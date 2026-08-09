Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady

Na Nový rok se lidem opět automaticky zvýší důchody. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) představil první odhady výše pravidelné valorizace. Důchodci by si od ledna mohli polepšit až o šest stovek korun.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun. Za několik měsíců dojde k další pravidelné valorizaci, která by tentokrát neměla být pro seniory tak výnosná.
Lidé by si dokonce mohli polepšit jen o pouhé tři stovky, což by bylo nejméně od roku 2017. Muž, jenž má v rámci vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) zodpovědnost za důchody, by však rád dosáhl toho, aby důchodcům přibylo v peněženkách více peněz.
"V tuto chvíli to vychází na 1,4 procenta, ale díky nařízení vlády můžeme jít až na 2,7 procenta. To znamená až na 600 korun," řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) pro Českou televizi. "Osobně jsem pro," svěřil se.
Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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Zdroj: Lucie Podzimková