EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce

Lucie Podzimková

9. srpna 2026 16:12

Tomáš Zdechovský /KDU-ČSL/
Tomáš Zdechovský /KDU-ČSL/ Foto: Tomáš Zdechovský

Evropská komise potvrdila, že ví o možných nesrovnalostech u projektů digitalizace financovaných ze slovenského plánu obnovy. Slovensko bude muset u závěrečné deváté žádosti o platbu prokázat, že sporné investice splnily stanovené cíle, přičemž Brusel zohlední i výsledky auditů. Pokud se potvrdí podvod, korupce nebo střet zájmů, které slovenské úřady nenapraví, může Komise krátit evropskou podporu a požadovat vrácení peněz. 

Vyplývá to z odpovědi komisaře Valdise Dombrovskise europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL, EPP), který upozornil na pochybnosti kolem milionových IT grantů spadajících pod slovenské ministerstvo investic MIRRI.

Zdechovský se Komise dotazoval mimo jiné na projekty spojované s částkami kolem 1,2 až 1,3 milionu eur pro společnosti Forecast AI a Biape či na grant určený pro neaktivní reklamní portál. Upozornil také na pochybnosti týkající se provozní kapacity příjemců, jejich vlastnických struktur a schopnosti deklarované projekty skutečně realizovat.

Ve své písemné otázce zmínil rovněž pozastavený projekt modernizace státního portálu Slovensko.sk za zhruba 90 milionů eur a požadoval vysvětlení, zda Komise zaznamenala varovné signály při správě evropských prostředků ze strany MIRRI a jaké kontrolní či nápravné kroky připravuje.

Evropská komise ve své odpovědi ze 6. srpna uvedla, že situaci sleduje a o možných nesrovnalostech ví. "O možných nesrovnalostech týkajících se některých investic ve složce č. 17 slovenského plánu pro oživení a odolnost (Digitální Slovensko) byla Komise informována," uvedl jménem Evropské komise komisař Valdis Dombrovskis.

Připomněl zároveň, že podle pravidel Nástroje pro oživení a odolnost má Komise v případech podvodu, korupce či střetu zájmů poškozujících finanční zájmy Unie právo podporu snížit a získat neoprávněně vyplacené prostředky zpět. Klíčové podle Komise bude posouzení závěrečné deváté slovenské žádosti o platbu, která dosud nebyla předložena. Slovensko v ní bude muset prokázat splnění cílů souvisejících i s investicemi, na něž Zdechovský upozornil, přičemž Komise zohlední také výsledky auditů.

"Tohle je pro slovenskou vládu velmi vážné varování. Evropská komise jasně říká, že o podezřeních ví a že při poslední žádosti o platbu nebude možné problematické projekty jednoduše zamést pod koberec. Pokud se prokáže korupce, střet zájmů nebo zneužití evropských peněz a slovenské úřady věc nenapraví, musí přijít finanční důsledky. Evropské fondy nejsou bankomat pro politicky nebo podnikatelsky spřízněné skupiny," uvedl Zdechovský, který dlouhodobě upozorňuje na netransparentnost části veřejných zakázek a rozdělování evropských peněz na Slovensku.

"O to důležitější je, aby Komise při závěrečné platbě postupovala maximálně důsledně, prověřila všechny pochybnosti a ani jedno euro neposlala tam, kde nebude možné doložit, že bylo využito řádně a v souladu s evropskými pravidly," dodal.

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Tomáš Zdechovský /KDU-ČSL/

EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce

Evropská komise potvrdila, že ví o možných nesrovnalostech u projektů digitalizace financovaných ze slovenského plánu obnovy. Slovensko bude muset u závěrečné deváté žádosti o platbu prokázat, že sporné investice splnily stanovené cíle, přičemž Brusel zohlední i výsledky auditů. Pokud se potvrdí podvod, korupce nebo střet zájmů, které slovenské úřady nenapraví, může Komise krátit evropskou podporu a požadovat vrácení peněz. 

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