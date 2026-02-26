Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není

26. února 2026 7:00

Počasí
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko si v těchto dnech užívá předčasné jaro, teploty dokonce mají v tomto týdnu překročit 15 stupňů. Zima ale možná ještě neřekla poslední slovo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) není vyloučeno, že se k nám v březnu dostane chladný vzduch z Arktidy. 

Minimálně do dalšího víkendu se lidé mohou těšit na relativně vysoké teploty a stabilní a většinou slunečné počasí. Březen ale ještě zpravidla přináší velké výkyvy. Letos může sehrát roli i výrazně rozpadlý polární vír, upozornil hydrometeorologický ústav. 

Narušení či rozpad polárního víru během zimy může mít vliv i na počasí v Evropě. Většinou dojde k zablokování teplejšího proudění z Atlantiku a následnému vpádu arktického vzduchu od východu. Podle expertů se mají na začátku března dít divy. "Polární vír se nejen, že rozpadne, ale dojde dokonce s velkou pravděpodobností k tzv. hlavnímu stratosférickému oteplení," uvedl ČHMÚ.

"Proudění na 60. rovnoběžce ve stratosféře (kolem 30 km nad zemí) je totiž standardně od západu na východ. V nejvýraznějších fázích stratosférického oteplení ale může dojít vlivem výrazného rozpadu polárního víru k obrácení proudění, tedy z východu na západ, což se také na začátku března stane. To rozhodně není obvyklé a neděje se tak zdaleka každý rok," sdělili odborníci. 

Zatím však není jasné, jaký vliv bude tento jev mít na počasí v Česku. Nejspíš ho ovlivní až ve druhé polovině března. "Upozorňujeme, že ani takto výrazný rozpad polárního víru nezaručuje, že se zrovna k nám nakonec arktický vzduch dostane. Pravděpodobnost, že se tak stane, se tím ale zvyšuje," vysvětlili meteorologové.

"Na závěr jen připomeňme, že v měsíčních prognózách zatím vypadá březen jako nadprůměrně teplý, je ale nutno brát v potaz, že dlouhodobější výhledy právě s vlivem rozpadu polárního víru většinou nedokážou počítat," dodali. 

Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu

Počasí Zima ČHMÚ

Počasí: Jaro přišlo do Česka. Teploty ještě tento týden vyrostou až na 17 stupňů

Nadcházející dny přinesou do České republiky převážně klidné a na konec února velmi teplé počasí, které bude místy připomínat spíše jaro. Podle aktuálních předpovědí meteorologů nás čeká série polojasných dnů, kdy rtuť teploměru v Čechách ojediněle vyšplhá až k hranici 17 °C.

