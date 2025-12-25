Předvánoční úspěch českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám

David Holub

25. prosince 2025 15:33

Anna Fernstädtová
Anna Fernstädtová Foto: Instagram Anna Fernstädtová

Možná je to až příznačné, že nečekané a velké úspěchy českých zimních sportovců přišli na řadu v předvánočním čase. Dali tím tak českým fanouškům vánoční dárek a naději, že Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo, které se budou konat příští rok v únoru. Tím nejvýraznějším úspěchem posledních dní je ten ze strany alpského lyžaře Jana Zabystřana, který v pátek 19. prosince zaznamenal první výhru pro jakéhokoli mužského českého reprezentanta v super-G v rámci Světového poháru, když ve Val Gardeně jako devětadvacátý startující nečekaně celý závod vyhrál. Stoupající formu potvrzuje v těchto dnech i snowboardistka Zuzana Maděrová, která získala v paralelním slalomu v Davosu stříbro. Skeletonistka Anna Fernstädtová taktéž vybojovala v korytu v lotyšské Siguldě o posledním víkendu stříbro a v českých úspěších se neztratila ani skokanka na lyžích Anežka Indráčková, která parádí vstup do olympijské sezóny vylepšila rekordním skokem.

Pro lyžaře Jana Zabystřana bylo dosud nejlepším umístěním osmé místo v super-G v rámci Světového poháru, které zaznamenal během březnového finále loňského ročníku tohoto seriálu v Kvitfjellu. Nejlepší výsledek tuzemského alpského lyžování v historii však dosud držel Ivan Pacák, jenž v roce 1982 skončil druhý v kombinaci.

Zatímco mezi ženami jsme si od roku 2018 již zvykli, že poměrně vysoko v závodech alpského lyžování se pravidelně umisťuje Ester Ledecká, která do toho ještě závodí na snowboardu, mezi muži je ale aktuální úspěch Zabystřana výjimečný.

Svým úspěchem, kdy ve Val Gardeně v pátek 19. prosince byl se startovním číslem 29 o 22 setin rychlejší než dosud vedoucí norská hvězda Marco Odermatt, dal jednak vzpomenout na fenomenální úspěch Ester Ledecké z olympiády 2018 v Pchjongčchangu a jednak také na to, že právě super-G je Zabystřanova nejlepší disciplína. A to navzdory tomu, že dosud v tomto právě probíhajícím ročníku 2025/26 bylo jeho nejlepším umístěním 14. místo v americkém Beaver Creeku. Ani ve čtvrtek před pátečním veleúspěchem to z jeho strany na nějakou famózní jízdu nevypadalo, neboť tehdy ve Val Gardeně skončil až na 32. místě.

Dodejme, že Zabystřana a Odermatta doplnil v tomto pátečním závodě na pódiu Ital Giovanni Franzoni, který zaostal za českým reprezentantem 37 setin sekundy.

Že Zabystřan skončil skutečně první, tomu nechtěl po dojetí věřit ani on sám. „Poprvé v životě jsem v super-G nebo ve sjezdu projel cílem a viděl zelená čísla. Je to opravdu šílené. Poprvé jsem se mohl posadit do této opravdu pohodlné sedačky,“ vyprávěl po závodě v televizním rozhovoru.

Zároveň připomněl, že teprve před dvěma lety se začal specializovat právě na super-G a už tehdy bylo jeho cílem pravidelně se dostávat do první třicítky. „Po velmi dobré minulé sezoně jsem si říkal, že bych se možná někdy mohl dostat na pódium. Ale mít první výhru ve svěťáku a ještě po včerejšku, kdy to nebyl tak dobrý výsledek, to je něco krásného,“ rozplýval se Zabystřan, jemuž tak ve Val Gardeně zahráli českou hymnu a jemuž uznale za jeho výkon tleskal Odermatt.

 „Hodně mi pomohl. Jsem velmi šťastný za sebe, velmi šťastný za ně. Doufám, že to mě i je nakopne k dalším dobrým závodům. A tuhle výhru bych věnoval každému sportovci, který tvrdě maká a nikdy nepřestává věřit,“ dodal Zabystřan.

Ester Ledecká mimochodem ve sjezdu ve Val d´Iserre skončila nejprve o předvánočním víkendu šestá a následně devátá.

