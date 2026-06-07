Nikdy jsem neslíbil, že nebudou nové války, brání se Trump. Před volbami ale říkal něco jiného

Libor Novák

7. června 2026 18:48

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru pro pořad Meet the Press stanice NBC odmítl, že by během svých předvolebních kampaní někdy sliboval absolutní absenci nových válečných konfliktů. 

V rozhovoru Trump obhajoval své dosavadní kroky a zdůraznil, že jeho prioritou bylo vybudování mimořádně silné armády. Podle svých slov převzal ozbrojené síly v žalostném stavu bez potřebného vybavení a vybudoval nejmocnější vojsko na světě, což by nedávalo smysl, kdyby garantoval, že země nikdy nevstoupí do žádného konfliktu.

Prezident sice zopakoval svůj dlouhodobý odpor k vleklým vojenským operacím, jako byla například devatenáctiletá válka ve Vietnamu, současnou situaci kolem Íránu však za nekonečnou válku nepovažuje.

Uvedl, že Spojené státy jsou v oblasti teprve několik měsíců a hrozba je již z velké části zažehnána. Trump zároveň zdůraznil, že Washington nemůže Teheránu za žádných okolností dovolit získat jadernou zbraň, neboť by to znamenalo přímé ohrožení existence samotných Spojených států.

Nynější vyjádření přitom ostře kontrastují s rétorikou, kterou Trump používal během svých dřívějších veřejných vystoupení. Například v rámci kampaně v Pensylvánii v roce 2024 voličům sliboval, že je nebude posílat umírat do nesmyslných zahraničních válek, a ve svém tehdejším vítězném projevu výslovně deklaroval, že konflikty nehodlá začínat, ale naopak ukončovat.

Snaha o zastavení nekonečných válek je rovněž oficiálně uvedena mezi hlavními prioritami v jeho prezidentském životopise na stránkách Bílého domu. V nedělním televizním vystoupení však Trump odmítl současné dění jako regulérní válku vůbec definovat s tím, že nad tím takto nepřemýšlí a pouze dělá to, co je v danou chvíli nezbytné.

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