Počasí se příští víkend ochladí, mohou se objevit deště i bouřky

Předpověď počasí na příští víkend slibuje vcelku proměnlivý charakter s typicky červnovými projevy. Očekávat můžeme jak oblačné úseky, tak i místní přeháňky a bouřky, které s sebou přinesou mírné ochlazení.
V sobotu bude zpočátku polojasno až oblačno a místy se mohou objevit přeháňky, které mohou ojediněle přerůst v silnější bouřky doprovázené přechodným zesílením větru.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 °C do 22 °C, v noci se ochladí až na 7 stupňů °C.
V neděli bude oblačnosti o něco více. Během dne musíme počítat s proměnlivou, převážně velkou oblačností, kterou na doplní občasný déšť nebo přeháňky. Ojediněle se mohou opět tvořit bouřky.
Teploty se v důsledku studené fronty udrží hluboko pod tropickými hodnotami a denní maxima se zastaví mezi 19 °C a 23 °C.
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Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro pořad Meet the Press televizní stanice NBC News prohlásil, že íránští představitelé zatím nepřistoupili na dohodu o ukončení války, protože jsou silní a hrdí. Podle jeho slov však Teherán nakonec nebude mít jinou možnost než na ujednání kývnout. Rozhovor se uskutečnil ve městě Chippewa Falls ve státě Wisconsin v době, kdy vyjednávání mezi oběma stranami trvají již několik týdnů.
Zdroj: Libor Novák