Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl

Vedení České televize v pondělí opět reagovalo na odchod moderátora Václava Moravce, který po 21 letech opouští veřejnoprávní médium. Novináři konečně poděkovala, ale znovu se ohradila proti některým jeho tvrzením, která zazněla v nedělním vydání Otázek Václava Moravce.
Ředitel televizního zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena uvedl, že jádrem profesních debat s Moravcem byla otázka dlouholetého ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby. Evidentně se jednalo o Tomia Okamury, který se v nedělním vydání objevil poprvé po devíti letech.
"Ve shodě s drtivou většinou redakce zpravodajství a publicistiky nepochybuji, že základem profesionálního a správného novinářského postupu je spravedlivý přístup ke všem subjektům a jejich představitelům. Tento neoddiskutovatelný fakt rozhodně redakční nezávislost nijak neoslabuje, ale naopak posiluje – přesně v duchu Kodexu ČT," řekl Mrzena.
Nejspíš i v reakci na nedělní výtky poděkoval Moravcovi za dlouholetou práci. "Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil," podotkl jeden z televizních šéfů.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek zmínil, že jej osobně mrzí Moravcovo rozhodnutí, ale musí ho přijmout. Zároveň důrazně odmítl tvrzení, která zpochybňují nezávislost ČT a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli. "Pravidla, která musíme v této souvislosti dodržovat, nicméně platí pro všechny bez výjimky," zdůraznil.
"Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých dvaceti letech mu patří velký dík," dodal Chudárek.
Moravec oznámil konec na závěr nedělního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
Boj o Českou televizi končí. Šéfovat jí bude Chudárek, zvolení umožnil Fridrich
Hynek Chudárek , Česká televize , Václav Moravec
