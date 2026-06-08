Počasí se příští víkend ochladí, mohou se objevit deště i bouřky

Libor Novák

8. června 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Předpověď počasí na příští víkend slibuje vcelku proměnlivý charakter s typicky červnovými projevy. Očekávat můžeme jak oblačné úseky, tak i místní přeháňky a bouřky, které s sebou přinesou mírné ochlazení.

V sobotu bude zpočátku polojasno až oblačno a místy se mohou objevit přeháňky, které mohou ojediněle přerůst v silnější bouřky doprovázené přechodným zesílením větru.

Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 °C do 22 °C, v noci se ochladí až na 7 stupňů °C.

V neděli bude oblačnosti o něco více. Během dne musíme počítat s proměnlivou, převážně velkou oblačností, kterou na doplní občasný déšť nebo přeháňky. Ojediněle se mohou opět tvořit bouřky.

Teploty se v důsledku studené fronty udrží hluboko pod tropickými hodnotami a denní maxima se zastaví mezi 19 °C a 23 °C. 

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Zdroj: Libor Novák

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