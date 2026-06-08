Počet mrtvých po zemětřesení na Filipínách překročil tři desítky

Libor Novák

8. června 2026 15:03

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Jihofilipínský ostrov Mindanao zasáhlo silné zemětřesení o bleskové síle 7,8 stupně Richterovy škály, které si podle dosavadních zpráv úřadů vyžádalo nejméně 32 lidských životů. Otřesy propukly v pondělí v 7:37 místního času a vyvolaly varování před vlnami tsunami v široké oblasti zahrnující Filipíny, Indonésii, Japonsko i Austrálii, přičemž některé z těchto výstrah byly po několika hodinách zrušeny. Záběry z postižených míst ukazují zřícené budovy, včetně kompletně zničené restaurace rychlého občerstvení Jollibee, a v řadě oblastí jsou hlášeny rozsáhlé sesuvy půdy.

Zranění utrpělo více než sto lidí napříč několika provinciemi, téměř dvě desítky osob zůstávají pohřešovány a zhruba deset tisíc obyvatel muselo podstoupit preventivní evakuaci. Pobřežní provincie Sarangani, která se nachází zhruba dvacet kilometrů od epicentra otřesů, hlásí sedmnáct obětí, z nichž většina zahynula právě pod nánosy půdy při sesuvech. V regionu došlo k dočasnému výpadku elektrické energie a telekomunikačních sítí, které se však záchranným složkám podařilo v průběhu dne opět uvést do provozu.

V General Santos, což je nejbližší velké město od epicentra, potvrdil úřad civilní ochrany deset mrtvých a dalších 22 lidí se stále pohřešuje. Toto město je v zemi známé jako centrum obchodu s tuňáky a jako rodiště světoznámého šampiona v boxu a politika Mannyho Pacquiaa. Velmi těžké škody po hlavním otřesu hlásí také sousední provincie Jižní Cotabato a Sultan Kudarat. V oblasti bylo bezprostředně poté zaznamenáno více než 130 následných dotřesů, z nichž ty nejsilnější dosahovaly magnituda až 6,7.

Filipínský prezident Ferdinand Marcos mladší vydal prohlášení, ve kterém ujistil, že vládní agentury plně koordinují záchranné práce a stát nenechá obyvatele ostrova Mindanao bez pomoci. Prezident zároveň nařídil okamžité přerušení výuky v zasažených regionech, což se shodovalo s prvním dnem nového školního roku. Například na základní škole v provincii Davao Occidental zachytilo video desítky vyděšených dětí krčících se na třesoucí se zemi ve chvíli, kdy se hned vedle nich zřítil přístřešek s vlnitou střechou, incident se však obešel bez zranění.

Filipíny leží v seismicky nestabilním tichomořském Ohnivém kruhu, takže jsou zde otřesy země velmi časté, přičemž loni v září usmrtilo zemětřesení ve střední části souostroví přes sedmdesát lidí. Pondělní katastrofa vyvolala rychlou reakci i v sousedních zemích, kdy japonské úřady původně varovaly před vlnami tsunami o výšce až jednoho metru. Menší vlny o výšce několika centimetrů byly nakonec zaznamenány v prefektuře Okinawa a dvaceticentimetrová vlna dorazila k odlehlým Ogasawarským ostrovům, zatímco na pobřeží Indonésie, Palau a samotných Filipín dosahovala hladina moře místy výšky až 1,4 metru.

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Zdroj: Libor Novák

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