Trump vyzval Írán a Izrael k okamžitému zastavení palby. Ukončili jsme operaci, reagoval Teherán

Mezi Íránem a Izraelem došlo k prudkému obnovení bojů. Jde o první vzájemné údery na vlastních územích od dubnového zavedení křehkého příměří. Nová vlna násilí propukla poté, co Izrael v neděli zaútočil na jižní předměstí libanonského hlavního města Bejrútu, což Teherán vyhodnotil jako porušení dohodnutého klidu zbraní. Izraelská armáda zásah dvou bytů ve dvou samostatných budovách, který si podle předběžných zpráv vyžádal dvě oběti, zdůvodnila cílením na infrastrukturu hnutí Hizballáh v reakci na raketové útoky mířící na severní Izrael.
Íránské útoky přišly jako bezprostřední odveta za nedělní izraelské nálety na libanonské hlavní město Bejrút. Tyto údery cílily na objekty hnutí Hizballáh v jižních předměstích metropole a vyžádaly si nejméně dva lidské životy. Izraelská armáda tehdy uvedla, že bombardování bylo reakcí na raketové útoky, které Hizballáh předtím vedl proti izraelskému území.
Před odvetnými kroky přitom Izrael důrazně varoval americký prezident Donald Trump. Ten ještě v neděli prohlásil, že se chystá okamžitě zatelefonovat izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi s jasným vzkazem, aby na íránské akce nereagoval. Izraelská armáda však výzvy Washingtonu nevyslyšela a rozhodla se pro vojenskou odpověď přímo na íránském území.
Íránská státní média potvrdila, že exploze byly hlášeny v několika klíčových městech včetně Teheránu, Tabrízu, Isfahánu a Nadžafábádu. Podle hasičského sboru v hlavním městě byly v západních částech Teheránu slyšet nejméně dva výbuchy, avšak obytné čtvrti přímo zasaženy nebyly. Místní úřady v Isfahánu uvedly, že v jejich oblasti nejsou hlášeny žádné oběti, podrobnosti z ostatních částí země se teprve zjišťují.
Kromě vojenských cílů zasáhlo izraelské letectvo také petrochemické zařízení ve městě Máhšahr na jihozápadě Íránu. Útok na tento komplex, který se nachází poblíž severního pobřeží Perského zálivu, potvrdila jak izraelská armáda, tak íránská státní média. Podle íránských zdrojů došlo k částečnému poškození areálu a bližší informace o škodách či případných obětech budou teprve zveřejněny.
Íránské revoluční gardy deklarovaly, že jejich operace cílila na dvě izraelské letecké základny Nevatim a Tel Nof. Podle prohlášení gard šlo o reakci na dřívější izraelské útoky namířené proti radarovým stanovištím na třech místech v Íránu. Izraelské obranné systémy byly okamžitě aktivovány k zachycení hrozby a obyvatelé v příslušných oblastech obdrželi varování.
Íránské islámské revoluční gardy potvrdily, že odpálily rakety na petrochemický závod v severoizraelském městě Haifa jako odvetu za předchozí izraelský útok na rafinerii v íránském Máhšahru. Do konfliktu se zapojili také jemenští povstalci Húthíové, kteří rovněž pálili na Izrael a pohrozili obnovením útoků na lodě spojené s židovským státem v Rudém moři.
Do situace následně vstoupil americký prezident Donald Trump, který prostřednictvím své sociální sítě Truth Social vyzval obě strany k okamžitému zastavení palby. Šéf Bílého domu prohlásil, že Izrael i Írán mají zájem na okamžitém příměří a že již probíhají závěrečná mírová jednání. Trump zároveň upřesnil, že americká blokáda íránských přístavů, kterou Washington zavedl kvůli dřívějšímu uzavření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu, zůstane v platnosti až do zajištění konečné dohody.
Krátce po Trumpově prohlášení oznámilo společné velení íránských ozbrojených sil ukončení svých útočných operací proti Izraeli, které označilo za bolestivou odpověď na bombardování Bejrútu. Íránská armáda nicméně varovala, že pokud budou izraelské útoky pokračovat, a to včetně operací v jižním Libanonu, bude příští reakce Teheránu mnohem tvrdší a drtivější než doposud. Izraelské vojsko se přitom ještě před tímto íránským prohlášením nechalo slyšet, že se připravuje na několikadenní konflikt a veškeré kroky úzce koordinuje se Spojenými státy.
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Zdroj: Libor Novák