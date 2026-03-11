Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Podporu tomuto opatření již vyjádřily klíčové země skupiny G7 včetně Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. Německá ministryně energetiky Katherina Reiche ve středu potvrdila, že Berlín žádosti IEA vyhoví v rámci principu vzájemné solidarity. Podle francouzského ministra financí Rolanda Lescura už samotný signál o společném postupu vyslaný trhům pomohl zmírnit napětí a srazit cenu ropy, která se v uplynulém týdnu vyšplhala nad 100 dolarů za barel.
Hlavními tahouny iniciativy jsou Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea. Zejména asijské země jsou kriticky závislé na dovozu ropy z Perského zálivu, který je nyní kvůli konfliktům v regionu paralyzován. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je snížení cen pohonných hmot prioritou i s ohledem na nadcházející kongresové volby. Evropské země byly původně k masivnímu čerpání rezerv zdrženlivější, ale pod tlakem spojenců a s vidinou uklidnění cen nakonec změnily postoj.
Ačkoliv EU v krátkodobém horizontu nedostatek ropy nepociťuje, uvolnění strategických zásob má pomoci globálnímu oběhu suroviny. Členské státy budou mít nyní jeden den na případné námitky a následně tři měsíce na koordinované uvedení rezerv na otevřený trh. Očekává se, že největší efekt bude mít opatření v případě, že státy budou při uvolňování zásob postupovat v úzkém souladu.
Analytici však varují, že ani takto masivní injekce nevyřeší všechny problémy současné energetické krize. Uvolnění ropy sice může snížit tlak na ceny surové ropy, ale nepomůže s nedostatkem rafinovaných produktů, jako je nafta nebo letecké palivo. Právě tyto komodity se mohou stát pro Evropu v nadcházejících měsících zásadním problémem, protože pro dodávky ze Zálivu neexistuje v tuto chvíli adekvátní náhradní trasa.
Stejně tak zůstává nevyřešena otázka vysokých cen zemního plynu, které jsou sice s ropou úzce propojeny, ale podléhají jiným tržním mechanismům. I přes plánovaný historický zásah IEA tak odborníci předpokládají, že celkové náklady na energii zůstávají v Evropě i nadále velmi vysoké. O finálních detailech a přesném rozdělení příspěvků jednotlivých zemí mají lídři G7 jednat na mimořádném virtuálním summitu.
3. března 2026 16:14
Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny
Přestože od jmenování Modžtaby Chameneího třetím nejvyšším vůdcem v historii Islámské republiky uplynulo již téměř 48 hodin, nový vládce se stále neobjevil na veřejnosti. Tato záhadná absence vyvolává v Íránu i v zahraničí řadu otázek, zatímco země se nachází uprostřed eskalujícího válečného konfliktu.
Zdroj: Libor Novák