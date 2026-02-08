Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

David Holub

8. února 2026 15:06

Zuzana Maděrová
Zuzana Maděrová Foto: Facebook Zuzana Maděrová

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

Ještě po dopoledním programu to vypadalo, že by se mohlo na svahu v Livignu konat historické ryze české finále, neboť obě Češky ovládly dvě kvalifikační jízdy a do hlavního závodu postoupily jako dvě nejlepší ze startovního pole. Vzhledem k tomu tak bylo jasné, že pokud se někdy Ledecká s Maděrovou potkají, tak to bude až v bojích o medaile.

K tomu ale nakonec nedošlo, protože k nepříjemnému překvapení nemalé části českých fanoušků přímo v Livignu a i u mnoha těch u televizních obrazovek největší favoritka na zisk zlaté medaile pro českou výpravu Ester Ledecká skončila už ve čtvrtfinále. V něm nestačila na Rakušanku Sabine Payerovou jedoucí v červené dráže, která se postupem času ukazovala být rychlejší a výhodnější. Ledecká nenavázala na předešlý skalp jiné Rakušanky v osmifinále Claudie Rieglerové.

Český prapor ale dál v soutěži držela nástupkyně Ledecké Zuzana Maděrová. Ta se od začátku do konce držela modré dráhy, kde předváděla jízdu co jízdu to, v čem se dokázala neuvěřitelně zlepšit. V jízdě, v níž více riskovala, jela blíže k brankám, ale právě o to rychleji, než její soupeřky. A právě proto tak postupně vyřadila Chayenne Lochová, Ramona Theresia Hofmeisterová (obě z Německa) a Elisu Clifontovou z Itálie.

Finálovou soupeřkou jí byla přemožitelka Ledecké Payerová, která předtím vyřadila další Italku Lucii Dalmasovou. A nikdo jiný nemohl pomstít vypadnutí Ledecké lépe než její mladší dvaadvacetiletá reprezentační kolegyně Maděrová. Ta i ve finále předvedla svou typickou jízdu, kterou předvedla ve všech fázích tohoto závodu a i ve finále tak tedy už od samotného úvodu šla do vedení. Protože Rakušanka se za ní zdržela svými chybami, Maděrovou už nemohlo nic ohrozit a po přejetí cíle tak mohla slavit typicky zaťatou pěstí a svým krásným úsměvem.

Postarala se tak o zlato v jednom ze středisek her, kde se to sice pro českou výpravu čekalo, ale které je přeci jenom od nečekané české závodnice. Té, které může Ledecká v klidu předat své žezlo.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Ilustrační fotografie.

ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat

Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.
Ester Ledecká

Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Český snowboarding zažil v pátek neobyčejný historický den. V rakouském Simonhöhe si totiž obě české reprezentantky v tomto sportu Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v závodu paralelního obřího slalomu dojely pro cenné kovy. Zatímco Maděrová navázala na předešlé úspěchy v tomto ročníku Světového poháru bronzovou medailí, Ledecká celý závod ovládla a připsala si tak svůj jubilejní 30. triumf v rámci Světového poháru.

Snowboarding Olympijské hry 2026 Zuzana Maděrová Ester Ledecká

Zuzana Maděrová

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

Curling

Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10. 

Hokej, ilustrační fotografie.

Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky

Ještě před oficiálním zahájením zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se objevila zpráva o výskytu noroviru v týmu finských hokejistek, což zasáhlo do programu her, neboť se musel přesunout jejich úvodní duel s Kanadou. Tímto vysoce nakažlivým RNA virem, jenž způsobuje akutní virovou gastroenteritidu, se měla ve švýcarském ženském hokejovém týmu jedna z hráček nakazit poté, co právě tyto hokejistky odehrály v pátek svůj duel s Českou republikou.

Olympiáda, ilustrační foto

Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.

Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále

Průměrná cena pohonných hmot v Česku dál roste. O více než dvacet haléřů v posledních dnech stoupla cena benzinu i nafty. Experti očekávají další růst cen. Vývoj by se mohl změnit, pokud se uklidní napětí na Blízkém východě. 

Zdroj: Jan Hrabě