Fernstädtové forma roste v pravý čas

V ten samý den přišla skvělá zpráva pro české sportovní fanoušky také z lotyšské Siguldy. Právě tam totiž vyrovnala svůj dosud nejlepší výsledek, když skončila na druhém místě a popáté v kariéře se v rámci Světového poháru dostala na pódium.

Vylepšila tím tak svůj čtvrteční výkon ze stejného koryta, po němž se umístila na čtvrté pozici. V pátek byla pomalejší jen o osm setin sekundy za první Belgičankou Kim Meylemansovou, která naopak navázala na svůj na čtvrteční triumf a to přesto, že po prvním kole figurovala na čtvrtém místě. Kimberley Bosové z Nizozemska a Rakušance Janine Flockové se totiž už druhá jízda tolik jako ta první. Dodejme, že třetí tehdy skončila nakonec Amelia Coltmanová z Británie.

Příslib směrem k olympijským hrám přidala i další snowboardistka Maděrová

Nejen od Ester Ledecké bychom se mohli, co se týče snowboardu, dočkat úspěchu na nadcházejících Zimních olympijských hrách. V posledních dnech a týdnech se totiž v paralelním obřím slalomu daří na prkně i její reprezentační kolegyni Zuzaně Maděrové.

I když se premiérového triumfu ve Světovém poháru ještě nedočkala, o víkendu byla k němu blízko, neboť ve švýcarském Davosu dojela pro skvělé druhé místo. A to přesto, že i ve finálové jízdě proti Italce Elise Cafontové měla zprvu lehký náskok, pak se ale obě závodnice vyrovnávali a nakonec o těsném triumfu Italky musel rozhodnout fotofiniš. I tak ale Maděrová navázala na své předešlé úspěchy z posledních závodů.

„Byl to skvělý den. Sníh byl strašně zmrzlý, ale držel mi. Což mám ráda, takže se mi jezdilo skvěle. Trať byla postavená přímo na můj styl. Poslední jízdu jsem prohrála na fotofiniš, což znamená, že o méně než jednu setinu sekundy. Kdybych se trochu víc natáhla, tak by to možná vyšlo,“ okomentovala svůj výkon po závodě Maděrová.

Český ženský skok stoupá strmě vzhůru

Od startu této olympijské zimní sezóny se pak nečekaně daří i českým skokankám na lyžích. Navzdory tomu, že žehráme na nedostatek především mužských reprezentantů a že u nás v podstatě naši skokané a skokanky nemají kde trénovat, protože, jak známo, můstky v Harrachově jsou delší dobu v havarijním stavu a jejich rekonstrukce se táhne, je vzestup českých žen v této disciplíně více než překvapivý.

Od začátku ročníku se Anežce Indráčkové daří pokaždé bodovat v seriálu a neustále si vylepšovat své maximum. Nyní ve švýcarském Engelbergu nejprve skončila na 18. místě, kdy tak své maximum nejprve vyrovnala poté, co skočila 118 a 118,5 metru.

Druhý den předvedla výkon ještě lepší. Zaznamenala totiž ve druhém kole rekordní skok měřící 129 metrů, který ji posunul na 14. příčku. „Mám z toho neskutečně pozitivní pocity. Ten let byl absolutně neskutečný, nikdy jsem takhle daleko v zimě neskočila. Příště doufám, že budu mít takové skoky dva a posunu to dál. Znovu kariérní maximum, konečně zase cítím lehčí euforii a doufám, že ji ucítím častěji,“ neskrývala radost po závodě.

Dodejme, že se vedle Indráčkové v právě probíhajícím ročníku podařilo umístit na 12. místě další české skokance Kláře Ulrichové, která tak zaznamenala vůbec nejlepší umístění jakékoli české skokanky v historii.

před 14 minutami

Ještě v neděli závodil, před Štědrým dnem ho našli v hotelu. Zemřel biatlonista Bakken

Související

Anna Fernstädtová

Paráda v Lake Placid. Fernstädtová získala historicky první medaili z MS pro český skeleton

V noci z pátku na sobotu českého času se čeští sportovní fanoušci dočkali nečekaného medailového úspěchu. Postarala se o něj v americkém Lake Placid skeletonistka Anna Fernstädtová, která dlouho v rámci závodu na mistrovství světa právě v tomto známém americkém středisku figurovala na výtečném průběžném druhém místě, nakonec ze závodu brala bronz. I tak se ale jedná o fenomenální úspěch pro český skeleton, pro něhož se jedná o vůbec historicky první medaili z mistrovství světa.

