Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.
Dalšími nečekanými jmény v nominaci jsou záložníci Pavel Bucha a Tomáš Ladra, mezi záložníky pak nalezneme reprezentačního nováčka Denise Višinského. „Višinský a Ladra podávají v Plzni stabilně velmi dobré výkony, pravidelně hrají evropské poháry. Jsou v dobré sportovní formě. Rozhodli jsme se pro ně, abychom měli větší možnost variability, pokud jde o herní vzorce,“ přidal Koubek vysvětlení, proč se nakonec rozhodl pro tato jména.
Co se týče Jana Klimenta, tak toho Koubek vybral do útoku stejně jako stálejší reprezentanty na tomto postu Tomáše Chorého, Mojmíra Chytila a Patrika Schicka. Kdo se naopak na úkor mimo jiných i Klimenta do národního týmu tentokrát nedostal, tak těmi jsou Jan Kuchta a Tomáš Čvančara. Mezi překvapení se dá zařadit i nenominování záložníka Václava Černého, jenž poslední dobou pod koučem Ivanem Haškem pravidelně nastupoval. „Víme, že Honza Kliment měl pauzu kvůli zranění, na jaře už naskakuje. Nehraje pravidelně každý zápas, protože v anglických týdnech mu Olomouc porci nedopřává úplně celou. Honza je zdravotně v pořádku. Rozhodující bylo, že nastoupil třikrát v evropských pohárech a nebylo to špatné. Je to rychlostní, zkušený, dobře kombinující hráč,“ řekl k tomuto svému rozhodnutí Koubek.
Ten se musel vypořádat s řadou zraněných, s jejichž službami pro blížící se březnovou baráž nemůže počítat. Proto tak nyní v nominaci nenalezneme jinak tradiční jména jako jsou obránci David Zima, David Douděra, Václav Jemelka a Matěj Ryneš, útočníci Matěj Vydra a Adam Hložek a brankáři Jindřich Staněk a Vítězslav Jaroš.
Od konce února za Lyon kvůli zranění dosud nehraje záložník Pavel Šulc, který jinak do té doby předváděl famózní formu. Po pěti soutěžních zápasech, do kterých nenastoupil,nyní začal poprvé trénovat s míčem a zatímco v Česku právě začala netradičně dlouhá reprezentační přestávka, Lyon má před sebou ještě dva zápasy. Nejprve ve čtvrtek duel Evropské ligy se Celtou Vigo, o víkendu v lize pak s Monakem. Právě tyto dva duely rozhodnou, jak to bude s Pavlem Šulcem dál. „S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu,“ nechal se slyšet Koubek.
Mimochodem, kvůli tomu, že reprezentační přestávka pro všechny kluby v Evropě začne až příští týden, ve čtvrtek, kdy začnou první tréninky národního týmu, se účastní jen hráči z české ligy vyjma olomouckého Jana Klimenta a sparťana Jaroslava Zeleného, kteří mají ve čtvrtek na programu duely svých klubů v osmifinále Konferenční ligy.
Co se pak týče pozice kapitána, ta bude oznámena nejprve hráčům v kabině s tím, že trenér Koubek už s tím, kdo bude nosit pro baráž kapitánskou pásku, mluvil. „O pozici kapitána už máme rozhodnuto, ale nepovíme ho. Pořád platí, že se to jako první dozvědí hráči. A já jsem se s hráči ještě nesetkal. Samotný hráč už to ví, to nebudu rozporovat. Jestli to bude na delší dobu? Asi jo. Měnit kapitána po jednom zápase jako fusekle, to není úplně optimální. Delší doba znamená více zápasů,“ řekl k tomu konkrétně.
Alespoň podle médií byli mezi možnými kandidáty na lídra týmu buď obránci Ladislav Krejčí mladší a Tomáš Holeš nebo záložníci Lukáš Provod a Vladimír Darida. Podle generálního manažera národního týmu Pavala Nedvěda nebylo rozhodování o tom, kdo bude kapitán, složité. „Já jsem u týmu trochu déle než trenér. Nějak jsem navnímal situaci v týmu. Cítím, jak tým funguje. Kdo je lídr, jak se k tomu kdo staví. Takže to rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ řekl držitel Zlatého míče z roku 2003, který pracuje pro reprezentaci od loňského léta, přičemž velezkušený a na klubové úrovni úspěšný trenér Koubek ho doplnil: „Bylo to společné rozhodnutí. Nebyly to nějaké hlasovací lístky, jak se do dělalo v dobách minulých. My jsme rozhodli, kdo bude kapitánem a kdo zástupcem, těch může být víc. S těmi nejpřednějšími kandidáty proběhla konzultace. Nestavíme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba, která je rozhodující. Musí tam být chytří, inteligentní lidé, kteří tým vedou. Jedinec na to nestačí.“
Dodejme, že ve čtvrtek 26. března tedy nejprve sehraje v rámci baráže národní tým domácí zápas v Edenu s Irskem a v případě postupu se ve finále baráže utká taktéž doma (avšak tentokrát na Letné) s někým z dvojice Dánsko-Severní Makedonie.
Nominace fotbalové reprezentace na baráž o MS
Brankáři: Lukáš Horníček, Martin Jedlička, Matěj Kovář
Obránci: Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí ml., Martin Vitík, Jaroslav Zelený
Záložníci: Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabec, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský
Útočníci: Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kliment, Patrik Schick
16. března 2026 18:10
Související
Aktuálně se děje
Zdroj: Libor Novák