Poradíme, kde se v Česku vykoupat. Kvalita vody se zhoršuje kvůli počasí

V Česku podle aktuálních výsledků monitoringu krajských hygienických stanic zůstává většina sledovaných přírodních koupališť nadále vhodná ke koupání. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s průběhem počasí v uplynulých dnech však na některých lokalitách dochází ke zhoršování kvality vody, zejména vlivem zvýšeného výskytu sinic.
V uplynulém týdnu převládalo v České republice proměnlivé letní počasí s teplotami, místy doprovázené přeháňkami a bouřkami. Na následující týden meteorologové očekávají převážně slunečné až polojasné počasí s postupným oteplováním. Takový vývoj může na některých vodních plochách přispět k dalšímu zhoršování kvality vody a k rozvoji sinic.
Zákaz koupání je nadále vyhlášen na vybraných lokalitách, především na rybníku Kachlička a vodní nádrž Sedlice na Vysočině.
Mezi lokality se nevhodné ke koupání patří zejména ve veřejném tábořišti Podolsko na vodní nádrži Orlík v Jihočeském kraji, kde voda představuje zdravotní riziko a Stříbrný rybník v Královéhradeckém kraji, kde přetrvává zvýšený výskyt sinic. V Karlovarském kraji byla nově zhoršená kvalita vody zaznamenána na lokalitě Velký rybník, která byla krajskou hygienickou stanicí hodnocena červeným stupněm.
Na lokalitách Máchovo jezero a Hamerské jezero v Libereckém kraji, Trutnov Dolce a Oborský rybník v Královéhradeckém kraji a rybník Tvrdkov v Moravskoslezském kraji byla k 7. červenci zaznamenána zhoršená jakost vody, zejména v důsledku zvýšeného výskytu sinic. Koupání je na těchto lokalitách nadále možné, návštěvníkům je však po pobytu ve vodě doporučeno důkladné osprchování. Zvýšené opatrnosti by měli dbát zejména malé děti, alergici, těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem.
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje veřejnosti sledovat aktuální informace na portálu www.koupacivody.cz a respektovat upozornění krajských hygienických stanic. Zvláštní pozornost by měla být věnována lokalitám se zhoršenou kvalitou vody a vyhlášenými zákazy koupání.
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koupání , Voda , ministerstvo zdravotnictví
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Zdroj: Jan Hrabě