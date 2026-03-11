Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Libor Novák

11. března 2026 14:19

těžba ropy, ilustrační fotografie
těžba ropy, ilustrační fotografie Foto: reprofoto Financial Times (from video)

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Podporu tomuto opatření již vyjádřily klíčové země skupiny G7 včetně Německa, Francie, Itálie a Velké Británie. Německá ministryně energetiky Katherina Reiche ve středu potvrdila, že Berlín žádosti IEA vyhoví v rámci principu vzájemné solidarity. Podle francouzského ministra financí Rolanda Lescura už samotný signál o společném postupu vyslaný trhům pomohl zmírnit napětí a srazit cenu ropy, která se v uplynulém týdnu vyšplhala nad 100 dolarů za barel.

Hlavními tahouny iniciativy jsou Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea. Zejména asijské země jsou kriticky závislé na dovozu ropy z Perského zálivu, který je nyní kvůli konfliktům v regionu paralyzován. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je snížení cen pohonných hmot prioritou i s ohledem na nadcházející kongresové volby. Evropské země byly původně k masivnímu čerpání rezerv zdrženlivější, ale pod tlakem spojenců a s vidinou uklidnění cen nakonec změnily postoj.

Ačkoliv EU v krátkodobém horizontu nedostatek ropy nepociťuje, uvolnění strategických zásob má pomoci globálnímu oběhu suroviny. Členské státy budou mít nyní jeden den na případné námitky a následně tři měsíce na koordinované uvedení rezerv na otevřený trh. Očekává se, že největší efekt bude mít opatření v případě, že státy budou při uvolňování zásob postupovat v úzkém souladu.

Analytici však varují, že ani takto masivní injekce nevyřeší všechny problémy současné energetické krize. Uvolnění ropy sice může snížit tlak na ceny surové ropy, ale nepomůže s nedostatkem rafinovaných produktů, jako je nafta nebo letecké palivo. Právě tyto komodity se mohou stát pro Evropu v nadcházejících měsících zásadním problémem, protože pro dodávky ze Zálivu neexistuje v tuto chvíli adekvátní náhradní trasa.

Stejně tak zůstává nevyřešena otázka vysokých cen zemního plynu, které jsou sice s ropou úzce propojeny, ale podléhají jiným tržním mechanismům. I přes plánovaný historický zásah IEA tak odborníci předpokládají, že celkové náklady na energii zůstávají v Evropě i nadále velmi vysoké. O finálních detailech a přesném rozdělení příspěvků jednotlivých zemí mají lídři G7 jednat na mimořádném virtuálním summitu.

3. března 2026 16:14

Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny

Související

Robert Fico

Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se dočkal kýženého setkání na úrovni Evropské unie, kde se řešily zastavené dodávky ropy přes Ukrajinu. Fico tvrdí, že ho předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve sporu s Kyjevem podpořila. 
Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) ropa

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Teroristé Hamásu

Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.

před 2 hodinami

těžba ropy, ilustrační fotografie

Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

před 2 hodinami

Donald Trump

USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti

Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.

před 3 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy

V Maďarsku se schyluje k nejdůležitějším volbám za posledních šestnáct let a politická scéna zažívá nebývalé otřesy. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který ve středu zveřejnilo výzkumné centrum 21 Kutatóközpont, si hlavní opoziční strana Tisza udržuje náskok před dlouhodobě vládnoucím uskupením Fidesz premiéra Viktora Orbána. Přestože opozice stále vede, její náskok se s blížícím se termínem voleb, které se uskuteční 12. dubna, mírně ztenčil.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici

Izraelská armáda (IDF) v úterý zveřejnila znepokojivou analýzu, podle které přibližně polovina zhruba ze tří set balistických raket, které Írán dosud v tomto konfliktu odpálil na Izrael, nesla kazetové hlavice. Tato zpráva přichází jen den poté, co submunice z těchto zbraní zabila v centrálním Izraeli dva lidi a dalšího vážně zranila.

před 5 hodinami

Česká televize, ilustrační foto

Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce

Vedení České televize se muselo narychlo vypořádat s nečekanou situací, kterou způsobil náhlý odchod Václava Moravce. Tradiční nedělní polední diskuse se však neruší, pouze dostane dočasný kabát. Nadcházející neděli 15. března tak diváci namísto Otázek uvidí živě vysílaný speciál pořadu Události, komentáře.

