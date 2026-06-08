Obama byl zděšen, Washington měl Londýn za neschopný. Nová kniha odhaluje, jak USA reagovaly na brexit

Bývalý americký prezident Barack Obama reagoval v soukromí na výsledek britského referenda o opuštění Evropské unie zděšením. Podle tehdejšího velvyslance Velké Británie ve Spojených státech Kima Darrocha si Obama myslel, že se Spojené království kompletně odepsalo.
Tyto podrobnosti diplomat popsal v knize Anthonyho Seldona s názvem The Brexit Effect, která vychází na pokračování v deníku The Independent. Darroch v ní vzpomíná na oběd se členem Obamova nejbližšího kruhu dva dny po hlasování, kde padla slova o tom, že Američané vůbec nechápou, proč Londýn vyhlásil nepotřebné referendum bez jistoty správného výsledku.
Podle velvyslance byli zděšeni i další vysocí představitelé tehdejší americké administrativy. Jeden ze známých na ministerstvu zahraničí se ho dokonce ptal, jaký má teď Británie smysl, když opouští unijní blok. Obecný pohled ve Washingtonu byl takový, že dění v Londýně řídí neschopní a chaotičtí lidé. Jiný vysoce postavený americký diplomat vyjádřil lítost nad tím, že země přišla o svou staletou pověst stabilní vlády a spořádaného parlamentu, u nichž se chaos neočekával.
Obama přitom již týdny před samotným hlasováním vyvolal kontroverzi prohlášením, že v případě odchodu z Evropské unie se Británie ocitne na samém konci fronty pro obchodní rozhovory s USA. Tento krok byl vnímán jako neobratný pokus pomoci tehdejšímu konzervativnímu premiérovi Davidu Cameronovi v jeho neúspěšném boji za setrvání v unii. Samotný Darroch označuje brexit za mimořádný akt sebepoškozování, který zemi oslabil a izoloval.
Nejhorším aspektem celé dohody je podle diplomata fakt, že historicky velká obchodní země vztyčila tvrdou hranici s Evropskou unií. V důsledku toho hrozí, že Británie bude muset obrazně řečeno na kolenou prosit Spojené státy i unijní blok o lepší celní podmínky. Darroch zároveň dodal, že Británie by měla převzít iniciativu v prosazování volného obchodu a opatření proti klimatu, protože z Ameriky nic takového v příštích letech nepřijde.
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Zdroj: Libor Novák