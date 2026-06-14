Ebola se nadále šíří v Kongu. Úřady potvrdily nové případy i další úmrtí

Více než 140 lidí již v Demokratické republice Kongo podlehlo ebole během aktuální epidemie, která znepokojuje Afriku i zbytek světa. Do pátku se potvrdilo přes 700 případů závažného onemocnění.
Počet potvrzených infekcí ebolou v DR Kongo se zvýšil na 710 případů, uvedla místní vláda v sobotu. Nejméně 149 lidí již onemocnění během aktuální epidemie podlehlo. Zveřejněná data byla aktuální k pátku, podle situační zprávy přibylo 21 nových případů.
Probíhající epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Ebola , Kongo , nemoci , Lékaři bez hranic
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Zdroj: Jan Hrabě