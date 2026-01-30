USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth

Vztahy mezi Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí procházejí dalším zatěžkávacím testem. Americký ministr obrany Pete Hegseth se podle diplomatických zdrojů nezúčastní nadcházejícího únorového setkání ministrů obrany NATO v Bruselu. Tato zpráva vyvolává značné znepokojení mezi evropskými spojenci, neboť jde již o druhý případ v krátké době, kdy se klíčový člen kabinetu prezidenta Donalda Trumpa vyhne oficiálnímu jednání aliance.
Hegsethova očekávaná absence na schůzce naplánované na 12. února následuje po podobném kroku ministra zahraničí Marca Rubia, který v prosinci vynechal zasedání šéfů diplomacií NATO. Pro transatlantické vztahy jde o nezvyklý signál, protože až do druhého funkčního období Donalda Trumpa bylo naprosto výjimečné, aby ministr obrany USA – tedy hlavní vojenské mocnosti světa – chyběl na pravidelném ministerském summitu v sídle NATO.
Podle analytiků toto rozhodnutí jen prohlubuje pochybnosti o trvalosti amerických závazků vůči Evropě. Oana Lungescu, bývalá mluvčí NATO, varovala, že absence ministra v takto vypjaté době vysílá spojencům velmi špatný signál. Napětí mezi Bílým domem a Bruselem navíc v posledních týdnech eskalovalo kvůli Trumpovu obnovenému zájmu o koupi Grónska. Tento spor s Dánskem sice na čas utichl po jednání prezidenta s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Davosu, nicméně nedůvěra přetrvává.
Důvodem Hegsethova kroku je pravděpodobně nová americká obranná strategie, kterou Pentagon zveřejnil koncem ledna 2026. Tento dokument otevřeně přiznává, že USA mění své priority a hodlají poskytovat Evropě a dalším regionům pouze „kritickou, ale omezenou“ podporu. Strategie klade důraz na to, aby spojenci převzali hlavní roli při řešení hrozeb, které se jich bezprostředně dotýkají, zatímco Washington se bude více soustředit na ochranu vlastního území a oblast Indo-Pacifiku.
Diplomaté v Bruselu očekávají, že namísto ministra Hegsetha dorazí na jednání Elbridge Colby, který v Pentagonu zastává funkci náměstka pro politické záležitosti. Colby je považován za hlavního architekta nové realistické doktríny „Amerika na prvním místě“, která po spojencích vyžaduje plnění nového cíle výdajů na obranu ve výši 5 % HDP. Jeho přítomnost by sice technicky zajistila zastoupení USA, ale z politického hlediska nemůže plně nahradit absenci samotného ministra.
Bývalý vysoký představitel NATO Jamie Shea upozornil, že absence ministra obrany je obzvláště nešťastná právě teď, kdy se Rutte s Trumpem dohodli na větší roli aliance v Arktidě. Hegseth se v minulosti nechal slyšet, že NATO spíše kritizuje, než aby se snažil o jeho vedení. Pro alianci to znamená další ztracenou příležitost ukázat jednotu a americké vedení v době, kdy jsou konzultace na nejvyšší úrovni potřebnější než kdy dříve.
Zatímco se Evropa snaží vyrovnat s ústupem americké dominance, Bílý dům se plně soustředí na jiné bezpečnostní výzvy, včetně možných vojenských úderů proti Íránu. Transatlantické partnerství se tak ocitá v nové realitě, kde už automatická přítomnost nejvyšších amerických činitelů u jednacího stolu v Bruselu není samozřejmostí.
Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.
Zdroj: Libor Novák