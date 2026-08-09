Hormuz se neotevře okamžitě, varuje Írán navzdory pokroku v jednáních

Rozhovory, které mají zajistit bezpečný lodní provoz v Hormuzském průlivu, pokračují podle Ománu pozitivně. Írán nicméně upozornil, že ani případná dohoda nepovede k okamžitému znovuotevření klíčové vodní cesty. Informovala o tom BBC.
Omán i Írán v sobotu naznačily, že rozhovory pokračují správným směrem. Stále však není jasné, kdy by mohla být dohoda finalizována. Omán zároveň varoval, že případné útoky na lodě by mohly všechno úsilí zhatit.
Podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího jsou jednání ve finální fázi. Teherán však hodlá požadovat kompenzaci od Spojených států amerických za údajné porušení červnového memoranda o porozumění. Íránci také chtějí, aby Washington ukončil obnovenou blokádu íránských přístavů v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dnech na sociální síti označil íránské vedení za "neuvěřitelně rozdvojené". "Požádají o schůzku, někdo by řekl 'poprosí', začnou rozhovory a další se naplánují na bezprostřední budoucnost. A oni hrdě řeknou, že nevedou žádné diskuze, že se o ničem nemluví a že jednají pouze s Ománem," spustil na síti Truth Social.
Šéf Bílého domu zároveň vyzval Írán k dohodě, anebo k totální kapitulaci. Reagoval tak na vyjádření íránského ministerstva zahraničí, které v pondělí ústy mluvčího popřelo, že by jednalo či se chystalo jednat s Američany. Úřad tehdy zmiňoval, že jedná s Ománem o podmínkách, za nichž by byla zaručena bezpečná lodní doprava přes Hormuzský průliv.
Trump následně v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News prohlásil, že Írán buď brzy otevře Hormuzský průliv, anebo bude tvrdě zasažen. "Máme dobré diskuze," prohlásil americký prezident s tím, že Teherán stojí o dohodu, která by ukončila měsíce trvající konflikt.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody.
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Zdroj: Libor Novák