří mohou a chtějí pracovat déle, zdůraznilo ministerstvo. 

"Analýza jasně ukazuje, že lidé v předdůchodovém věku nejsou jedna homogenní skupina. Mají různé zdravotní možnosti, rodinné závazky, pracovní podmínky i šance uplatnit se na trhu práce. Proto nestačí dívat se jen na zákonný věk odchodu do důchodu a řešit ho plošně. Potřebujeme chytrá opatření, která budou více odpovídat skutečné situaci starších lidí a pomohou jim zůstat ekonomicky aktivní tam, kde je to možné," uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Nová analýza MPSV zkoumá pracovní a sociální situaci seniorů v pěti letech před nástupem do řádného nebo předčasného důchodu. Celých 59 % seniorů odchází do důchodu ze stabilní práce, ať už jde o zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost. Tento údaj není v rozporu se zjištěním, že při dosažení důchodového věku už polovina seniorů nepracuje. Oba ukazatele sledují odlišné okamžiky.

Část lidí odchází do předčasného důchodu ještě před dosažením důchodového věku, zatímco jiní naopak zůstávají ekonomicky aktivní i po jeho dosažení. Naopak 9 % seniorů je před odchodem do důchodu dlouhodobě bez stabilní práce. Do této skupiny spadají zejména osoby s invaliditou, dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé kombinující nezaměstnanost, dlouhodobou nemoc či péči o blízkou osobu s omezenou pracovní aktivitou.

Největší prostor pro cílenou pomoc představuje skupina seniorů, kteří ztrácejí kontakt s trhem práce až v posledních letech před důchodem. Takových je 27 % a typicky přestávají pracovat jeden až dva roky před odchodem do penze. Právě u nich mohou vhodně nastavená opatření pomoci prodloužit pracovní aktivitu a zlepšit jejich situaci na trhu práce.

Důvody předčasného odchodu seniorů z trhu práce se liší a jejich pochopení je klíčové pro nastavení účinných opatření. Analýza identifikovala tři hlavní faktory – nezaměstnanost, zdravotní omezení a v menší míře péči o osoby blízké.

Nejčastější příčinou odchodu seniorů z trhu práce je nezaměstnanost. Každý pátý senior (21 %) odchází do důchodu přímo z evidence Úřadu práce. Mezi předčasnými důchodci je to dokonce 42 %. Z dat vyplývá, že vstup do evidence Úřadu práce přichází typicky 11 měsíců před přiznáním důchodu, tedy přibližně na dobu odpovídající maximální délce podpory v nezaměstnanosti pro starší uchazeče. Pro část seniorů tak evidence na Úřadu práce představuje poslední etapu mezi ztrátou zaměstnání a odchodem do důchodu. Důvodů může být více – od obtížnějšího hledání nového zaměstnání ve vyšším věku přes zdravotní omezení až po nižší motivaci zaměstnavatelů přijímat pracovníky, kterým do důchodu zbývá jen několik let.

Dalším významným faktorem jsou zdravotní omezení. Data ukazují, že delší pracovní neschopnost často předchází následné nezaměstnanosti a odchodu do důchodu. Tento vývoj je výraznější u předčasných důchodců. V průměrném měsíci je na více než dvoutýdenní pracovní neschopnosti 9,5 % předčasných důchodců oproti 5,6 % řádných důchodců. Přechod z nemocenské do evidence Úřadu práce u předčasných důchodců v posledním roce před přiznáním důchodu narůstá až na 13 %. Zdravotní problémy se tak často stávají prvním krokem na cestě od zaměstnání přes evidenci Úřadu práce až k předčasnému důchodu.

Třetím sledovaným faktorem byla péče o osoby blízké. V rozporu s častými předpoklady však nejde o dominantní příčinu odchodu z trhu práce. Většina seniorů pobírajících příspěvek na péči dokáže péči kombinovat se zaměstnáním. Analýza zároveň potvrzuje výrazný rozdíl mezi ženami a muži – před přiznáním důchodu pečuje o osobu blízkou 10 % žen a 5 % mužů.

Analýza vychází z unikátně propojených dat Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce České republiky. Potvrzuje, že prodlužování pracovního života nelze stavět pouze na změnách důchodového věku. Stejně důležité je včas rozpoznat rizika, která vedou k předčasnému odchodu z trhu práce, a nabídnout lidem odpovídající podporu.

Výsledky analýzy zároveň potvrzují význam opatření zaměřených na zaměstnávání osob starších 55 let, flexibilní formy práce, rekvalifikace, prevenci zdravotních omezení i podporu lidí, kteří se po ztrátě zaměstnání obtížně vracejí na pracovní trh. Právě poslední roky před důchodem mohou rozhodnout o tom, zda člověk zůstane ekonomicky aktivní, nebo z trhu práce odejde předčasně.

3. června 2026 12:39

Schillerová představila zásadní změny důchodového systému

Související

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Schillerová představila zásadní změny důchodového systému

Ministerstvo financí po měsících intenzivních příprav a expertních diskusí představilo rozsáhlou reformu třetího pilíře penzijního systému. Nová podoba doplňkového penzijního spoření by měla začít platit od ledna roku 2027 a přinese s sebou hned několik zásadních změn pro miliony českých střadatelů. 

Více souvisejících

důchody důchodci, senioři práce Ministerstvo práce a soc. věcí

Aktuálně se děje

před 42 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer oznámil svůj konec v čele Velké Británie

Britský premiér Keir Starmer dal za pravdu spekulacím z posledních dní, když v pondělí oznámil rezignaci na post ministerského předsedy. Informovala o tom britská BBC. Starmer skončí i v čele labouristů, které v následujících dnech a týdnech čeká hledání nového lídra. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Důchody, ilustrační fotografie.

