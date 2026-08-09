Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. srpna 2026 17:21

řidičské průkazy
řidičské průkazy Foto: Ministerstvo dopravy

Řidiči, jimž ještě do konce roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít jednoduchou cestu přes Portál dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. V celé ČR eviduje ministerstvo dopravy k začátku letošního srpna přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. 

Nejvíce se nutnost výměny řidičáku dotkne skupiny osob ve věku 61 let, přičemž k největšímu počtu výměn dojde ve Středočeském kraji. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu obce s rozšířenou působností, nebo si za poplatek 100 Kč zvolit doručení do výdejního boxu či výdejního místa kdekoliv v ČR.

Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na městský úřad nebo magistrát. Vše vyřídíte pohodlně a zavčas přes internet. Stejně jako více než 18 tisíc zájemců, kteří si jen za poslední měsíc ušetřili alespoň jednu cestu na úřad pro svůj řidičský průkaz. Bezmála sedm a půl tisíce z nich dokonce na úřad nemuselo vůbec.

"Výměna řidičského průkazu jednou za deset let nemusí automaticky znamenat cestu na úřad. Přes Portál dopravy lze žádost podat zdarma, pohodlně a už tři měsíce před koncem platnosti. Jelikož nový doklad můžete mít již za několik dní, letnímu cestování do zahraničí nic nebude stát v cestě," zdůraznil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). 

Výměna dokladů se ještě může týkat 284 406 průkazů s končící platností do konce roku. Nejvíce se dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let; zde skončí platnost 97 525 průkazům. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o 24 980 průkazů.

Statistiky ukazují výrazné rozdíly mezi městy a regiony ČR. Nejvíce průkazů s končící platností je evidováno ve Středočeském kraji (41 001) a Praze (31 718) či Jihomoravském kraji (31 157). Na druhé straně je pak Karlovarský kraj (7 637). Pro představu budou ve Středočeském kraji končit doklady do konce roku takto: v srpnu půjde o 3 919 řidičáků, září 5 462, říjnu 6 908, listopadu 6 679 a na prosinec připadá 5 995 řidičáků.

Do Portálu dopravy se přihlásíte jednoduše pomocí své Digitální identity (např. Bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu nebo eObčanka). Systém vás sám upozorní na blížící se konec platnosti dokladu, předvyplní potřebné údaje a schválení žádosti potvrdí zasláním notifikace. Nový doklad budete mít v řádu dnů. Pokud však chcete mít jistotu, že bude vyroben do pěti pracovních dní, můžete zvolit službu Blesk.

Ministerstvo dopravy ČR v digitalizaci dopravních agend pokračuje i nadále. Dalším krokem bude dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka a související úkony.

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