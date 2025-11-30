Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB).
Podvodníci podle správy působí profesionálně, mohou znát osobní údaje kontaktovaných osob, například jméno či adresu. Telefonují z běžných mobilních čísel a nabízejí kontrolu odpracovaných let či pomoc s výpočtem důchodu. Ve skutečnosti se snaží z lidí vylákat citlivé osobní či finanční informace, případně je přimět k podpisu nevýhodných smluv. "Mohou vám způsobit finanční nebo jinou újmu, kterou je později velmi obtížné napravit," varoval úřad.
Volaní lidé by na podezřelé hovory a nabídky osobních návštěv neměli reagovat, a to i z toho důvodu, že ČSSZ ani ČNB neprovádějí kontroly dob pojištění prostřednictvím soukromých firem, neposílají své pracovníky do domácností a nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje prostřednictvím nevyžádaného telefonátu.
"V případě pochybností kontaktujte přímo ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů. Pokud vás někdo vyzývá k poskytnutí údajů nebo chce navštívit vaše bydliště, berte to vždy jako varovný signál a buďte obezřetní," napsala správa na webu.
Úřad upozornil, že lidé najdou jeho oficiální webové stránky na adresách www.cssz.cz a eportal.cssz.cz.