Co bude s důchody? Ministerstvo přišlo s novou analýzou, závěry jsou zajímavé

Nová analýza Ministerstva práce a sociálních věcí ukazuje, že odchod z trhu práce často začíná ještě před dosažením důchodového věku. Každý druhý senior v tomto věku už nepracuje a čtyři z deseti lidí nevstupují do důchodu ze stabilního zaměstnání. Nejčastějšími důvody jsou nezaměstnanost, zdravotní problémy nebo péče o blízké. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Tamás Sulyok

Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá

Maďarský prezident Tamás Sulyok, který bývá spojován se zbytky padlého režimu bývalého premiéra Viktora Orbána, hodlá čelit snahám nové vlády o své odvolání. Nový předseda vlády Péter Magyar, který v dubnových volbách drtivě zvítězil, již ve svém vítězném projevu avizoval, že Sulyoka i další funkcionáře dosazené v Orbánově éře zbaví funkcí kvůli tomu, že dřívějšímu systému pomáhali budovat státní korupci a klientelismus.

včera

Pedro Sánchez

Španělskem otřásá korupční skandál. Manželka premiéra Sáncheze nesmí opustit zemi

Španělský soud nařídil manželce současného premiéra Begoñe Gómezové, aby se dostavila k soudnímu přelíčení kvůli obviněním z korupce. Soudce Juan Carlos Peinado jí zároveň odebral cestovní pas, zakázal opustit zemi a uložil povinnost hlásit se dvakrát měsíčně na soudě. Gómezová čelí obviněním ze zpronevěry, obchodování s vlivem, korupce v obchodním styku a nezákonného přisvojení finančních prostředků. Podle vyšetřovatelů měla využít své manželství k posílení kariéry na madridské univerzitě.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Trump oznámil rezignaci britského premiéra. Den před tím, než by to Starmer udělal sám

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil, že britský premiér Keir Starmer odstoupí ze své funkce. Obvinil ho přitom z toho, že zásadním způsobem selhal ve dvou klíčových oblastech, kterými jsou imigrace a energetika, přičemž v souvislosti s energiemi zmínil potřebu otevřít těžbu ropy v Severním moři. Trumpův příspěvek zřejmě reagoval na mediální zprávy, jelikož oba státníci spolu během víkendu osobně nehovořili.

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer podlehl masivnímu tlaku a v pondělí rezignuje, domnívá se britský tisk

Z britských vládních kruhů stále silněji zaznívají hlasy, podle kterých britský premiér Keir Starmer již v pondělí oznámí plán na své odstoupení z funkce. Ačkoli předseda vlády ještě donedávna vytrvale prohlašoval, že z úřadu neodejde a je připraven čelit jakékoli vnitrostranické výzvě, atmosféra v Downing Street se během posledních osmačtyřiceti hodin zásadně proměnila. Několik vysoce postavených zdrojů z nitra vládního kabinetu se nyní shoduje na tom, že ministerský předseda představí časový harmonogram své rezignace ve velmi brzké době.

včera

včera

včera

Rusko v plamenech po útoku ukrajinských dronů

Jak dokázaly ukrajinské drony proniknout ruskou protivzdušnou obranou?

Během čtvrtečního ranního náletu ukrajinských bezpilotních letounů na Moskvu připomínala ruská reakce spíše chaotické úsilí než promyšlenou strategickou obranu. Záběry z ulic hlavního města, které analyzovali vojenští experti, zachycují vojáky odpalující přenosné protiletadlové komplety z ramen přímo u rušné dálnice za plného provozu.

včera

Brexit

Život se Britům po brexitu zhoršil, chtějí se vrátit do Unie. Co si o tom myslí obyvatelé EU?

Dvě třetiny občanů Evropské unie by podpořily návrat Velké Británie do tohoto bloku. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který realizoval thinktank Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) v 15 zemích. Podle těchto dat považuje 66 % respondentů opětovné členství Spojeného království za velmi dobrý, dobrý nebo neutrální nápad. Podpora se pohybovala od nejnižších hodnot v Bulharsku (56 %), Francii a Itálii (59 %) až po nejvyšší v Nizozemsku a Dánsku (75 %). Bližší vztahy mezi EU a Británií schvaluje také většina voličů krajně pravicových a unijních kritických stran, jako je polská Konfederace (71 %), německá AfD (58 %) či francouzské Národní sdružení (58 %).

včera

včera

J. D. Vance

Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem

Ve Švýcarsku mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem, a to i přesto, že íránská armáda oznámila opětovné uzavření Hormuzského průlivu. Důvodem tohoto kroku mají být izraelské útoky na jižní Libanon. Americká armáda nicméně toto tvrzení zpochybnila a uvedla, že lodní doprava v oblasti nadále funguje. Podle Teheránu bylo uzavření průlivu reakcí na smrtící údery ze strany Izraele v Libanonu, což Írán považuje za porušení dohody o ukončení války, kterou dříve uzavřel s USA. Americký viceprezident JD Vance přistál ve Švýcarsku v neděli brzy ráno a začátek nového kola rozhovorů se očekává později během dne.

včera

Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku

Nadcházející týden přinese letní až tropické teploty, které zpočátku doprovodí přeháňky a bouřky. Na začátku týdne bude převládat polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se však místy vyskytnou i silné bouřky. Meteorologové z ČHMÚ.cz upozorňují, že je mohou doprovázet kroupy, nárazy větru a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy