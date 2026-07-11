V Česku je přes 300 tisíc řidičáků s končící platností, upozornil úřad

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. července 2026 15:31

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Řidiči, kterým ještě do konce letošního roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít jednoduchou cestu přes Portál dopravy. Upozornilo na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné, vyměněný průkaz z důvodu uplynutí platnosti lze vyzvednout například ve výdejním boxu.

Za uplynulé roční období si do začátku července zvolilo digitální cestu žádosti o řidičák vybralo bezmála 180 tisíc řidičů, z nichž službu doručení do výdejního boxu či výdejny využilo přibližně 43 procent.

Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na městský úřad nebo magistrát. Vše vyřídíte pohodlně přes internet. V celé ČR je k začátku července 2026 evidováno přes 327 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost.

Statistiky ukazují výrazné rozdíly mezi městy a regiony ČR. Nejvíce dokladů k výměně je ještě ve Středočeském kraji (47 286) a Praze (36 221) či Jihomoravském kraji (36 090). Na druhé straně je pak Karlovarský kraj (8 715). Výměna dokladů se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let, kde skončí platnost 108 891 průkazům. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o 29 154 průkazů.

"Nový řidičský průkaz dnes můžete vyřídit rychleji, než si stihnete objednat kávu. Stačí pár minut v Portálu dopravy a žádost vyřídíte odkudkoliv – klidně z pláže, z chalupy nebo během cesty vlakem. Chceme, aby obnova řidičského průkazu byla co nejjednodušší, a proto naplno využíváme možnosti moderního digitálního státu. Vyzývám všechny řidiče: nechte papírování minulosti a vyřiďte si nový průkaz pohodlně on-line," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Ministerstvo dopravy pokračuje v digitalizaci dopravních agend i nadále. Chce totiž přinášet moderní, ekonomicky udržitelná a uživatelsky přívětivá řešení pro všechny občany. Dalším krokem bude dokončení digitalizace v oblasti vozidel s doručením nově vydaného registračního dokladu a registrační značky do výdejního boxu nebo výdejny. Například tak bude možné požádat o registrační značku on-line s doručením, bez nutnosti návštěvy úřadu.

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