Filipíny zasáhlo silné zemětřesení. Počet mrtvých roste

Jihofilipínský region Mindanao zasáhlo ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály. Podle Úřadu pro geologický průzkum Spojených států amerických otřesy vyvolaly obrovskou paniku v různých částech souostroví, kde způsobily zřícení budov a vyžádaly si oběti na životech. K události došlo v pondělí v 7:37 hodin ráno místního času v hloubce přibližně 35 kilometrů, přičemž filipínské úřady uvádějí hloubku epicenter kolem 10 kilometrů.
Záchranné týmy a Úřad civilní ochrany v současné době ověřují situaci přímo v terénu, odkud přicházejí zprávy o škodách. Filipínský institut vulkanologie a seismologie upřesnil, že ohnisko otřesů se nacházelo u pobřeží města General Santos v provincii Sarangani, která leží na nejjižnějším cípu ostrova Mindanao. Z této oblasti obývané zhruba 580 tisíci lidmi pochází také velké množství dostupných záběrů a fotografií dokládajících rozsah zkázy.
Úřední zdroje potvrdily, že katastrofa si vyžádala nejméně 15 lidských životů. Ředitel místního úřadu civilní ochrany Rodrigo Sosmeña upřesnil, že 12 z těchto obětí bylo hlášeno v regionu Soccsksargen, který zahrnuje čtyři provincie a město General Santos. Vedle usmrcených osob eviduje policie v zasažené oblasti také minimálně 129 zraněných lidí, přičemž panují obavy, že pod troskami mohou být další oběti.
Místní informační kanceláře a svědci z města General Santos zveřejnili snímky, na kterých jsou vidět rozpadlé obchody a vážně poškozené budovy. Na záběrech je zachyceno například částečné zřícení restaurace rychlého občerstvení Jollibee, před níž se následně shromáždily policejní složky. Podle vyjádření policejního šéfa z nedalekého města Alabel Benjieho Anchety utrpěla praskliny i tamní policejní stanice, kde otřesy překvapily policisty během ranního ceremoniálu vztyčování vlajky.
Ancheta telefonicky potvrdil, že pro tamní obyvatele šlo o nejsilnější zemětřesení, jaké kdy zažili. V jeho obvodu sice nebyly bezprostředně po otřesech hlášeny žádné oběti, ale mnoho lidí v důsledku šoku a silných vibrací na místě omdlelo. Situaci komplikoval fakt, že silné otřesy zasáhly region zrovna v momentě, kdy na filipínských veřejných školách v pondělí ráno začínal nový školní rok.
Videa šířící se na sociálních sítích zachycují vyděšené děti ze základních škol v provincii Davao Occidental, jak se krčí ve venkovních prostorách, zatímco se pod nimi silně třese zem. Další záběry z provincie Davao Del Sur ukázaly zřícenou střechu školního areálu, před kterou byli studenti seřazeni na sportovním hřišti. Z těchto dvou konkrétních školních incidentů naštěstí nebyla hlášena žádná zranění.
Filipínský prezident Ferdinand Marcos Jr. v reakci na situaci vydal prohlášení, v němž nařídil všem příslušným vládním agenturám okamžitě jednat, zajistit evakuaci obyvatel a zahájit záchranné práce. Zvláště apeloval na občany v postižených provinciích, aby neprodleně uposlechli varování před vlnou tsunami. Vyzval je, aby okamžitě odešli na výše položená místa a nečekali, protože lidský život je důležitější než majetek zanechaný doma.
Varování před vlnami tsunami vydaly kromě Filipín také Indonésie, Japonsko a Austrálie. Filipínský institut vulkanologie a seismologie zaznamenal menší vlny tsunami v šesti oblastech ostrova Mindanao, zejména podél jeho jižního pobřeží, a to v čase mezi 7:42 a 8:45 místního času. Nejvyšší z naměřených vln dosahovala výšky 1,4 metru, zatímco v Indonésii či na Palau se pohybovaly v rozmezí od 3 centimetrů do 0,8 metru.
Tichomořské centrum pro varování před tsunami zhruba pět hodin po hlavním otřesu oznámilo, že bezprostřední nebezpečí již z velké části pominulo. Národní meteorologická služba Spojených států amerických zároveň potvrdila, že žádné ohrožení nebylo detekováno v oblasti Havaje. Odborníci přesto nabádají obyvatele k ostražitosti a ke sledování pokynů místních úřadů, jelikož hladina moře může i nadále kolísat.
Filipíny, Indonésie a Japonsko leží v takzvaném Ohnivém kruhu, což je pásmo zlomových linií obklopující Pacifickou pánev, které je charakteristické častým výskytem zemětřesení a sopečné činnosti. Seismologové po hlavním otřesu zaznamenali enormní následnou aktivitu. Do 11:00 hodin místního času bylo v oblasti registrováno celkem 138 dotřesů, jejichž síla se pohybovala od magnitudy 1,3 až po velmi silných 6,7 stupně.
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Zdroj: Libor Novák