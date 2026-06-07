Arménci dali Rusku košem. Ve volbách jasně vyhrává strana premiéra Pašinjana, ukazují odhady i první výsledky

V arménských parlamentních volbách přesvědčivě vede vládnoucí strana Občanská smlouva současného premiéra Nikola Pašinjana. Podle prvních odhadů výsledků zveřejněných bezprostředně po uzavření volebních místností získalo premiérovo uskupení 56,7 procenta hlasů. Hlavní opoziční blok Silné Arménie vedený rusko-arménským oligarchou Samvelem Karapetjanem výrazně zaostal, když podle těchto prognóz obdržel pouhých 17,5 procenta hlasů. Oficiální předběžné výsledky plánuje Ústřední volební komise zveřejnit v pondělí.
Volební klání provázela mimořádně vysoká účast voličů, která dosáhla téměř 59 procent, což je nejvyšší číslo za poslední tři parlamentní volby v zemi. Podle předsedy Ústřední volební komise Vahagna Hovakimjana se hlasování zúčastnilo více než 1,47 milionu občanů z celkového počtu zhruba 2,5 milionu oprávněných voličů. Nejvyšší zájem projevili lidé v provincii Sjunik, kde účast přesáhla 66 procent, zatímco v hlavním městě Jerevanu přišlo k urnám přes 58 procent voličů. O přízeň občanů v celkem 2 005 volebních okrscích soupeřilo 18 politických subjektů, z toho 16 stran a dvě koalice.
Tyto volby představovaly pro Arménii zásadní politický milník a v podstatě referendum o dalším směřování země. Šlo totiž o první celostátní hlasování od roku 2023, kdy Arménie po vojenské operaci sousedního Ázerbájdžánu definitivně ztratila kontrolu nad sporným regionem Náhorní Karabach. Samotný premiér Pašinjan po odevzdání svého hlasu v Jerevanu prohlásil, že budoucnost státu vidí v posilování nezávislosti, demokracie a právního státu. Zdůraznil přitom pokračování demokratických reforem, ve kterých je hlavním partnerem země Evropská unie.
Předvolební kampaň i samotný den hlasování se odehrávaly pod tíhou obav z rozsáhlého ruského vměšování do vnitřních záležitostí Arménie. Arménské úřady již v sobotu oznámily, že v rámci vyšetřování masivního systému kupování voličských hlasů zatkly více než 40 osob. Tento nelegální řetězec byl podle vyšetřovatelů napojen právě na opoziční alianci Silné Arménie. Mezi zatčenými se ocitlo také šest vysoce postavených členů politické strany oligarchy Samvela Karapetjana.
Vůdce opozice Karapetjan, který strávil poslední měsíce v domácím vězení kvůli obvinění z veřejných výzev k uchvácení moci, tato obvinění odmítá jako politicky motivovaná. V neděli byl v doprovodu policie eskortován do volební místnosti, kde novinářům sdělil, že zatýkání členů jeho týmu smýšlení arménských voličů nezmění. Vyjádřil přesvědčení, že lidé si vyberou správně a země získá legitimní vládu. Následně byl strážci zákona odvezen zpět do svého sídla.
Obavy z ruských snah o ovlivnění voleb zesílily po zprávách, že Moskva plánovala zorganizovat příjezd desítek tisíc v Rusku žijících Arménů, kteří měli svými hlasy oslabit současného prozápadního premiéra. Vztahy mezi Jerevanem a Moskvou totiž prudce ochladly po ruské invazi na Ukrajinu a zejména po nečinnosti ruských mírových sil během ázerbájdžánské ofenzívy v Náhorním Karabachu. Pašinjan tehdy otevřeně prohlásil, že Rusko ve své misi selhalo, a začal zemi orientovat na užší spolupráci se Západem.
Arménie pod Pašinjanovým vedením v roce 2024 pozastavila své členství ve vojenské alianci s Ruskem a deklarovala otevřený zájem o budoucí vstup do Evropské unie, což vyvolalo ostrou nevoli Kremlu. V této nové geopolitické situaci získal arménský premiér významnou zahraniční podporu ze Spojených států, když ho v květnu veřejně podpořil americký prezident Donald Trump. Přestože Arménie nadále zůstává součástí jednotného hospodářského trhu s Ruskem, podpora Moskvy mezi arménskou veřejností kvůli karabašskému traumatu klesla na minimum.
Kromě klasického hlasování v zemi již Ústřední volební komise stihla oficiálně schválit a zveřejnit výsledky elektronického hlasování. Tento způsob volby je v arménském systému vyhrazen výhradně pro členy diplomatického sboru působící v zahraničí a jejich rodinné příslušníky. Možnosti hlasovat na dálku využilo 410 ze zhruba pěti set registrovaných diplomatů. Výsledky z této specifické skupiny voličů jen potvrdily celkový trend, když vládní Občanská smlouva získala drtivou většinu 330 hlasů, zatímco opoziční bloky obdržely pouze jednotky hlasů.
Celý volební proces na místě podléhal přísné kontrole ze strany nezávislých pozorovatelů i médií. Na průběh voleb dohlíželo 13 domácích a osm mezinárodních pozorovatelských misí, které sledovaly případné nesrovnalosti přímo ve volebních místnostech. O zpravodajství z klíčového hlasování se staralo více než sedmdesát akreditovaných mediálních domů. Volební místnosti se po dvanáctihodinovém maratonu uzavřely úderem osmé hodiny večerní.
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Zdroj: Libor Novák