Důchody dorazí kvůli svátkům později. Letos je to naposledy

Červencové svátky sice nepatří k těm, které mají vliv například na provoz obchodů, ale ovlivní něco jiného. Některým seniorům přijde červencový důchod o malinko později. Jde o poslední změnu výplatního termínu v letošním roce.
Letos už se výplatní termíny důchodů měnily kvůli Velikonocům a květnovým svátkům, tedy Svátku práce a Dni vítězství. Nyní se blíží třetí takový případ, poslední v letošním roce. Jeden termín totiž ovlivní i nadcházející červencové svátky.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje tentokrát připadá na neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa na pondělí 6. července. Jak informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), důchody s výplatním termínem v pondělí budou vyplaceny o den později, tedy až v úterý 7. července.
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, anebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
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Zdroj: Jan Hrabě