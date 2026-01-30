USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth

Libor Novák

30. ledna 2026 9:07

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: The White House

Vztahy mezi Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí procházejí dalším zatěžkávacím testem. Americký ministr obrany Pete Hegseth se podle diplomatických zdrojů nezúčastní nadcházejícího únorového setkání ministrů obrany NATO v Bruselu. Tato zpráva vyvolává značné znepokojení mezi evropskými spojenci, neboť jde již o druhý případ v krátké době, kdy se klíčový člen kabinetu prezidenta Donalda Trumpa vyhne oficiálnímu jednání aliance.

Hegsethova očekávaná absence na schůzce naplánované na 12. února následuje po podobném kroku ministra zahraničí Marca Rubia, který v prosinci vynechal zasedání šéfů diplomacií NATO. Pro transatlantické vztahy jde o nezvyklý signál, protože až do druhého funkčního období Donalda Trumpa bylo naprosto výjimečné, aby ministr obrany USA – tedy hlavní vojenské mocnosti světa – chyběl na pravidelném ministerském summitu v sídle NATO.

Podle analytiků toto rozhodnutí jen prohlubuje pochybnosti o trvalosti amerických závazků vůči Evropě. Oana Lungescu, bývalá mluvčí NATO, varovala, že absence ministra v takto vypjaté době vysílá spojencům velmi špatný signál. Napětí mezi Bílým domem a Bruselem navíc v posledních týdnech eskalovalo kvůli Trumpovu obnovenému zájmu o koupi Grónska. Tento spor s Dánskem sice na čas utichl po jednání prezidenta s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Davosu, nicméně nedůvěra přetrvává.

Důvodem Hegsethova kroku je pravděpodobně nová americká obranná strategie, kterou Pentagon zveřejnil koncem ledna 2026. Tento dokument otevřeně přiznává, že USA mění své priority a hodlají poskytovat Evropě a dalším regionům pouze „kritickou, ale omezenou“ podporu. Strategie klade důraz na to, aby spojenci převzali hlavní roli při řešení hrozeb, které se jich bezprostředně dotýkají, zatímco Washington se bude více soustředit na ochranu vlastního území a oblast Indo-Pacifiku.

Diplomaté v Bruselu očekávají, že namísto ministra Hegsetha dorazí na jednání Elbridge Colby, který v Pentagonu zastává funkci náměstka pro politické záležitosti. Colby je považován za hlavního architekta nové realistické doktríny „Amerika na prvním místě“, která po spojencích vyžaduje plnění nového cíle výdajů na obranu ve výši 5 % HDP. Jeho přítomnost by sice technicky zajistila zastoupení USA, ale z politického hlediska nemůže plně nahradit absenci samotného ministra.

Bývalý vysoký představitel NATO Jamie Shea upozornil, že absence ministra obrany je obzvláště nešťastná právě teď, kdy se Rutte s Trumpem dohodli na větší roli aliance v Arktidě. Hegseth se v minulosti nechal slyšet, že NATO spíše kritizuje, než aby se snažil o jeho vedení. Pro alianci to znamená další ztracenou příležitost ukázat jednotu a americké vedení v době, kdy jsou konzultace na nejvyšší úrovni potřebnější než kdy dříve.

Zatímco se Evropa snaží vyrovnat s ústupem americké dominance, Bílý dům se plně soustředí na jiné bezpečnostní výzvy, včetně možných vojenských úderů proti Íránu. Transatlantické partnerství se tak ocitá v nové realitě, kde už automatická přítomnost nejvyšších amerických činitelů u jednacího stolu v Bruselu není samozřejmostí. 

včera

Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci

Francouzská vláda ostře reagovala na prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který zpochybnil schopnost Evropy bránit se bez americké podpory. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vzkázal šéfovi Aliance, že Evropané se mohou a musí postarat o vlastní bezpečnost. Podle Barrota je posílení evropského pilíře NATO nezbytností, se kterou souhlasí i samotné Spojené státy.
Mark Rutte na summitu NATO 2025

Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.

před 30 minutami

Pete Hegseth

USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth

před 1 hodinou

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský vůdce Vladimir Putin souhlasil s týdenním přerušením útoků na ukrajinské hlavní město Kyjev a další obydlené oblasti. Důvodem pro tento nečekaný krok mají být extrémně nízké teploty, které v současné době region sužují. Podle Trumpových slov Putin na jeho osobní žádost slíbil, že po dobu jednoho týdne nebude ruská armáda ostřelovat města ani obce.

