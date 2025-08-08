Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena

Rozsáhlý skandál, který se týká francouzských miliardových firem vyrábějících balenou minerální vodu, otřásá nejen Francií, ale i Evropou. Vyvstávají otázky, zda mohou světově proslulé značky, jako je Perrier, i nadále používat označení „přírodní minerální voda“. Celá kauza se rozjela poté, co francouzská média odhalila, že řada firem v oboru používá nezákonné filtrační systémy, aby vodu zbavila kontaminace, která se v ní objevila po letech sucha.
Před rokem investigativní novináři odhalili, že nejméně třetina minerálních vod prodávaných ve Francii byla nelegálně upravena pomocí ultrafialového světla, uhlíkových filtrů nebo speciálních mikrofiltrů, které se běžně používají k odstranění bakterií. To sice neznamená zdravotní riziko pro veřejnost, protože upravená voda je pitná, ale je to v rozporu s evropským právem.
Podle něj musí být „přírodní minerální voda“, která se prodává za vysokou cenu, mezi podzemním pramenem a lahví nezměněná. Toto označení staví na obraze horských pramenů, čistoty a zdraví prospěšných minerálů. Přiznání filtrace by mohlo narušit důvěru spotřebitelů a přimět je, aby se ptali, za co vlastně platí.
Situace se zkomplikovala obviněním, že francouzská vláda a zástupci firmy Nestlé, které Perrier patří, o nelegálních praktikách věděli. Podle deníku Le Monde a rozhlasové stanice Radio France, vláda utajovala informace, které by mohly poškodit strategicky důležitý minerální průmysl.
Zpráva ze senátního vyšetřování obvinila vládu z „úmyslné strategie zatajování“. Bývalý šéf kabinetu premiérky Élisabeth Borneové sice přiznal „chybu v posouzení“, ale trval na tom, že veřejné zdraví nikdy nebylo v ohrožení. Vláda nyní požádala Evropskou komisi o nové posouzení, jakou úroveň mikrofiltrace lze pro „přírodní minerální vodu“ povolit.
Problém má podle hydrologa Emmy Haziza jasnou souvislost s klimatickou změnou. Ta způsobuje sucha, která se obzvláště silně projevují na jihu Francie. Aquifery, ze kterých se voda pro Perrier čerpá, se nacházejí v pobřežní rovině, v hustě obydlené a zemědělsky využívané oblasti, kde je velmi horko.
Dříve se firmy domnívaly, že hluboké aquifery jsou chráněné, ale sucha a nadměrné čerpání vody způsobily, že se do nich dostávají nečistoty z povrchu, jako jsou zemědělské chemikálie. Odborníci se domnívají, že tato situace, se kterou se jako první potýkal Perrier, postihne v budoucnu i další výrobce. I proto je podle hydrologů nutné přehodnotit současný model spotřeby.
Generální ředitel Nestlé, Laurent Freixe, na senátním slyšení přiznal, že společnost používala nedovolené metody. Zároveň ale přišel s dalšími informacemi, a to, že oficiální zpráva hydrologů doporučila, aby nebyl Perrieru prodloužen status „přírodní minerální vody“. To vyvolává spekulace, že by značka po 160 letech mohla přijít o své ikonické označení.
Perrier už mezitím pozastavil nejjemnější mikrofiltraci a používá systém, na kterém se dohodl s vládou. Požádal o status „přírodní minerální vody“ jen pro dva z pěti vrtů, které dosud používal. Rozhodnutí se očekává ještě letos.
Společnost však také vsadila na svou novou značku Maison Perrier, která nabízí energetické a ochucené nápoje, které netvrdí, že jsou „přírodní minerální vodou“. To jí umožňuje vodu filtrovat bez jakýchkoliv omezení. I když Perrier trvá na tom, že svou původní značku neopustí, nová značka jim dává do budoucna jistotu.
