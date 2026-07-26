První výhled počasí na příští víkend. Tropy budou úřadovat

Do Česka se v následujících dnech vrátí tropické počasí, které bude úřadovat i během prvního srpnového víkendu. Maxima se budou blížit čtyřicítce, než přijde ochlazení. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové během příštího víkendu očekávají převážně jasno až polojasno. Místy se však vyskytnou přeháňky či bouřky. Odpolední maxima budou stoupat výrazně přes 30 stupňů, konkrétně až na 38 °C. V Čechách se ale v závěru období ochladí.
Výhled počasí od pátku do neděle:
Bude jasno až polojasno, během období se při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou zejména v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 33 až 38 °C, ke konci období v Čechách pravděpodobně slabé ochlazení.
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Zdroj: Libor Novák