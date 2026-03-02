Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump

Velká vlna útoků v rámci probíhající vojenské operace proti Íránu teprve přijde, řekl americký prezident Donald Trump. Přiznal, že jej překvapily íránské útoky na jiné země v arabském regionu. Podle Trumpa nebylo možné se s Íránci dohodnout.
"Myslím, že to jde velmi dobře. Máme nejlepší armádu na světě a používáme ji," řekl Trump v devítiminutovém telefonickém rozhovoru pro CNN. Čelil dotazu, jak dlouho může konflikt trvat. "Nechci, aby to pokračovalo příliš dlouho. Vždycky jsem si myslel, že to budou čtyři týdny. Jsme ale trochu napřed," poznamenal.
Americký prezident tvrdí, že Washington dělá pro svržení íránského režimu i další věci. "Teď ale chceme, aby všichni zůstali doma. Venku to není bezpečné," nechal se slyšet. Naznačil také další a ničivější útoky. "Ani jsme je nezačali pořádně zasahovat. Velká vlna ještě nepřišla. Brzy přijde," vzkázal.
Šéf Bílého domu sdělil, že největším překvapením je zatím íránská odveta vůči arabským zemím v regionu. "Říkali jsme: 'Nechte to na nás.' Teď chtějí bojovat. A agresivně bojovat. Měli být jen málo zapojeni, ale teď trvají na svém zapojení," vysvětlil.
Trump zmínil íránskou jadernou hrozbu jako hlavní problém v regionu v poslední době. "Musíte pochopit, že roky žili pod tímto temným mrakem. Proto jste nikdy nemohli mít mír," podotkl.
Prezident přiznal, že po likvidaci íránských lídrů v čele s ajatolláhem Chameneím není jasné, kdo v Teheránu vládne. "Nevíme, kdo tu zemi vede. Oni nevědí, kdo ji vede," prohlásil americký politik.
Trump v rozhovoru poznamenal, že s Íránci nebylo možné se dohodnout. Protistrana podle jeho slov nebyla ochotná kývnout na zastavení obohacování uranu. "Tohle je cesta, jak se postarat o Írán," dodal ohledně probíhající operace.