Více souvisejících

Anna Fernstädtová olympiáda

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Anna Fernstädtová

Předvánoční úspěch českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám

Možná je to až příznačné, že nečekané a velké úspěchy českých zimních sportovců přišli na řadu v předvánočním čase. Dali tím tak českým fanouškům vánoční dárek a naději, že Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo, které se budou konat příští rok v únoru. Tím nejvýraznějším úspěchem posledních dní je ten ze strany alpského lyžaře Jana Zabystřana, který v pátek 19. prosince zaznamenal první výhru pro jakéhokoli mužského českého reprezentanta v super-G v rámci Světového poháru, když ve Val Gardeně jako devětadvacátý startující nečekaně celý závod vyhrál. Stoupající formu potvrzuje v těchto dnech i snowboardistka Zuzana Maděrová, která získala v paralelním slalomu v Davosu stříbro. Skeletonistka Anna Fernstädtová taktéž vybojovala v korytu v lotyšské Siguldě o posledním víkendu stříbro a v českých úspěších se neztratila ani skokanka na lyžích Anežka Indráčková, která parádí vstup do olympijské sezóny vylepšila rekordním skokem.

před 14 minutami

Sivert Bakken

Ještě v neděli závodil, před Štědrým dnem ho našli v hotelu. Zemřel biatlonista Bakken

Zpráva jak z čistého nebe přišla jen den před Štědrým dnem z norského biatlonového týmu. V pouhých 27 letech totiž zemřel talentovaný biatlonový závodník Sivert Bakken a to navzdory tomu, že ještě v neděli závodil v rámci Světového poháru ve francouzském Annecy. Biatlonista, jenž v roce 2022 získal malý křišťálový glóbus, byl nalezen mrtvý v hotel v Itálii, kde byl s týmem na reprezentačním tréninkovém kempu.

před 17 minutami

Jaromír Zůna

Zůna ukázal SPD tvrdou realitu. Bohužel však skončil dříve, než vůbec začal

Ministr obrany Jaromír Zůna měl být pro SPD „nezávislým expertem“, místo toho se stal problémem. Svým jasným vymezením proti ruské agresi a podporou Ukrajiny připomněl, že obrana státu není prostor pro populismus. Reakce SPD je výmluvná – zákaz cesty na Ukrajinu, tlak na konec muniční iniciativy a převracení reality ve jménu falešného míru. Nyní ale jde jen o to, zda se Česko rozhodne být slabé, nebo odpovědné.

před 57 minutami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Karlos Vémola

Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby

Zápasník MMA Karlos Vémola jde do vazby. Poslal ho tam Obvodní soud pro Prahu 1, který ve čtvrtek vyhověl návrhu státního zástupce . Důvodem je obava z možného útěku, kterou soudce odůvodnil výší hrozícího trestu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Jeffrey Epstein

Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina

Americké úřady oznámily nález více než milionu dodatečných dokumentů, které pravděpodobně souvisejí s vyšetřováním zesnulého sexuálního agresora Jeffreyho Epsteina. Federální prokuratura v New Yorku a FBI o tomto nečekaném objevu již informovaly ministerstvo spravedlnosti. Právní týmy nyní intenzivně pracují na revizi těchto materiálů, aby zajistily ochranu obětí prostřednictvím nezbytných úprav. Ministerstvo slíbilo, že k publikaci dojde v nejbližších týdnech, jakmile skončí proces anonymizace.

před 7 hodinami

Ruská armáda

Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena

Stín, který na Evropu vrhá Rusko, ji přinutil pohlédnout pravdě do očí. Riziko války je po desetiletích klidu opět reálnou hrozbou. Když se minulý měsíc sešla skupina bezpečnostních expertů v britském Whitehallu, aby zhodnotila připravenost Spojeného království a jeho spojenců, výsledek byl podle CNN značně znepokojivý. Shodli se, že Evropa na konflikt, který by mohl přijít v řádu několika let, připravena není.

