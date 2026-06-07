Arménci dali Rusku košem. Ve volbách jasně vyhrává strana premiéra Pašinjana, ukazují odhady i první výsledky

Libor Novák

7. června 2026 21:44

Nikol Pašinjan, arménský premiér
Nikol Pašinjan, arménský premiér Foto: MSC

V arménských parlamentních volbách přesvědčivě vede vládnoucí strana Občanská smlouva současného premiéra Nikola Pašinjana. Podle prvních odhadů výsledků zveřejněných bezprostředně po uzavření volebních místností získalo premiérovo uskupení 56,7 procenta hlasů. Hlavní opoziční blok Silné Arménie vedený rusko-arménským oligarchou Samvelem Karapetjanem výrazně zaostal, když podle těchto prognóz obdržel pouhých 17,5 procenta hlasů. Oficiální předběžné výsledky plánuje Ústřední volební komise zveřejnit v pondělí.

Volební klání provázela mimořádně vysoká účast voličů, která dosáhla téměř 59 procent, což je nejvyšší číslo za poslední tři parlamentní volby v zemi. Podle předsedy Ústřední volební komise Vahagna Hovakimjana se hlasování zúčastnilo více než 1,47 milionu občanů z celkového počtu zhruba 2,5 milionu oprávněných voličů. Nejvyšší zájem projevili lidé v provincii Sjunik, kde účast přesáhla 66 procent, zatímco v hlavním městě Jerevanu přišlo k urnám přes 58 procent voličů. O přízeň občanů v celkem 2 005 volebních okrscích soupeřilo 18 politických subjektů, z toho 16 stran a dvě koalice.

Tyto volby představovaly pro Arménii zásadní politický milník a v podstatě referendum o dalším směřování země. Šlo totiž o první celostátní hlasování od roku 2023, kdy Arménie po vojenské operaci sousedního Ázerbájdžánu definitivně ztratila kontrolu nad sporným regionem Náhorní Karabach. Samotný premiér Pašinjan po odevzdání svého hlasu v Jerevanu prohlásil, že budoucnost státu vidí v posilování nezávislosti, demokracie a právního státu. Zdůraznil přitom pokračování demokratických reforem, ve kterých je hlavním partnerem země Evropská unie.

Předvolební kampaň i samotný den hlasování se odehrávaly pod tíhou obav z rozsáhlého ruského vměšování do vnitřních záležitostí Arménie. Arménské úřady již v sobotu oznámily, že v rámci vyšetřování masivního systému kupování voličských hlasů zatkly více než 40 osob. Tento nelegální řetězec byl podle vyšetřovatelů napojen právě na opoziční alianci Silné Arménie. Mezi zatčenými se ocitlo také šest vysoce postavených členů politické strany oligarchy Samvela Karapetjana.

Vůdce opozice Karapetjan, který strávil poslední měsíce v domácím vězení kvůli obvinění z veřejných výzev k uchvácení moci, tato obvinění odmítá jako politicky motivovaná. V neděli byl v doprovodu policie eskortován do volební místnosti, kde novinářům sdělil, že zatýkání členů jeho týmu smýšlení arménských voličů nezmění. Vyjádřil přesvědčení, že lidé si vyberou správně a země získá legitimní vládu. Následně byl strážci zákona odvezen zpět do svého sídla.

Obavy z ruských snah o ovlivnění voleb zesílily po zprávách, že Moskva plánovala zorganizovat příjezd desítek tisíc v Rusku žijících Arménů, kteří měli svými hlasy oslabit současného prozápadního premiéra. Vztahy mezi Jerevanem a Moskvou totiž prudce ochladly po ruské invazi na Ukrajinu a zejména po nečinnosti ruských mírových sil během ázerbájdžánské ofenzívy v Náhorním Karabachu. Pašinjan tehdy otevřeně prohlásil, že Rusko ve své misi selhalo, a začal zemi orientovat na užší spolupráci se Západem.

Arménie pod Pašinjanovým vedením v roce 2024 pozastavila své členství ve vojenské alianci s Ruskem a deklarovala otevřený zájem o budoucí vstup do Evropské unie, což vyvolalo ostrou nevoli Kremlu. V této nové geopolitické situaci získal arménský premiér významnou zahraniční podporu ze Spojených států, když ho v květnu veřejně podpořil americký prezident Donald Trump. Přestože Arménie nadále zůstává součástí jednotného hospodářského trhu s Ruskem, podpora Moskvy mezi arménskou veřejností kvůli karabašskému traumatu klesla na minimum.

Kromě klasického hlasování v zemi již Ústřední volební komise stihla oficiálně schválit a zveřejnit výsledky elektronického hlasování. Tento způsob volby je v arménském systému vyhrazen výhradně pro členy diplomatického sboru působící v zahraničí a jejich rodinné příslušníky. Možnosti hlasovat na dálku využilo 410 ze zhruba pěti set registrovaných diplomatů. Výsledky z této specifické skupiny voličů jen potvrdily celkový trend, když vládní Občanská smlouva získala drtivou většinu 330 hlasů, zatímco opoziční bloky obdržely pouze jednotky hlasů.

