EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce

Evropská komise potvrdila, že ví o možných nesrovnalostech u projektů digitalizace financovaných ze slovenského plánu obnovy. Slovensko bude muset u závěrečné deváté žádosti o platbu prokázat, že sporné investice splnily stanovené cíle, přičemž Brusel zohlední i výsledky auditů. Pokud se potvrdí podvod, korupce nebo střet zájmů, které slovenské úřady nenapraví, může Komise krátit evropskou podporu a požadovat vrácení peněz.
Vyplývá to z odpovědi komisaře Valdise Dombrovskise europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL, EPP), který upozornil na pochybnosti kolem milionových IT grantů spadajících pod slovenské ministerstvo investic MIRRI.
Zdechovský se Komise dotazoval mimo jiné na projekty spojované s částkami kolem 1,2 až 1,3 milionu eur pro společnosti Forecast AI a Biape či na grant určený pro neaktivní reklamní portál. Upozornil také na pochybnosti týkající se provozní kapacity příjemců, jejich vlastnických struktur a schopnosti deklarované projekty skutečně realizovat.
Ve své písemné otázce zmínil rovněž pozastavený projekt modernizace státního portálu Slovensko.sk za zhruba 90 milionů eur a požadoval vysvětlení, zda Komise zaznamenala varovné signály při správě evropských prostředků ze strany MIRRI a jaké kontrolní či nápravné kroky připravuje.
Evropská komise ve své odpovědi ze 6. srpna uvedla, že situaci sleduje a o možných nesrovnalostech ví. "O možných nesrovnalostech týkajících se některých investic ve složce č. 17 slovenského plánu pro oživení a odolnost (Digitální Slovensko) byla Komise informována," uvedl jménem Evropské komise komisař Valdis Dombrovskis.
Připomněl zároveň, že podle pravidel Nástroje pro oživení a odolnost má Komise v případech podvodu, korupce či střetu zájmů poškozujících finanční zájmy Unie právo podporu snížit a získat neoprávněně vyplacené prostředky zpět. Klíčové podle Komise bude posouzení závěrečné deváté slovenské žádosti o platbu, která dosud nebyla předložena. Slovensko v ní bude muset prokázat splnění cílů souvisejících i s investicemi, na něž Zdechovský upozornil, přičemž Komise zohlední také výsledky auditů.
"Tohle je pro slovenskou vládu velmi vážné varování. Evropská komise jasně říká, že o podezřeních ví a že při poslední žádosti o platbu nebude možné problematické projekty jednoduše zamést pod koberec. Pokud se prokáže korupce, střet zájmů nebo zneužití evropských peněz a slovenské úřady věc nenapraví, musí přijít finanční důsledky. Evropské fondy nejsou bankomat pro politicky nebo podnikatelsky spřízněné skupiny," uvedl Zdechovský, který dlouhodobě upozorňuje na netransparentnost části veřejných zakázek a rozdělování evropských peněz na Slovensku.
"O to důležitější je, aby Komise při závěrečné platbě postupovala maximálně důsledně, prověřila všechny pochybnosti a ani jedno euro neposlala tam, kde nebude možné doložit, že bylo využito řádně a v souladu s evropskými pravidly," dodal.
Související
Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí
Policie odhalila mnohamilionový podvod s covidovými dotacemi pro podnikatele
dotace , Slovensko , EU (Evropská unie) , evropská komise , Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Aktuálně se děje
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
včera
Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu
včera
Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží
včera
Kde se v Česku vykoupat? Dejte si pozor. Na několika místech platí zákaz
včera
Tropické počasí je zpět. Pondělí bude ještě teplejší, potvrzuje výstraha
včera
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
včera
Policie vyšetřuje útok v Tanvaldu jako dvojnásobný pokus o vraždu
včera
Záhada muže z Krkonoš objasněna. Policisté už vědí, co je zač
včera
Hormuz se neotevře okamžitě, varuje Írán navzdory pokroku v jednáních
8. srpna 2026 21:49
Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup
8. srpna 2026 20:05
Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne
8. srpna 2026 19:16
Trump těžce nese výsledky průzkumů. Realita je prý jiná
8. srpna 2026 18:02
Princ Andrew může mít problém. Burnham nevylučuje nové vyšetřování
8. srpna 2026 16:59
Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově
8. srpna 2026 13:23
Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně
Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zavítal do africké Demokratické republiky Kongo, kde řádí epidemie smrtelně nebezpečné eboly. Podle Ghebreyesuse se nemoc šíří rychleji, než se zdravotníkům daří zintenzivňovat boj s chorobou.
Zdroj: Lucie Podzimková