před 8 hodinami

včera

Evropská unie

Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá

Evropská unie nehodlá ustoupit tlaku Spojených států a bude i nadále důsledně vymáhat svá pravidla pro fungování digitálních platforem. Současný eurokomisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné ve středu jasně prohlásil, že americké vízové sankce nemohou ovlivnit suverenitu evropských národů ani jejich demokraticky přijaté zákony. Reagoval tak na krok Washingtonu, který zakázal vstup do země osobám spojeným s prosazováním Aktu o digitálních službách (DSA).

včera

film Záhada strašidelného zámku

RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění

Štědrovečerní pohádky se v České republice těší vzácnému postavení. I ty největší propadáky každoročně přilákají k televizi miliony diváků, především z řad dospělých, kteří rok co rok doufají, že se po letech konečně podaří vytvořit klasiku, kterou si budou s chutí pouštět i nadcházející generace. To se ale ani zdaleka nedaří, a i když letošní počin zdaleka není tak tragický, jako tomu bylo v posledních letech, do dějin kinematografie pravděpodobně také nevstoupí. 

včera

stíhačka General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem

Izraelské letectvo provedlo ve středu dopoledne sérii náletů na jihu Libanonu, které cílily na infrastrukturu hnutí Hizballáh. Útoky zasáhly oblasti v okolí Nabatíje, konkrétně údolí Houmin, Wadi Azza a Nimeiriya. Podle svědků se nad zasaženými místy i nad východním údolím Bikáa nadále pohybují izraelské bezpilotní letouny. Izraelská armáda v oficiálním prohlášení uvedla, že údery byly nezbytné kvůli přítomnosti vojenských zařízení, která porušují dohody o příměří.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.

včera

Záchranná služba, ilustrační fotografie

Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty

Jihomoravští záchranáři čelí v posledních dnech extrémnímu náporu, který výrazně převyšuje běžný průměr. Zatímco standardně vyjíždějí k přibližně třem stovkám případů denně, v aktuálním období se počty výjezdů šplhají až ke čtyřem stovkám výjezdů za 24 hodin. Zdravotníci proto vydali naléhavou výzvu veřejnosti, aby lidé zvážili, zda je příjezd sanitky v jejich situaci skutečně nezbytný.

včera

Ruská armáda

Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí

Ukrajinští představitelé dnes oznámili, že během přeshraničního nájezdu na vesnici Hrabovske v Sumské oblasti odvlekly ruské invazní síly do Ruska 52 civilistů. Útok se odehrál v noci na sobotu, kdy do obce vtrhlo přibližně 100 ruských vojáků. Kromě civilního obyvatelstva bylo zajato také 13 ukrajinských vojáků, kteří v pohraniční oblasti působili.

včera

Emmanuel Macron

Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace

Vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zažívají prudké ochlazení. Francouzský prezident Emmanuel Macron a zástupci Evropské unie ostře odsoudili rozhodnutí Washingtonu uvalit zákaz udělování víz pěti vlivným evropským osobnostem. Jde o lidi, kteří stojí v čele boje za regulaci amerických technologických gigantů a potírání dezinformací. Evropská strana mluví o „zastrašování a nátlaku“, zatímco USA argumentují bojem proti „mimosoudní cenzuře“.

včera

Venezuela, ilustrační foto

Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína

Peking má hned několik důvodů, proč ostře vystupovat proti stupňujícímu se vojenskému tlaku USA na Venezuelu. Nedávné zadržení ropných tankerů americkou pobřežní stráží v rámci Trumpovy „úplné blokády“ zasahuje ekonomické srdce jednoho z nejbližších partnerů Číny v Latinské Americe. Právě Čína je přitom hlavním odběratelem venezuelské ropy – v posledních měsících k ní směřovalo zhruba 80 % veškerého exportu této jihoamerické země. 

včera

V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil

Libyi zasáhla v úterý večer zpráva o úmrtí náčelníka generálního štábu Mohammeda Alího Ahmeda al-Haddáda. Generál zahynul při havárii soukromého letadla krátce poté, co stroj vzlétl z Ankary. Smrt vlivného velitele potvrdil libyjský premiér Abdul Hamíd Dbeibah, který událost označil za obrovskou ztrátu pro národ i celou armádní instituci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy