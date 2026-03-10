Snowboardistka Maděrová druhým místem Špindlerův Mlýn nezklamala

Po senzačním olympijském zlatu byla zaslouženým velkým lákadlem na sobotní podnik Světového poháru v paralelním slalomu, který se premiérově konal ve Špindlerově Mlýně, snowboardistka Zuzana Maděrová. I když nakonec na zlatou medaili tentokrát nedosáhla, jelikož v závodě nestačila jen na Japonku Cubaki Mikiovou Devatenáctiletá reprezentantka i tak potěšila publikum, které tak ve Špindlerově Mlýně připravilo pro závodnice a závodníky parádní atmosféru, navíc podpořenou krásným slunečným téměř jarním počasím.
Pro novou vycházející hvězdu českého snowboardingu Zuzanu Maděrovou bylo v sobotu důležité, aby nezopakovala výsledek z předešlé zastávky Světového poháru v polské Krynici, kde se po jedné chybě nezúčastnila nakonec finálových jízd. Tentokrát se jí podařilo projít kvalifikací bezchybně, přičemž v úvodním kole jela stejně jako na olympiádě proti Rakušance Sabine Peyerové a nakonec si vysloužila nejlepší čas v modré dráze, avšak i tak za vítězkou kvalifikace Mikiovou. V červené dráze byla dokonce o dvě setiny rychlejší než Japonka, tedy než aktuálně vedoucí žena Světového poháru v paralelním slalomu.
„Cítila jsem se dobře, trať je dobře připravená, zmrzlá. Jen je to pro trochu víc zatočené, než je pro mě ideální,“ vrátila se po závodě Maděrová ke kvalifikaci a přiblížila, jaká byla trať. „Horní část je hodně rychlá, pak je tam jedna zatočená branka, kde si musím dát pozor, abych tam nebyla pozdě,“ vyprávěla ještě před vyřazovacími jízdami, kdy ztratila slovo i o atmosféře ve Špindlerově Mlýně. „Ale ta atmosféra je skvělá, lidi slyším už na startu,“ uvedla konkrétně.
Následovaly tedy ony vyřazovací fáze, přičemž nejprve přešla v osmifinále přes Kanaďanku Kaylie Buckovou, ve čtvrtfinále porazila její krajanku Aurelii Moisanovou a v semifinále byla na Maděrovou krátká i Italka Elisa Caffontová.
Finále česká snowboardistka absolvovala v pomalejší červené dráze, přesto se svou soupeřkou, ale kamarádkou zároveň, Mikiovou jela bok po boku. Ovšem až do chvíle, kdy v jedné z branek chybovala a nakonec finálovou jízdu nedokončila. Přesto tímto svým druhým místem vyrovnala své osobní maximum v rámci Světového poháru. „Chvilku mi problesklo hlavou, že doufám, že jsem nezklamala ty, co se přišli podívat. Ale s čistým svědomím můžu říct, že jsem udělala maximum pro to, abych jela, jak nejlíp dokážu. Taky jsem tak podle mě jela. Sice jsem udělala chybu, ale to se stává,“ nechala se slyšet po závodě Maděrová.
Mezi ženami se za české barvy ještě představily Adéla Kaclíková, která na postupovou šestnáctku v kvalifikaci ztratila jen devět setin, druhé kvalifikační kolo kromě ní ještě absolvovaly Klára Šonková a Linda Jechová, zatímco prvně jmenovaná skončila na 29. místě a ta druhá svou jízdu tehdy nedokončila.
Mužskou kategorii ovládl Ital Maurizio Bormolini, přičemž součástí mužského závodu byl i český reprezentant Kryštof Minárik. Ten vypadl už v osmifinále, přesto je jeho konečné 11. místo nejlepším výsledkem v dosavadní kariéře ve Světovém poháru. V předcházející kvalifikaci skončil sedmý a proto nebylo divu, že i z 11. místa byl po závodě zklamaný. „Měl jsem na to (postup z osmifinále), měl jsem výhodu trati. Bohužel se to nepodařilo. Zatím to je moje prokletí, že nejsem v top osmičce. Zatím to tam není, ale věřím, že to padne. Jsem mladý a má spoustu času,“ ví teprve devatenáctiletý snowboardista.
