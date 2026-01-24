Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Ester Ledecká
Ester Ledecká

Český snowboarding zažil v pátek neobyčejný historický den. V rakouském Simonhöhe si totiž obě české reprezentantky v tomto sportu Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v závodu paralelního obřího slalomu dojely pro cenné kovy. Zatímco Maděrová navázala na předešlé úspěchy v tomto ročníku Světového poháru bronzovou medailí, Ledecká celý závod ovládla a připsala si tak svůj jubilejní 30. triumf v rámci Světového poháru.

Právě pro Ledeckou se jednalo o první start na snowboardu v této sezóně, jelikož do té doby se soustředila především na lyže. Již v dopolední kvalifikaci zaznamenala Ledecká nejrychlejší čas ze všech a i následující čtyři vyřazovací jízdy zajela s takovým přehledem, že bez problémů postoupila až do finále. Než se tedy tak stalo, musela si poradit postupně se Švýcarkou Flurinou Bätschiovou, s Italkou Jasmin Corattiovou i s Japonkou Cubaki Mikiovou a to se všechno vydařilo na jedničku.

Finálovou soupeřkou české sportovní obojživelnice se nakonec stala Nizozemka Michelle Dekkerová, kterou překonala o zhruba půl vteřiny.

Byla to Nizozemka Dekkerová, která překazila v Simonhöhe možnost ryze českého finále, neboť to byla ona, která v semifinále vyřadila Maděrovou. Dekkerová pak byla přeci jen v Simonhöhe přemožena českou závodnicí a to v onom finále, v němž Ledecká mířila s přehledem za zlatem.

Co se týče cesty Zuzany Maděrové za bronzem, tak ta začala sedmým časem, kterým se dokázala kvalifikovat do hlavního závodu, v jehož úvodu v osmifinále vyřadila Švýcarku Julii Zoggovou, dvojnásobnou světovou šampionku. V souboji o bronz narazila na zmiňovanou Japonku Mikiovou a i když se musela smířit, že dostala pro jízdu o třetí místo pomalejší dráhu, nakonec se postavila i tak potřetí v tomto ročníku Světového poháru na pódium pro tři nejlepší. Mezi ty se navíc dostala popáté ve své kariéře, přičemž nejlepšími umístěními jsou pro ně dosud dvě druhá místa.

Právě snowboard je tou disciplínou, ve které bude Ledecká na blížících se Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo bojovat o své třetí olympijské zlato. Tímto startem v Simonhöhe navázala na svůj poslední start na snowboardu, který se datuje do loňského března, kdy se konal světový šampionát. Tehdy ve Svatém Mořici nejenže vyhrála paralelní obří slalom, ale v paralelním slalomu k tomu navíc tehdy přidala i stříbro.

Dodejme, že o minulém víkendu v rámci lyžařského super-G v Tarvisiu (taktéž v rámci Světového poháru) poprvé na lyžích dosáhla stupňů vítězl, když tam skončila na třetím místě.

Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech

Ilustrační foto

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.
Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

