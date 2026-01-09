Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Libor Novák

9. ledna 2026 16:33

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí
Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí Foto: Wikipedia Common / CC BY-SA 3.0

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.

Chameneí ve svém televizním vystoupení obvinil protestující, že ničí vlastní ulice jen proto, aby potěšili prezidenta cizí země, čímž narážel na Donalda Trumpa. Ten v nedávném rozhovoru pro Fox News ostře kritizoval íránské vedení a naznačil, že se nejvyšší vůdce možná chystá ze země uprchnout, protože situace se pro režim stává neúnosnou. K hrozbám se přidal i šéf íránské justice, který slíbil demonstrantům tresty s „maximální přísností a bez jakékoli právní shovívavosti“.

Navzdory celonárodnímu vypnutí internetu a eskalujícímu násilí zaplnily íránské ulice během noci tisíce lidí. V Teheránu davy zaútočily na budovu státního rozhlasu a televize a na mnoha místech vztyčily vlajky se lvem a sluncem, které byly symbolem Íránu před islámskou revolucí v roce 1979. Protesty se nyní šíří ve všech provinciích a představují pro teheránskou teokracii nejvážnější výzvu za poslední roky.

Do čela odporu se z exilu staví Rezá Pahlaví, syn svrženého šáha. Jeho výzvy k demonstracím nacházejí silnou odezvu i v Mašhadu, rodném městě ajatolláha Chameneího. Pahlaví na sociálních sítích vyjádřil hrdost na odvahu Íránců a předpovídá hnutí konečné vítězství, přičemž jeho organizace tvrdí, že tisíce příslušníků bezpečnostních složek již projevily zájem o zběhnutí na stranu lidu.

Svědectví z ulic popisují brutální taktiku policie a milic Basídž. Podle demonstrantů se střelci záměrně zaměřují na oči účastníků a do davů najíždějí motocyklová komanda. „Míří nám na oči,“ uvedla pětadvacetiletá umělkyně Marjam z Teheránu. Podle lidskoprávních organizací bylo dosud zabito nejméně 42 lidí a přes 2 200 dalších skončilo v celách.

Íránská státní média poprvé oficiálně uznala existenci nepokojů, ale vykreslují je jako násilné nepokoje podnícené „teroristickými agenty“ USA a Izraele. Televize šíří zprávy o dopadení buněk Mossadu, které měly údajně plánovat vraždy civilistů pod falešnou vlajkou, aby z nich mohl být obviněn stát. Mezitím se režim snaží udržet zdání normality vysíláním záběrů z provládních pochodů.

Hněv obyvatel se obrací i proti samotným náboženským institucím. Ve městě Gonábád dav vnikl do šíitského semináře, kde demonstranti holemi napadli personál a poničili vybavení budovy. Protestující jako sedmatřicetiletý Farzad z Raštu odmítají nálepky zrádců: „Říkají, že jsme v posteli s Izraelci. Jsou to oni, kdo zradili samotný smysl toho, co znamená být Íráncem.“

Ačkoli hnutí začalo kvůli prudkému propadu měny a drahým potravinám, požadavky se rychle změnily v politické volání po konci islámské republiky. Odhodlání v ulicích se zdá být neoblomné. Studenti v Teheránu popisují scény, kdy se policisté pod tlakem házení kamenů dali na útěk a opustili svá vozidla. „Země patří nám,“ vzkazují demonstranti vlně represí, která se na ně valí.

před 6 hodinami

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Související

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.
Prezident Trump

Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu

Situace v Íránu se vyostřuje a do dění se ostře vložil americký prezident Donald Trump. Ten prostřednictvím své sociální sítě Truth Social varoval íránský režim, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet násilnému potlačování protivládních demonstrací. Trump prohlásil, že pokud Írán začne do pokojných protestujících střílet, což označil za tamní zvyk, USA jim „přijdou na pomoc“. Zdůraznil, že americké síly jsou v plné pohotovosti.

Více souvisejících

Írán Alí Chameneí (íránský ajatolláh)

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.

před 1 hodinou

Lodní doprava, ilustrační foto

Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?

Každý člověk si pod pojmem „útulnost“ představí něco jiného. Pro někoho je to klid a měkké světlo, jiný ji má spojenou s barvami, které mu doma sedí. A pak jsou lidé, kterým stačí jen pocit, že je doma všechno v pohodě. Když se ale podíváme, jak k tomu přistupují různé kultury, je jasné, že útulnost nemá jednu správnou podobu. Každý kout světa si ji tvoří po svém, ale ve výsledku jde všem o to samé. Cítit se doma bezpečně, příjemně, a tak nějak ve vlastním rytmu.

před 3 hodinami

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

před 3 hodinami

Zimní počasí, ilustrační foto

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

před 6 hodinami

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

před 7 hodinami

Keith Wilson

Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.

před 7 hodinami

raketa Orešnik

Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.

před 8 hodinami

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 9 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

včera

včera

včera

včera

Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

Zdroj: David Holub

Další zprávy