Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků

Americká výsadková loď USS Tripoli, která má na palubě tisíce mariňáků a námořníků, byla v úterý 17. března spatřena poblíž Singapuru. Podle údajů z námořních sledovacích systémů loď směřuje k Malackému průlivu a dále na Blízký východ. Pohyb plavidla v oblasti s hustým provozem doprovází zapnutý odpovídač AIS, což je běžný postup pro zajištění bezpečnosti v rušných vodách, přestože se válečné lodě jindy pohybují v utajení.
Na palubě plavidla se podle zdrojů obeznámených s plány Pentagonu nachází 31. expediční jednotka námořní pěchoty (MEU) se základnou na Okinawě. Tato jednotka rychlé reakce čítá přibližně 2 200 příslušníků a zahrnuje velení, pozemní i vzdušný bojový prvek a logistickou podporu. Ačkoliv oficiální místa zatím neupřesnila konkrétní místo nasazení ani budoucí úkoly, tyto jednotky jsou standardně cvičeny pro evakuace, obojživelné operace, nájezdy či speciální mise.
USS Tripoli je se svou délkou přes 250 metrů a výtlakem 45 000 tun v podstatě malou letadlovou lodí. Je vybavena neviditelnými stíhačkami F-35, transportními letouny MV-22 Osprey a výsadkovými čluny určenými k přepravě vojáků na břeh. Loď vyplula z Okinawy 11. března a přes Jihočínské moře pokračuje rychlostí přibližně 35 km/h směrem ke svému cíli.
Za běžných okolností tvoří Tripoli jádro výsadkové skupiny, kterou doprovázejí další transportní lodi, jako jsou USS New Orleans a USS San Diego. Přítomnost těchto doprovodných plavidel se však v dostupných sledovacích systémech zatím nepodařilo potvrdit. Přesun probíhá v době zvýšeného napětí, kdy Írán cílí na americké velvyslanectví v Bagdádu a Izrael ohlásil eliminaci klíčového bezpečnostního představitele Teheránu.
USS Tripoli (LHA-7) je jedna z nejmodernějších a nejvýkonnějších válečných lodí amerického námořnictva. Patří do třídy America a slouží jako vrtulníková výsadková loď (LHA – Landing Helicopter Assault). V praxi však funguje jako plovoucí základna a lehká letadlová loď, která dokáže operovat kdekoli na světě.
Tato loď s výtlakem 45 000 tun a délkou přes 257 metrů je specificky navržena pro podporu leteckých operací, což ji odlišuje od starších typů výsadkových plavidel. Konstruktéři u ní zcela vynechali zaplavitelný dok pro výsadkové čluny, aby získali rozsáhlý prostor pro hangáry, dílny a zásoby leteckého paliva.
Díky tomu může plavidlo fungovat jako plnohodnotná lehká letadlová loď schopná nést až dvacet neviditelných stíhaček F-35B Lightning II s kolmým startem. Kromě těchto moderních proudových strojů operují z její paluby také konvertoplány MV-22 Osprey a různé typy útočných i transportních vrtulníků. Hlavním posláním lodi je přeprava a nasazení expedičních jednotek námořní pěchoty, které čítají přes dva tisíce elitních vojáků připravených k okamžitému zásahu.
Součástí vybavení je i špičkově zařízená nemocnice s několika operačními sály, která umožňuje poskytovat komplexní péči přímo na moři. USS Tripoli je poháněna moderními plynovými turbínami a dosahuje rychlosti přes 22 uzlů. V aktuální situaci slouží jako mobilní základna pro rychlé reakce v krizových oblastech, kde zajišťuje kontrolu nad vzdušným prostorem i možnost rychlého výsadku pozemních sil.
Související
Americká armáda (U.S. Navy) , USS Tripoli , Írán
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků
Exposlanec Dominik Feri v pondělí opět stanul před soudem. Obvodní soud pro Prahu 3 začal projednávat kauzu, ve které je bývalý politik podezřelý z dalšího znásilnění, protože si měl při sexuálním styku sundat kondom. Soud dnes případ odročil, Feri ho navíc překvapil neobvyklým požadavkem.
Zdroj: Jan Hrabě