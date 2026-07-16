Budoucí důchodci mají být obezřetní. ČSSZ upozornila na podivné kampaně

Nejen současní, ale i budoucí důchodci musí být obezřetní. Někdo se z nich totiž snaží vylákat osobní údaje i peníze, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidé přitom za informace o budoucím důchodu rozhodně nemusí platit.
Budoucí důchodci momentálně čelí novému nátlaku. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důrazně varuje veřejnost před zavádějícími příspěvky na sociálních sítích, které klienty lákají na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod.
"Tyto reklamní kampaně neoprávněně využívají název instituce ČSSZ a státní znak České republiky, čímž se snaží vyvolat falešný dojem oficiální komunikace úřadu. Vizuály navíc prokazatelně obsahují nepřesné texty vygenerované umělou inteligencí. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby," uvedl úřad na webu.
Správa upozornila, že lidé za zjišťování informací o svém budoucím důchodu opravdu nemusí platit. Veškeré potřebné údaje mají všichni klienti zcela zdarma a bezpečně k dispozici prostřednictvím ePortálu ČSSZ. ČSSZ proto doporučuje využívat výhradně oficiální bezplatné nástroje.
Pro maximální informovanost vychází pravidelně každý rok aktualizovaná Příručka budoucího důchodce, v níž jsou srozumitelně popsány všechny životní situace, doby a doklady, které je nutné před podáním samotné žádosti o důchod doložit.
"ČSSZ proto apeluje na všechny klienty, aby byli obezřetní, nesdíleli své osobní údaje s neověřenými subjekty a spoléhali se výhradně na oficiální informace z adres www.cssz.cz, www.cssz.gov.cz, www.ipzs.cz, www.ipzs.gov.cz a eportal.cssz," dodala správa.
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Zdroj: Libor Novák