Počasí: Meteorologové vydali výstrahu před silnými mrazy. Teploty klesnou až na -16 stupňů

Česko se připravuje na první vlnu extrémních mrazů letošního roku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal oficiální výstrahu před silným mrazem, která vstupuje v platnost v noci na pondělí 5. ledna 2026 a potrvá minimálně do čtvrtečního rána 8. ledna.
Vlivem přílivu studeného vzduchu, následného vyjasnění a utišení větru budou noční a ranní teploty klesat nejčastěji do rozmezí -12 až -16 °C. O něco mírnější průběh nocí se očekává na východě Moravy, kde by měla zůstávat zvětšená oblačnost bránící prudkému vyzařování tepla.
Mrazivé sevření neustoupí ani během dne. Meteorologové předpovídají sérii tzv. ledových dnů, kdy rtuť teploměru ani v odpoledních maximech nevystoupí nad bod mrazu. I přes slunečnou oblohu se budou denní teploty pohybovat většinou mezi -6 a -1 °C. Velmi nízké teploty v kombinaci s vlhkostí mohou místy vytvářet mrznoucí mlhy s tvorbou námrazy, což může komplikovat dopravu.
Výrazný zlom v počasí by měl přijít během čtvrtka. Od západu se začne zatahovat a postupně se přidá sněžení. Kritická situace se pak očekává v pátek, kdy bude přes naše území přecházet okluzní frontální systém spojený s oteplením. Tento přechod přinese riziko mrznoucích srážek a tvorbu nebezpečné ledovky zejména v oblastech, kde se v přízemní vrstvě udrží podchlazený vzduch.
Při takových mrazech se doporučuje omezit pobyt venku, zejména v případě malých dětí a starších osob. Pokud musíte vyrazit ven, je klíčové vrstvit teplé oblečení a chránit nechráněné části těla před omrzlinami. Počasí o nadcházejícím víkendu zůstává zatím nejisté, ale očekává se větrnější a pravděpodobně teplejší charakter s pozvolným ochlazováním v neděli.
Zdroj: Jan Hrabě