před 6 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin využívá války v Íránu. Snaží se vykreslit jako mezinárodní mírotvůrce

Ruský prezident Vladimir Putin se v souvislosti s pokračujícími údery Spojených států a Izraele na Írán snaží stylizovat do role mezinárodního mírotvůrce. Jen během posledního týdne proběhly mezi Moskvou a Teheránem dva telefonické hovory na prezidentské úrovni. Kreml nyní oficiálně volá po „rychlé deeskalaci a politickém řešení“, což ovšem kontrastuje s faktem, že Rusko samo pokračuje v opotřebovávací válce proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v roce 2022.

před 7 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí je podle oficiálních vyjádření v pořádku, přestože utrpěl válečná zranění. Tuto informaci zveřejnil Júsuf Pezeškiján, vládní poradce a syn íránského prezidenta, na svém kanálu na platformě Telegram. Učinil tak ve středu ve snaze uklidnit veřejnost a vyvrátit spekulace, které se šíří od chvíle, kdy Chameneí nastoupil do úřadu po svém zesnulém otci.

před 7 hodinami

Hormuzský průliv

Írán zaminoval Hormuzský průliv

Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny, jak potvrzují zdroje serveru CNN obeznámené se zpravodajskými informacemi Spojených států. Tato vodní cesta představuje nejdůležitější energetický uzel na světě, kterým protéká přibližně pětina veškeré ropy. Podle dostupných zpráv není zatím rozsah zaminování masivní a v posledních dnech byly rozmístěny desítky kusů těchto náloží.

před 9 hodinami

včera

včera

Zuzana Maděrová

Snowboardistka Maděrová druhým místem Špindlerův Mlýn nezklamala

Po senzačním olympijském zlatu byla zaslouženým velkým lákadlem na sobotní podnik Světového poháru v paralelním slalomu, který se premiérově konal ve Špindlerově Mlýně, snowboardistka Zuzana Maděrová. I když nakonec na zlatou medaili tentokrát nedosáhla, jelikož v závodě nestačila jen na Japonku Cubaki Mikiovou Devatenáctiletá reprezentantka i tak potěšila publikum, které tak ve Špindlerově Mlýně připravilo pro závodnice a závodníky parádní atmosféru, navíc podpořenou krásným slunečným téměř jarním počasím.

včera

Robert Fico

Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se dočkal kýženého setkání na úrovni Evropské unie, kde se řešily zastavené dodávky ropy přes Ukrajinu. Fico tvrdí, že ho předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve sporu s Kyjevem podpořila. 

včera

včera

včera

Metoděj Jílek

Stylové zakončení životní sezóny. Rychlobruslař Jílek získal stříbro na MS ve víceboji

Dvojnásobný olympijský medailista z letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, teprve devatenáctiletý rychlobruslařský talent Metoděj Jílek zakončil svou životní sezónu dalším medailovým úspěchem. Stříbro získal poté, co ovládl desetikilometrový závod na MS ve víceboji, které se o tomto víkendu konalo v nizozemském Heerenveenu. Nestačil pouze na norského reprezentanta Sandera Eitrema.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trumpův plán na zastavení financování ruské válečné mašinérie se útokem na Írán zhroutil

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa, která měla odstřihnout Rusko od příjmů z prodeje ropy do Indie, se v důsledku eskalujícího konfliktu s Íránem začíná hroutit. Washington loni vyvíjel na Dillí extrémní tlak, který zahrnoval vysoká cla na indický export i sankce na ruské těžařské giganty. Tato kampaň byla původně úspěšná a Indie pod tlakem Bílého domu začala upřednostňovat dodávky z Blízkého východu.

včera

Modžtaba Chámeneí stojí v čele Íránu 48 hodin. Za celou dobu ho ale nikdo neviděl

Přestože od jmenování Modžtaby Chameneího třetím nejvyšším vůdcem v historii Islámské republiky uplynulo již téměř 48 hodin, nový vládce se stále neobjevil na veřejnosti. Tato záhadná absence vyvolává v Íránu i v zahraničí řadu otázek, zatímco země se nachází uprostřed eskalujícího válečného konfliktu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy