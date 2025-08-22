Policie odhalila mnohamilionový podvod s covidovými dotacemi pro podnikatele

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. srpna 2025 17:51

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové získávali peníze z dotačního programu, který podnikatelům kompenzoval pokles příjmů kvůli protipandemickým opatřením vlády. Škoda činí bezmála sto milionů korun, stíhány jsou více než tři desítky lidí, informovala policie. 

Kriminalisty navedl na stopu Finanční analytický úřad, který v roce 2021 pojal podezření, že dochází k podvodnému jednání. "Policisté se začali podnětem okamžitě zabývat a díky velmi dobré a usilovné práci se jim podařilo odhalit pětičlennou organizovanou skupinu osob, jejichž členové jsou podezřelí, že v průběhu osmi měsíců se ve více než padesáti případech dopustili dotačního podvodu, a to za pomoci domluvených osob tzv. bílých koní," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Skupina jejich prostřednictvím neoprávněně podávala dotační žádosti v programu ministerstva průmyslu a obchodu, který měl kompenzovat pokles podnikatelských příjmů v důsledku vládních pandemických opatření. 

"Členové organizované skupiny takto s cílem vlastního obohacení zneužili tehdejšího stavu mimořádného ohrožení a všeobecné snahy uchránit obyvatele před negativními dopady pandemie a krizových opatření tím, že v dotačních žádostech uváděli zcela zkreslené údaje o hospodářských výsledcích žadatelů," sdělila mluvčí.

Pachatelé přes bílé koně žádali o dotace a nahlašovali fiktivní příjmy v řádech milionů korun a následné drastické poklesy výdělků. Vydávali se například za malíře, který v období dvou měsíců vykázal výdaje ve výši přes 3,5 milionu korun a příjem pouhých 22 tisíc korun. 

Vyšetřování ukázalo, že skupina způsobila státu škodu ve výši přes 27 milionů korun a o dalších 66 milionů korun se ho pokusila připravit. Policistům se část získaných finančních prostředků podařilo zajistit. Byla také zajištěna nemovitost v přímořském státě za vyšší jednotky milionů korun. 

Policisté na konci letošního dubna zadrželi čtveřici hlavních organizátorů, kteří byli obviněni z dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Z vazby již byli propuštěni a čeká je soud. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody v délce až deseti let.

