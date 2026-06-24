Koupaliště čelí ostré kritice. Zakázalo vstup návštěvníkům, kteří nemluví německy

Libor Novák

24. června 2026 16:56

Koupání - ilustrační fotka
Koupání - ilustrační fotka Foto: Pixabay

Přírodní koupaliště Heidesee v západní části východoněmeckého města Halle čelí ostré kritice a hrozbě právních kroků poté, co zavedlo zákaz vstupu pro návštěvníky, kteří nemluví německy. Provozovatel tohoto lida, které vzniklo v zatopeném lomu po povrchové těžbě, u vstupu zavedl kontroly, jejichž účelem je odfiltrovat lidi s nedostatečnou znalostí němčiny pro pochopení bezpečnostních pokynů.

Manažer koupaliště Mathias Nobel, který je zároveň vyškoleným plavčíkem, tento kontroverzní krok obhajuje snahou o zajištění bezpečnosti plavců. K opatření podle svých slov přistoupil po sérii incidentů, kdy rekreanti ignorovali provozní řád a hlášení plavčíků z amplionů. Uvedl, že jako odpovědná osoba by v případě tragédie čelil následkům, a dodal, že smrt nelze vzít zpět.

Rozhodnutí vyvolalo vlnu pobouření u kritiků, podle nichž vedení koupaliště maskuje plošnou bariéru pro celé populační skupiny za bezpečnostní opatření. Mluvčí německé Národní antidiskriminační agentury přirovnal situaci k tomu, jaký rozruch by vyvolalo, kdyby německy mluvící turisté museli na Mallorce prokazovat znalost španělštiny či katalánštiny, nebo arabštiny u Rudého moře, aby si mohli jít zaplavat.

Městské úřady v Halle již od provozovatele oficiálně požadovaly okamžité zrušení tohoto zákazu s tím, že je zcela nepřiměřený. Mluvčí města ve svém prohlášení zdůraznil, že provozovatel musí zohlednit nutnost garantovat veřejný přístup na koupaliště. Veřejný charakter místa podle radnice nelze narušovat domovním řádem, který funguje jako plošná bariéra, a jakékoli jednání vnímané jako xenofobní by navíc mohlo poškodit pověst celého města.

Od postupu vedení Heidesee se ostře distancoval také Německý svaz zachránců života (DLRG). Celá záležitost zapadá do širšího kontextu v Německu i dalších západních zemích, kde se veřejné bazény stávají ohnisky rasového napětí a sporů o imigraci, které často přiživuje krajní pravice.

Město Halle leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kde se v září konají regionální volby, a situace okamžitě využila protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD), která v současných předvolebních průzkumech vede s přibližně 42 procenty hlasů. Strana na svém facebookovém profilu uvedla, že veřejná koupaliště se kvůli chybné politice zavedených stran stávají nebezpečnými zónami a nutnost jazykových kontrol ze strany soukromých provozovatelů ukazuje na ztrátu kontroly státu.

Na sociální sítě strana umístila také plakát s heslem, podle kterého mají lidé nerozumějící německy zůstat venku. AfD motivy plaveckých bazénů ve svých kampaních využívá opakovaně, přičemž v minulosti v jedné z dětských omalovánek použila rasistické stereotypy žen v celotělových závojích a mužů s noži a pistolemi v pozadí bazénu.

Nobel jakýkoli rasistický nebo xenofobní podtext svého rozhodnutí odmítá. Znalost německých koupacích pravidel je podle něj na Heidesee klíčová, protože jezero je hlubší než běžné bazény a jeho břehy se svažují velmi prudce dolů. Představitelé města Halle ho přesto vyzvali, aby pro řešení komunikačních problémů našel mírnější prostředky, jako je využití univerzálně srozumitelných piktogramů nebo vyvěšení bezpečnostních pokynů v cizích jazycích.

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