Celý volební proces na místě podléhal přísné kontrole ze strany nezávislých pozorovatelů i médií. Na průběh voleb dohlíželo 13 domácích a osm mezinárodních pozorovatelských misí, které sledovaly případné nesrovnalosti přímo ve volebních místnostech. O zpravodajství z klíčového hlasování se staralo více než sedmdesát akreditovaných mediálních domů. Volební místnosti se po dvanáctihodinovém maratonu uzavřely úderem osmé hodiny večerní.

před 3 hodinami

Ostře sledované volby v Arménii skončily. Voliči rozhodli o směřování své země

Související

Více souvisejících

arménie Nikol Pašinjan

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Nikol Pašinjan, arménský premiér

Arménci dali Rusku košem. Ve volbách jasně vyhrává strana premiéra Pašinjana, ukazují odhady i první výsledky

V arménských parlamentních volbách přesvědčivě vede vládnoucí strana Občanská smlouva současného premiéra Nikola Pašinjana. Podle prvních odhadů výsledků zveřejněných bezprostředně po uzavření volebních místností získalo premiérovo uskupení 56,7 procenta hlasů. Hlavní opoziční blok Silné Arménie vedený rusko-arménským oligarchou Samvelem Karapetjanem výrazně zaostal, když podle těchto prognóz obdržel pouhých 17,5 procenta hlasů. Oficiální předběžné výsledky plánuje Ústřední volební komise zveřejnit v pondělí.

před 3 hodinami

Velká cena Monaka 2026 Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Velkou cenu Monaka ovládl italský mladík Kimi Antonelli, stal se nejmladším vítězem závodu

Italský mladík Kimi Antonelli dominantním způsobem ovládl letošní Velkou cenu Monaka a připsal si již páté vítězství v řadě. Devatenáctiletý pilot týmu Mercedes si na městském okruhu v Monte Carlu suverénně poradil se všemi nástrahami chaotického závodu, který musel být kvůli nehodám a poškození trati dvakrát přerušen výjezdem bezpečnostního vozidla a následně dokonce vyvěšením červených vlajek. Antonelli, který se dnes stal nejmladším vítězem Velké ceny Monaka, si tímto triumfem upevnil vedení v šampionátu a před druhým Lewisem Hamiltonem má nyní náskok 66 bodů.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Brexit, ilustrační foto

Odchod z EU stojí Británii miliardy liber. Lidé brexitu hořce litují

Odchod Velké Británie z Evropské unie byl aktem sabotáže, který zemi každoročně stojí patnáct až třicet miliard liber, což v přepočtu na výkon ekonomiky znamená ztrátu půl až jednoho procenta HDP. Bývalý britský ministr zahraničí David Miliband to uvedl v příspěvku pro novou knihu sira Anthonyho Seldona s názvem The Brexit Effect, jejíž části zveřejňuje deník The Independent v rámci své nové kampaně za obnovu vztahů s Evropou.

před 7 hodinami

Prezident Trump

Trump neplánuje stáhnout 50 tisíc vojáků z Blízkého východu. Válku v Íránu srovnal s Vietnamem

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC prohlásil, že neplánuje stáhnout přibližně padesát tisíc amerických vojáků nasazených v konfliktu s Íránem, dokud nedojde k úplnému ukončení války. V interview, které bylo natočeno v pátek na farmě ve Wisconsinu a zveřejněno v neděli, uvedl, že vojáky nepovažuje za ohrožené. Podle jeho slov disponují Spojené státy nejlepší obranou i ofenzivou, jakou kdy svět viděl, a stažení jednotek před finální dohodou by považoval za bláhovost, protože armádu může ještě využít jako páku při vyjednávání.

před 8 hodinami

Černobylská jaderná elektrárna

Ruský bezpilotní letoun vážně poškodil jednu z budov Černobylu

Ruský bezpilotní letoun Šáhid v neděli kolem druhé hodiny ranní vážně poškodil přijímací budovu centrálního úložiště vyhořelého jaderného paliva, které se nachází přibližně patnáct kilometrů od odstavené Černobylské jaderné elektrárny. V zasaženém objektu se v době útoku žádné kontejnery s palivem nenacházely a státní operátor Energoatom i Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdili, že radiace v místě zůstává v normě.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Kirill Dmitrijev

Rusko je ochotno opět jednat s USA. Míč je ale na straně Američanů, tvrdí

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se letos neslo v odlišném duchu než v minulých letech. Optimismus, který v zemi zavládl po srpnovém summitu ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, vystřídala realita patové situace na ukrajinském bojišti i v mírových rozhovorech.

před 12 hodinami

Rusko, ilustrační foto

Válka se začíná vracet zpět do Ruska. V tamní společnosti začíná bublat nespokojenost

Válka, která se dlouho zdála být pro obyvatele ruských velkoměst vzdálenou realitou, se začíná přesouvat přímo do jejich domovů. Obyvatelé Moskvy a Petrohradu byli po čtyři roky od každodenních dopadů konfliktu na Ukrajině z velké části ušetřeni, a to i díky snaze úřadů udržovat iluzi běžného života. S rostoucím počtem ukrajinských útoků bezpilotních letounů dlouhého doletu se však situace dramaticky mění a v ruské společnosti začíná bublat nespokojenost.

před 13 hodinami

před 15 hodinami

Hormuzský průliv

Americká armáda sestřelila v Hormuzském průlivu íránské útočné drony

Americká armáda v sobotu v oblasti Hormuzského průlivu sestřelila dva íránské útočné drony, které ohrožovaly mezinárodní námořní dopravu. K incidentu došlo pouhý den poté, co Spojené státy zlikvidovaly čtyři jiné íránské bezpilotní letouny směřující k témuž strategickému průlivu. Podle prohlášení Centrálního velitelství USA (CENTCOM) zůstávají americké síly připraveny i nadále bránit region před íránskou agresí.

před 16 hodinami

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

USA nepustily do země klíčové členy íránské fotbalové reprezentace. Teherán vyzval FIFA, aby zasáhla

Íránské velvyslanectví v Turecku obvinilo Spojené státy americké z politicky motivovaného zasahování do sportu poté, co Washington odmítl udělit vstupní víza klíčovým členům realizačního týmu íránské fotbalové reprezentace. K tomuto kroku došlo jen několik hodin poté, co americké úřady oficiálně potvrdily schválení víz pro samotné íránské fotbalisty a nejnutnější doprovodný personál. Národní tým asijské země má přitom odehrát svůj úvodní zápas nadcházejícího mistrovství světa patnáctého června v Los Angeles.

včera

Ilustrační fotografie.

Pentagon hluboce znepokojují špionážní aktivity Izraele v USA

Americké ministerstvo obrany vyjádřilo hluboké znepokojení nad výrazným zintenzivněním špionážních aktivit ze strany Izraele na území Spojených států. Obranná zpravodajská agentura (DIA), která je hlavní zpravodajskou službou Pentagonu, v uplynulých týdnech oficiálně zvýšila úroveň hrozby cizí špionáže ze strany tohoto klíčového blízkovýchodního spojence. Podle informací od současných i bývalých amerických představitelů dosáhl stupeň tohoto varování historicky nejvyšší možné hranice.

včera

Nemocnice, ilustrační foto

Americký lékař nakažený ebolou byl propuštěn z nemocnice

Americký lékař Peter Stafford byl v sobotu propuštěn z berlínské nemocnice Charité, kde se úspěšně léčil z nákazy virem ebola. Stafford se virem nakazil během své práce pro misionářskou skupinu v Demokratické republice Kongo. Podle zpráv médií mu úřady ve Washingtonu odmítly povolit návrat do Spojených států, načež německá vláda souhlasila s přijetím lékaře i s jeho manželkou a čtyřmi dětmi.

včera

Bernadette Chiracová

Francie v slzách. Zemřela Bernadette Chiracová

Ve věku devadesáti tří let zemřela Bernadette Chiracová, bývalá první dáma Francie a vdova po exprezidentovi Jacquesi Chiracovi. Tato politička byla po více než půl století pevnou oporou svého chotě při jeho vzestupu do nejvyšších pater státní správy. Smutnou zprávu potvrdil současný francouzský prezident Emmanuel Macron, který společně se svou manželkou Brigitte vyjádřil hlubokou lítost nad odchodem ženy, jež se nesmazatelně zapsala do národní historie a prostřednictvím charity pomohla milionům pacientů.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro pořad Meet the Press televizní stanice NBC News prohlásil, že íránští představitelé zatím nepřistoupili na dohodu o ukončení války, protože jsou silní a hrdí. Podle jeho slov však Teherán nakonec nebude mít jinou možnost než na ujednání kývnout. Rozhovor se uskutečnil ve městě Chippewa Falls ve státě Wisconsin v době, kdy vyjednávání mezi oběma stranami trvají již několik týdnů.

včera

včera

Oficiální statistiky eboly klesají. Pozitivní to ale není

Oficiální statistiky ohledně epidemie eboly v Demokratické republice Kongo zaznamenaly výrazný pokles, což na první pohled vypadá jako nadějná zpráva, avšak situace je mnohem komplikovanější. Zatímco ještě nedávno úřady hovořily o více než tisíci podezřelých případů a téměř 250 úmrtích, aktuálně Kongo hlásí přibližně 380 potvrzených nakažených a 60 zemřelých, ke kterým se přidává dalších 15 potvrzených případů a jedna oběť v sousední Ugandě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy