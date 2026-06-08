Pavel z jednání vlády po pár minutách odešel. Povede delegaci na OSN

Libor Novák

8. června 2026 11:47

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad
Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v pondělí osobně dorazil do Strakovy akademie, aby se zúčastnil schůze vládního kabinetu. Hlavním důvodem jeho návštěvy byla snaha zkoordinovat s vládními představiteli vystupování českých ústavních činitelů na blížících se vrcholných mezinárodních fórech. Hlava státu chtěla s ministry přímo na místě probrat a vyjasnit své kompetence a možnosti zastupování České republiky navenek.

Hlavním bodem diskuse se stala nadcházející účast na ostře sledovaném summitu Severoatlantické aliance, který se má uskutečnit během července v turecké Ankaře. Petr Pavel před členy vlády zopakoval své pevné stanovisko, že by jako hlava státu měl na toto alianční jednání odcestovat. Vyjádřil přání zúčastnit se minimálně neformální večeře, která je tradiční součástí programu těchto vrcholných diplomatických setkání.

Při svém příchodu do sídla úřadu vlády, kde prezidenta oficiálně přivítala vedoucí úřadu Tünde Bartha, Pavel novinářům sdělil, že přišel především objasnit svůj osobní postoj k celé záležitosti. Na přímý dotaz zástupců médií, zda věří, že se mu podaří předsedu vlády o své pravdě přesvědčit, reagoval zdrženlivě. Poznamenal pouze, že se vše teprve uvidí a je nutné si na výsledek počkat.

Samotné jednání prezidenta s ministry bylo překvapivě krátké a Pavel budovu opustil již po necelých dvaceti minutách. Následně předstoupil před přítomné reportéry a stručnost schůzky vysvětlil tím, že podstata problému mezi ním a týmem Andreje Babiše je ve skutečnosti velmi prostá. Zdůraznil, že se při svých cestách vždy striktně držel mandátu schváleného vládou, což hodlá plně respektovat i v případě jednání v Turecku.

Prezident v této souvislosti připomněl historické zvyklosti české politické scény a uvedl, že hlavy státu v minulosti reprezentovaly zemi na summitech NATO a OSN bez ohledu na to, zda byli s tehdejšími vládami v politické shodě, či nikoliv. Zároveň však uznal, že hlavní odpovědnost za zahraniční politiku státu nese podle ústavy kabinet. Ohledně cesty do Ankary podle něj zatím definitivní slovo nepadlo a jednání budou pokračovat.

Jako řešení patové situace prezident navrhl kompromisní a podle svých slov velmi vstřícný krok, kterým by se celá záležitost elegantně vyřešila. Podle tohoto plánu by delegaci České republiky na hlavním formálním zasedání aliance vedl samotný premiér Andrej Babiš, zatímco prezident by se zúčastnil pouze doprovodné neformální večeře. S tímto návrhem Pavel přišel již dříve, avšak od vládních představitelů na něj nedostal dlouhé dva měsíce žádnou reakci.

Právě ignorování jeho kompromisní nabídky bylo jedním z hlavních impulsů, proč se rozhodl na zasedání kabinetu osobně dorazit a vyzvat ministry k jasnému vyjádření. Premiér Andrej Babiš na jeho pondělní výzvu reagoval prohlášením, že vláda celou záležitost okolo aliančního summitu definitivně rozsekne na svém zasedání za dva týdny. Hlava státu tak nyní bude muset vyčkat na klíčové rozhodnutí, které by mělo padnout 22. června.

Pondělní schůzka nicméně přinesla shodu v jiné významné diplomatické otázce. Babišův kabinet oficiálně schválil, že Petr Pavel stane v čele české delegace, která v září odcestuje do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. Tento krok prezident veřejně ocenil a vyjádřil naději, že by vláda mohla stejně civilizovaným a konstruktivním způsobem přistoupit také k vyřešení otázky zastupování na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance.

Na závěr svého vystoupení před novináři Pavel kategoricky odmítl spekulace, že by se snažil prosazovat do rolí, které mu nepřísluší. Uvedl, že se jako prezident rozhodně nesnaží vměstnat nikam, kam nepatří, a pouze se drží zaběhnutých diplomatických tradic. Celá diskuse o koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů tak zůstává otevřená až do konce června, kdy vláda vydá své finální stanovisko k delegaci do Ankary.

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Zdroj: Libor Novák

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