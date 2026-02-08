Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.
Ještě po dopoledním programu to vypadalo, že by se mohlo na svahu v Livignu konat historické ryze české finále, neboť obě Češky ovládly dvě kvalifikační jízdy a do hlavního závodu postoupily jako dvě nejlepší ze startovního pole. Vzhledem k tomu tak bylo jasné, že pokud se někdy Ledecká s Maděrovou potkají, tak to bude až v bojích o medaile.
K tomu ale nakonec nedošlo, protože k nepříjemnému překvapení nemalé části českých fanoušků přímo v Livignu a i u mnoha těch u televizních obrazovek největší favoritka na zisk zlaté medaile pro českou výpravu Ester Ledecká skončila už ve čtvrtfinále. V něm nestačila na Rakušanku Sabine Payerovou jedoucí v červené dráže, která se postupem času ukazovala být rychlejší a výhodnější. Ledecká nenavázala na předešlý skalp jiné Rakušanky v osmifinále Claudie Rieglerové.
Český prapor ale dál v soutěži držela nástupkyně Ledecké Zuzana Maděrová. Ta se od začátku do konce držela modré dráhy, kde předváděla jízdu co jízdu to, v čem se dokázala neuvěřitelně zlepšit. V jízdě, v níž více riskovala, jela blíže k brankám, ale právě o to rychleji, než její soupeřky. A právě proto tak postupně vyřadila Chayenne Lochová, Ramona Theresia Hofmeisterová (obě z Německa) a Elisu Clifontovou z Itálie.
Finálovou soupeřkou jí byla přemožitelka Ledecké Payerová, která předtím vyřadila další Italku Lucii Dalmasovou. A nikdo jiný nemohl pomstít vypadnutí Ledecké lépe než její mladší dvaadvacetiletá reprezentační kolegyně Maděrová. Ta i ve finále předvedla svou typickou jízdu, kterou předvedla ve všech fázích tohoto závodu a i ve finále tak tedy už od samotného úvodu šla do vedení. Protože Rakušanka se za ní zdržela svými chybami, Maděrovou už nemohlo nic ohrozit a po přejetí cíle tak mohla slavit typicky zaťatou pěstí a svým krásným úsměvem.
Postarala se tak o zlato v jednom ze středisek her, kde se to sice pro českou výpravu čekalo, ale které je přeci jenom od nečekané české závodnice. Té, které může Ledecká v klidu předat své žezlo.
Zdroj: Jan Hrabě