před 2 hodinami

včera

včera

Markéta Davidová

Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou

Poté, co si biatlonistka Markéta Davidová dala zdravotní pauzu a nezúčastnila se o posledním víkendu domácího podniku Světového poháru v Novém Městě na Moravě, by se měla opět připojit k biatlonovému týmu a začít s ním trénovat na blížící se zimní olympijské hry, které v Miláně a Cortině d´Ampezzo začínají již v pátek 6. února. 

včera

včera

Miloš Zeman

Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní

Napjatou situaci mezi prezidentem a šéfem diplomacii se rozhodl okomentovat i Miloš Zeman, předchůdce Petra Pavla na Pražském hradě. Exprezident vyjádřil názor, že esemesky ministra Petra Macinky nejsou vydíráním. Zásadní však bude stanovisko policistů. 

včera

Počasí, ilustrační fotografie.

První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu

Do Česka může v únoru opět vpadnout chladný arktický vzduch. Připustili to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravdou je, že zatím panuje značná nejistota. Odborníci ale prozradili, proč by se u nás mohlo během příštího měsíce ochladit. 

včera

včera

Michael Schumacher

Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko

Příběh je to notoricky známý. Všechno začalo na konci prosince 2013, kdy měl těžkou nehodu na lyžích a utrpěl vážné poranění mozku, po němž byl od té doby několik měsíců v kómatu. Pak přešel do domácí péče, v rámci které se o něj starala manželka Corinna. Řeč je pochopitelně o legendárním německém šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi, v jehož případě fanoušci dlouho čekali na nějakou pozitivní zprávu o jeho stavu. Ta přišla nyní poté, co britská média hovoří o tom, že by už neměl být upoután na lůžko.

včera

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“

Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy

Polská vláda se rozhodla k zásadnímu kroku v oblasti modernizace národní obrany a zahajuje nákup komplexního systému pro boj s bezpilotními prostředky s názvem San. Celkové náklady na tento projekt se odhadují na 15 miliard zlotých, přičemž první dodávky techniky by měly být realizovány ještě v průběhu letošního roku. Premiér Donald Tusk potvrdil, že vyjednávání o této obří zakázce jsou ve finální fázi a k podpisu smlouvy by mělo dojít na konci ledna.

včera

Xavier Bettel

Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor

Snaha Ukrajiny o rychlé přijetí do Evropské unie v roce 2027 naráží na diplomatický odpor. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel, který v minulosti zastával úřad premiéra, vyjádřil značné znepokojení nad opakovanými požadavky prezidenta Volodymyra Zelenského. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování Unie se musí řídit jasně stanovenými pravidly, nikoliv ultimáty, která podle něj nejsou v zájmu samotné Ukrajiny.

včera

Donald Trump

CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry

Americký prezident Donald Trump zvažuje provedení rozsáhlého vojenského úderu na Írán. Toto rozhodnutí přichází poté, co předběžná diplomatická jednání mezi Washingtonem a Teheránem o omezení íránského jaderného programu a výroby balistických raket nepřinesla žádný hmatatelný pokrok. Trumpovy hrozby vyvolaly v Íránu vlnu rozhořčení a tamní představitelé již přislíbili okamžitou a tvrdou odplatu v případě jakékoli americké vojenské akce.

včera

Marta Kosová

Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU

Eurokomisařka Marta Kosová ostře odsoudila pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a označila ji za formu státního teroru. Při svém příchodu na jednání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu uvedla, že zprávy přicházející z fronty a ukrajinských měst jsou každým dnem otřesnější. Podle jejích slov Rusko svými činy překračuje rámec běžného vedení války, neboť se záměrně zaměřuje na civilní cíle.

včera

Írán

90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude

Po téměř třech týdnech jednoho z nejextrémnějších výpadků internetu v historii se někteří z 92 milionů obyvatel Íránu začínají znovu připojovat k síti. Přístup je však podle všeho velmi přísně kontrolován a omezován. Země odpojila internetové spojení 8. ledna, což bylo všeobecně vnímáno jako pokus úřadů zastavit šíření informací o tvrdých zásazích proti demonstrantům. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí blokádu obhajoval jako reakci na údajné teroristické operace.

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

včera

Výbuchy v Íránu

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Možnost vojenského úderu Spojených států proti Íránu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat světové bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval teheránský režim před následky násilného potlačování vnitrostátních protestů a hrozil nasazením „masivní armády“, která je již na cestě do regionu. Zatímco cíle případného útoku jsou pro vojenské stratégy víceméně odhadnutelné, výsledná reakce a dopady na globální stabilitu zůstávají neznámou s mnoha proměnnými. Server BBC zmapoval nejpravděpodobnější scénáře, které Íránu hrozí.

včera

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

