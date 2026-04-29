Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí

Libor Novák

29. dubna 2026 8:28

Foto: Pixabay

Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.

Bobby byl na katastrofu připraven originálním způsobem, protože už v létě cítil neklid. Koupil si nákupní vozík a vyčerpal kartu do automatu na sladkosti v hodnotě tří set liber. Uvědomil si totiž, že v případě kolapsu banky by jeho kredit na čokoládu propadl. Spolu s tisíci kolegy si nakonec odnášel své věci v kartonové krabici, což se stalo symbolem tehdejší krize.

Dnes se na světovém ekonomickém panelu znovu rozsvěcují varovné kontrolky, které naznačují příchod další krize. Mezinárodní vztahy jsou v roce 2026 mnohem napjatější než před lety, což vyvolává otázku, zda budou mít politici nástroje k řešení situace. Předchozí globální otřes měl také své rané signály, jako byly problémy s rizikovými hypotékami v USA v roce 2007.

Tehdejší nervozita vedla k tomu, že si banky přestaly půjčovat navzájem, což vyvolalo úvěrovou krizi. V současnosti se objevují podobné potíže u fondů, které poskytují půjčky mimo tradiční bankovní sektor. Instituce jako BlackRock nebo Apollo čelí požadavkům na výběry miliard dolarů z fondů soukromých úvěrů. Tyto fondy představují alternativu k bankám, ale jejich stabilita nebyla dosud prověřena.

Sarah Breeden z britské centrální banky pro BBC varuje, že trh soukromých úvěrů narostl za dvacet let na dva a půl bilionu dolarů. Vidí zde paralely s rokem 2008, zejména v neprůhlednosti a složitém propojení se zbytkem finančního systému. Obavy vyvolává také vrstvení dluhů, kdy si fondy na své půjčky samy půjčují peníze. To může v případě ztrát vést k jejich výraznému znásobení.

Mohammed El-Erian, poradce společnosti Allianz, se domnívá, že riziko krize je podceňováno a určité slabiny systému mu nedají spát. Právě přísnější regulace bank po minulé krizi vedly k rozmachu tohoto nového trhu se soukromými úvěry. Do systému nateklo příliš mnoho peněz, což často vede k chybám v rozhodování. Podle El-Eriana hrozí scénář, kdy budou chtít všichni věřitelé své peníze zpět najednou.

Larry Fink ze společnosti BlackRock však nesouhlasí a nevidí v soukromých úvěrech hrozbu pro světovou ekonomiku. Problémy některých fondů jsou podle něj jen malým zlomkem celého trhu. Fink tvrdí, že dnešní finanční instituce jsou mnohem bezpečnější než v roce 2007. Přesto někteří odborníci přirovnávají současné dění k pomalému útoku na banky, i když se nestojí fronty na ulicích.

Dalším faktorem, který se opakuje, je prudký růst cen energií, který přispěl i ke krizi v roce 2008. Tehdy se cena ropy vyšplhala až na 147 dolarů za barel kvůli poptávce z Číny a napětí s Íránem. Dnes ceny ropy opět překročily hranici sto dolarů a hrozí jejich další růst. Uzavření Hormuzského průlivu by mohlo způsobit největší energetickou krizi v historii, horší než ty v minulém století.

Současné akciové trhy jsou sice na rekordních úrovních, ale podle Sarah Breeden nemusí plně odrážet všechna rizika. Panují obavy, co se stane, pokud se několik negativních faktorů sejde v jeden okamžik. Energetický šok by mohl přijít současně s poklesem důvěry v soukromé úvěry a přeceněním rizikových aktiv. Mezi tato aktiva patří i investice do umělé inteligence, kam už nateklo přes dva biliony dolarů.

Někteří experti mluví o bublině v oblasti umělé inteligence, která vynesla hodnotu několika málo firem do závratných výšin. Sedm největších technologických společností tvoří 37 % hodnoty hlavního amerického indexu S&P 500. Miliony lidí tak nevědomky investují své úspory právě do tohoto sektoru. Prasknutí podobné bubliny v roce 2000 vyvolalo recesi a zničilo miliardy dolarů tržní hodnoty.

Otázkou zůstává, jak účinně by vlády dokázaly nový finanční požár uhasit. V roce 2008 státy zachraňovaly banky miliardami z veřejných rozpočtů, ale tehdy byly dluh poloviční oproti dnešku. Po pandemii a energetických dotacích se schopnost vlád dál si půjčovat značně snížila. El-Erian to přirovnává k hasičům, kterým v důsledku předchozích zásahů dochází voda.

Mezinárodní spolupráce, která zabránila tomu, aby se krize v roce 2008 změnila v hlubokou depresi, je dnes oslabena. Mezi bohatými zeměmi panují neshody ohledně obchodu i politiky, což ztěžuje společný postup. Éra obchodních válek a izolacionismu může zabránit lídrům, aby se sešli u jednoho stolu a krizi vyřešili. Gordon Brown varuje, že přístup „my proti nim“ je v současné situaci velmi nebezpečný.

Breeden však dodává i špetku optimismu s tím, že banky mají dnes vyšší hotovostní rezervy a jsou odolnější. El-Erian souhlasí, že bankovní systém jako takový není bezprostředně ohrožen, ale finanční slabiny mohou prohloubit recesi. Nejhůře by v takovém případě dopadly nejzranitelnější skupiny obyvatel. Bobby Seagull, dnes učitel matematiky, varuje, že finanční nástroje jsou stále složitější a nikdo neví, jaká překvapení se v nich skrývají.

včera

Svět přijde kvůli válce s Íránem o bilion dolarů. Ropné společnosti si ale namastí kapsy

Související

Donald Trump Analýza

Historie se opakuje. Trumpovi zřejmě černý scénář z 30. let nic neříká

Americký prezident Donald Trump během středečního projevu prohlásil, že Světová hospodářská krize by v roce 1929 nenastala, kdyby USA důsledně hájily celní politiku. Pravdu sice má v tom, že cla jako taková za vypuknutím krize nestála, historie ale ukazuje ještě jiný příběh: právě vysoká cla ze Smoot–Hawleyho zákona v roce 1930 přispěla k eskalaci krize a rozpoutala obchodní válku, která z lokálního otřesu udělala globální katastrofu.
Úřad vlády

Kdo zaplatí vládní konsolidační balíček? Hlavně „obyčejný člověk“

Vládní daňový balíček ještě ve spojení s představenými parametrickými změnami důchodového systému – protože o jeho reformu se věru nejedná – zaplatí hlavně „obyčejný člověk“. Nic moc jiného ale vlastně čekat nešlo. Vždyť vláda sama má ke svým výdajům k dispozici peníze z daní a odvodů občanů a firem. A dluh. Dluh, to jsou ale jen budoucí daně a odvody. Komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Více souvisejících

Aktuálně se děje

před 40 minutami

Ekonomika

před 2 hodinami

Jarní příroda

Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.

včera

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.

Aktualizováno včera

včera

včera

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

včera

včera

Ilustrační fotografie

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

včera

včera

Prezident Trump

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

včera

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí

Muž, který se o uplynulém víkendu pokusil zastřelit Donalda Trumpa, čelí obvinění z atentátu na amerického prezidenta. Informovala o tom BBC. Hrozí mu doživotí. V USA se zároveň řeší, zda ochranka hlavy státu dělá svou práci dobře. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy