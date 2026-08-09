Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží

Obce mohou již od 7. září začít podávat žádosti o dotaci na výstavbu, rekonstrukci a odbahnění vodních nádrží. Žádosti o dotace se budou přijímat do 7. října. Ministr zemědělství Martin Šebestyán podepsal výzvu, podle které si obce mezi sebou rozdělí 300 miliónů korun v rámci programu Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo zemědělství (MZe) přispěje obcím částkou 300 miliónů korun na výstavbu, rekonstrukci a odbahnění malých vodních nádrží. Za dotace budou moci vystavět nebo rekonstruovat například hráze, břehy, výpustné objekty, bezpečnostní přelivy anebo odstranit sedimenty.
"Je to druhá výzva národního programu, který umožňuje obcím zlepšit stav jejich vodních nádrží a rybníků. Peníze tak přispějí na zlepšení života na venkově, protože vodní nádrže jsou důležité pro zadržování vody v krajině, slouží rovněž k převedení případné povodňové vlny a samozřejmě mají i rekreační funkci pro obyvatele regionů," řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Obce mohou své žádosti podávat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (JDP) provozovaného pod záštitou Ministerstva financí. Výzva pro podávání bude na portálu dostupná od 7. září 2026 9:00 hodin do 7. října 2026 9:00 hodin nebo do vyčerpání celé částky.
Související
Poradíme, kde se v Česku vykoupat. Kvalita vody se zhoršuje kvůli počasí
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
Aktuálně se děje
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
včera
Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu
včera
Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží
včera
Kde se v Česku vykoupat? Dejte si pozor. Na několika místech platí zákaz
včera
Tropické počasí je zpět. Pondělí bude ještě teplejší, potvrzuje výstraha
včera
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
včera
Policie vyšetřuje útok v Tanvaldu jako dvojnásobný pokus o vraždu
včera
Záhada muže z Krkonoš objasněna. Policisté už vědí, co je zač
včera
Hormuz se neotevře okamžitě, varuje Írán navzdory pokroku v jednáních
8. srpna 2026 21:49
Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup
8. srpna 2026 20:05
Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne
8. srpna 2026 19:16
Trump těžce nese výsledky průzkumů. Realita je prý jiná
8. srpna 2026 18:02
Princ Andrew může mít problém. Burnham nevylučuje nové vyšetřování
8. srpna 2026 16:59
Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově
8. srpna 2026 13:23
Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně
Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zavítal do africké Demokratické republiky Kongo, kde řádí epidemie smrtelně nebezpečné eboly. Podle Ghebreyesuse se nemoc šíří rychleji, než se zdravotníkům daří zintenzivňovat boj s chorobou.
Zdroj: Lucie Podzimková