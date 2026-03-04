Hegseth: Írán se pokusil zavraždit Trumpa, íránský režim je vyřízený. Amerika vítězí rozhodně, ničivě a bez milosti

Libor Novák

4. března 2026 15:41

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: The White House

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu prohlásil, že Írán se pokusil zavraždit prezidenta Donalda Trumpa. Podle Hegsetha se však „prezident Trump smál jako poslední“, protože Spojené státy v úterý vypátraly a zlikvidovaly velitele jednotky, která byla za tento pokus o atentát zodpovědná. Ministr tímto tvrzením vnesl do probíhajícího konfliktu rozměr osobní odvety.

Tato slova navazují na obvinění z roku 2024, kdy americké ministerstvo spravedlnosti obžalovalo afghánského státního příslušníka Farhada Shakeriho. Ten měl být tehdy íránskými revolučními gardami pověřen vypracováním plánu na sledování a zavraždění Trumpa ještě před jeho zvolením. Podle tehdejších informací se Shakeri nacházel přímo v Íránu, což z něj činilo těžko dosažitelný terč až do vypuknutí současné války.

Hegseth během brífinku, kterého se účastnil i předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine, nešetřil tvrdou rétorikou. Zdůraznil, že současná vojenská kampaň nebyla nikdy zamýšlena jako „férový boj“ a že Spojené státy nyní zasadily Íránu ránu ve chvíli, kdy už je oslaben. Varoval, že po čtyřech dnech operací je vše teprve na začátku a že se na Teherán valí další, mnohem ničivější vlny úderů.

Výsledky dosavadního postupu označil ministr za historické. Prohlásil, že íránský režim „je vyřízený“ a jeho představitelé si to dobře uvědomují. Americké a izraelské síly podle něj zahájily proces systematické likvidace, demoralizace a zničení veškerých vojenských schopností země. Cílem je dosáhnout stavu, kdy íránští vůdci při pohledu na oblohu uvidí pouze nepřátelskou leteckou přesilu, dokud Washington a Tel Aviv nerozhodnou, že válka skončila.

„Amerika vítězí rozhodně, ničivě a bez milosti,“ uvedl doslova Hegseth s tím, že operace bude trvat tak dlouho, jak bude potřeba k zajištění naprostého úspěchu. Jeho záměrem je zjevně projektovat obraz drtivé vojenské síly, která redukuje celou íránskou armádu na nicotnost. Spojené státy a Izrael mají podle jeho slov získat totální vzdušnou převahu během několika dní.

V rámci tiskové konference však ministr čelil i nepříjemným dotazům ohledně civilních obětí. Korespondent BBC Tom Bateman se dotazoval na bombardování dívčí školy ve městě Mináb na jihu Íránu. Podle íránských úřadů tam zahynulo nejméně 153 lidí, včetně velkého počtu dětí. Hegseth na tyto otázky odpovídal vyhýbavě a několikrát zopakoval, že celou záležitost vyšetřují.

Ministr obrany sice zdůraznil, že Spojené státy nikdy záměrně neútočí na civilní cíle, ale odmítl upřesnit, čí munice školu zasáhla. Namísto detailů o tragédii raději vyzdvihl roli Izraele v tomto konfliktu. Označil partnery za spojence s „nepřekonatelnou dovedností a železným odhodláním“ a dodal, že bojovat po boku takto schopné armády je pro Američany „osvěžující“.

Celý konflikt Hegseth interpretuje jako odvážný krok prezidenta Trumpa, který tímto způsobem prosazuje politiku „Amerika na prvním místě“. Naznačil, že jedinými možnostmi pro Írán jsou nyní buď naprostá kapitulace, nebo nástup nového vedení, které se podřídí Trumpově vůli. Tento styl komunikace má vyslat jasný signál, že Spojené státy nehodlají o svých podmínkách vyjednávat.

Dosavadní průběh bojů podle Pentagonu potvrzuje, že íránská obrana se pod tlakem hroutí. Zatímco se vyšetřují incidenty s civilními obětmi, americké velení se soustředí na další fázi operace, která má přinést totální kontrolu nad íránským územím. Hegseth uzavřel své vystoupení ujištěním, že Spojené státy budou v boji pokračovat s neztenčenou intenzitou, dokud nebude íránský režim definitivně poražen.

Pete Hegseth Írán Donald Trump

