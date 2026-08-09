Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte

Řidiči, jimž ještě do konce roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít jednoduchou cestu přes Portál dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. V celé ČR eviduje ministerstvo dopravy k začátku letošního srpna přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost.
Nejvíce se nutnost výměny řidičáku dotkne skupiny osob ve věku 61 let, přičemž k největšímu počtu výměn dojde ve Středočeském kraji. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu obce s rozšířenou působností, nebo si za poplatek 100 Kč zvolit doručení do výdejního boxu či výdejního místa kdekoliv v ČR.
Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na městský úřad nebo magistrát. Vše vyřídíte pohodlně a zavčas přes internet. Stejně jako více než 18 tisíc zájemců, kteří si jen za poslední měsíc ušetřili alespoň jednu cestu na úřad pro svůj řidičský průkaz. Bezmála sedm a půl tisíce z nich dokonce na úřad nemuselo vůbec.
"Výměna řidičského průkazu jednou za deset let nemusí automaticky znamenat cestu na úřad. Přes Portál dopravy lze žádost podat zdarma, pohodlně a už tři měsíce před koncem platnosti. Jelikož nový doklad můžete mít již za několik dní, letnímu cestování do zahraničí nic nebude stát v cestě," zdůraznil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Výměna dokladů se ještě může týkat 284 406 průkazů s končící platností do konce roku. Nejvíce se dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let; zde skončí platnost 97 525 průkazům. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o 24 980 průkazů.
Statistiky ukazují výrazné rozdíly mezi městy a regiony ČR. Nejvíce průkazů s končící platností je evidováno ve Středočeském kraji (41 001) a Praze (31 718) či Jihomoravském kraji (31 157). Na druhé straně je pak Karlovarský kraj (7 637). Pro představu budou ve Středočeském kraji končit doklady do konce roku takto: v srpnu půjde o 3 919 řidičáků, září 5 462, říjnu 6 908, listopadu 6 679 a na prosinec připadá 5 995 řidičáků.
Do Portálu dopravy se přihlásíte jednoduše pomocí své Digitální identity (např. Bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu nebo eObčanka). Systém vás sám upozorní na blížící se konec platnosti dokladu, předvyplní potřebné údaje a schválení žádosti potvrdí zasláním notifikace. Nový doklad budete mít v řádu dnů. Pokud však chcete mít jistotu, že bude vyroben do pěti pracovních dní, můžete zvolit službu Blesk.
Ministerstvo dopravy ČR v digitalizaci dopravních agend pokračuje i nadále. Dalším krokem bude dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka a související úkony.
Související
V Česku je přes 300 tisíc řidičáků s končící platností, upozornil úřad
Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší
Aktuálně se děje
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
včera
Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu
včera
Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží
včera
Kde se v Česku vykoupat? Dejte si pozor. Na několika místech platí zákaz
včera
Tropické počasí je zpět. Pondělí bude ještě teplejší, potvrzuje výstraha
včera
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
včera
Policie vyšetřuje útok v Tanvaldu jako dvojnásobný pokus o vraždu
včera
Záhada muže z Krkonoš objasněna. Policisté už vědí, co je zač
včera
Hormuz se neotevře okamžitě, varuje Írán navzdory pokroku v jednáních
8. srpna 2026 21:49
Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup
8. srpna 2026 20:05
Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne
8. srpna 2026 19:16
Trump těžce nese výsledky průzkumů. Realita je prý jiná
8. srpna 2026 18:02
Princ Andrew může mít problém. Burnham nevylučuje nové vyšetřování
8. srpna 2026 16:59
Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově
8. srpna 2026 13:23
Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně
Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zavítal do africké Demokratické republiky Kongo, kde řádí epidemie smrtelně nebezpečné eboly. Podle Ghebreyesuse se nemoc šíří rychleji, než se zdravotníkům daří zintenzivňovat boj s chorobou.
Zdroj: Lucie Podzimková