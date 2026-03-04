Babiš si ve Sněmovně hrál na dispečera. Zkritizoval Ryanair, Hřiba poslal na psychiatrii

Premiér Andrej Babiš se na středečním jednání Poslanecké sněmovny osobně vložil do řešení krizové situace českých občanů, kteří kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě uvízli v zahraničí. V emotivním a podle některých přítomných poněkud zmatečném projevu kritizoval přístup komerčních aerolinek a snažil se přímo z řečniště koordinovat záchranné lety.
Hlavním terčem premiérovy kritiky se stala nízkonákladová společnost Ryanair a její šéf Michael O’Leary. Babiš označil za skandální, že se firma podle něj „vykašlala“ na lidi na letišti, a vyzval majitele, aby do Jordánska okamžitě vyslal náhradní spoje. Podobnou výzvu adresoval i společnosti Emirates, které navrhl, aby pro Čechy v Dubaji využila dva obří letouny Airbus A380, které se momentálně nacházejí v Praze.
Vláda již podnikla konkrétní kroky k repatriaci, když si od společnosti Smartwings pronajala Boeing 737 MAX s kapacitou 189 míst. Letadlo je podle premiéra připraveno k odletu do jordánského Amánu, v tuto chvíli se však čeká na přidělení potřebného letištního slotu. Další stroj by měl následně zamířit pro české turisty do Egypta.
Andrej Babiš během vystoupení barvitě popsal i komplikovanou cestu své manželky, která se přes Maledivy, Srí Lanku a Singapur snaží dostat zpět do vlasti. Na smích některých poslanců reagoval prohlášením, že roli „dispečera“ plní proto, že si to sněmovna žádala, a že jeho informace jsou určeny především lidem zoufale čekajícím v regionu Blízkého východu.
Proti tomuto způsobu řízení krize se ostře ohradil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Premiérovi vzkázal, že by neměl suplovat práci dispečerů, ale spíše využívat zavedené systémy, jako je cestovatelský portál DROZD. Hřibovi premiérovo vystoupení připomnělo chaotické tiskové konference z dob pandemie covidu-19 a vyzval vládu k systematickému řešení místo individuálního mikromanagementu.
Slovní přestřelka mezi oběma politiky vyvrcholila osobními útoky. Andrej Babiš v reakci na kritiku doporučil Zdeňku Hřibovi psychiatrickou pomoc, přičemž jeho chování označil za neléčitelnou diagnózu. Atmosféra v sále podtrhla hluboký rozpor mezi vládním hnutím a opozicí v pohledu na krizové řízení státu.
Vládní většina nakonec zablokovala snahy Pirátů o zařazení bodů, které měly řešit systémovou pomoc turistům nebo právě premiérův styl rozhodování. Podle Babiše je prioritou diplomatický tlak na Spojené arabské emiráty, aby umožnily českým letadlům přistát a vyzvednout občany, kterých se nejvíce hromadí v Dubaji.
