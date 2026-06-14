Výkon Kanady proti Bosně stačil na remízu, Američané vstoupili do MS jasnou výhrou

David Holub

14. června 2026 15:23

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Fotbalisté Kanady v rámci skupiny B vybojovali na letošním fotbalovém mistrovství světa historicky první bod v historii světových šampionátů. Poté, co při předešlých dvou účastech (1986 a 2022) všechny své zápasy prohráli, nyní před domácím publikem dokázali remizovat a odvrátit tak možná pro někoho nečekanou případnou výhru Bosny a Hercegoviny. Do turnaje v noci na sobotu vstoupil i poslední ze tří pořadatelů – Američané. Ti v rámci skupiny D pro změnu slaví hladké vítězství nad Paraguayí 4:1, přičemž dvě přesné trefy si připsal Balogun.

Kanadští fanoušci v Torontu  doufali, že by mohli svůj úvodní duel na domácí půdě jejich miláčci zvládnout, o to asi větší nepříjemné překvapení bylo, že jako první šli do vedení fotbalisté Bosny. Stalo se tak po 21 minutách hry, kdy se hlavičkou trefil Lukič, pro nějž to byl i premiérový gól za reprezentaci, 1:0 pro Bosnu. Co se týče výrazné gólové příležitosti, tak tu si jako první na kanadské straně připsal David a to ještě čtyři minut před bosenskou přesnou trefou. Tehdy však z výtečné pozice zamířil jen do prostoru, kde byl brankář Vasilj.

Po přestávce zahrozil Lorsyea, jenž už sice překonal brankáře Vasilja, ale než míč doskotačil za brankovou čáru, doběhl Kolašinac, od nějž se míč odrazil do břevna a pryč. Za chvíli byl na druhé straně se svou obrovskou možností unikající Demirović, ovšem tato akce nakonec skončila bez jakéhokoliv zakončení.

V době, kdy do závěrečného hvizdu chybělo patnáct minut, přišlo zničehonic vyrovnání, o které se postaral Larin, 1:1. Navíc nemusel zůstat jen u jedné přesné trefy, neboť v nastavení byl blízko k trefě druhé, ale skóre nakonec zůstalo vyrovnané.

Duel Spojených států s Paraguayí přinesl jasnou výhru domácích i novinku v pravidlech

Pokud jde o duel skupiny D mezi domácími USA a Paraguayí, na domácích fotbalistech bylo od úvodního výkopu vidět, jak jsou na start tohoto světového šampionátu natěšeni a od začátku ukazovali, kdo bude určovat tempo hry. Vše to vyvrcholilo už po sedmi minutách zápasu, kdy Pulisic přehrál hned dva bránící fotbalisty, aby následně nahrál do předbrankového prostoru, kde si nešťastně míč do vlastní sítě srazil Bobadilla, 1:0 pro USA.

Asi největší americká hvězda Pulisic měl prsty i u druhé branky. To ve 31. minutě totiž unikal po levé straně tak dlouho až našel přihrávkou Bolguna, aby ten pak svým technickým zakončením k tyči zvýšil na 2:0. Stalo se tak jen pár minut poté, co se Balogun sice radoval z gólu, ale jen krátce, jelikož byl pro ofsajd neuznán. Pak měli obrovské příležitosti Richards a Tillman, v nastavení první půle se však Američané dočkali dalšího navýšení. Tillman tehdy přenechal míč Balogunovi, aby se mohl po nekompromisní střele podruhé zapsat do střelecké listiny, 3:0.

Ve druhé půli se jihoamerický tým přeci jen zvedl, neboť do té doby na něm bylo znát, že na světovém šampionátu je poprvé po 16 letech. A i on se nakonec díky tomu dočkal branky. V 73. minutě Encise nahrál Mauríciovi, jenž se tak dočkal premiérového gólu za národní tým, 3:1. Další branku už ale Jihoameričané nepřidali, to na druhé straně musel do práce brankář Gill, jenž musel vychytat Tillmana a Weaha. Až na technický obstřel Reyny v osmé minutě nastavení byl gólman Gill krátký, 4:1. 

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (12.6. – 13.6.2026):

Skupina B:

Kanada – Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)

Branky: 78. Larin – 21. Lukič. Rozhodčí: Tello – Belatti, Chade – Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Johnston, De Fougerolles – Demirovič, Lukič, Katič. Diváci: 43 002

Kanada: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (61. Ahmed), Eustáquio (90.+1 Osorio), Koné, Millar (61. Shaffelburg) – J. David (61. P. David), Oluwaseyi (76. Larin). Trenér: Marsch

Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac (84. Burnič) – Bajraktarevič (74. Šunjič), Tahirovič, Bašič (62. Gigovič), Memič (74. Alajbegovič) – Demirovič, Lukič (62. Baždar). Trenér: Barbarez

Skupinan D:

USA – Paraguay 4:1 (3:0)

Branky: 31. a 45.+5 Balogun, 7. vlastní Bobadilla, 90.+8 Reyna – 73. Maurício. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries (všichni Niz.) – Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Adams – Cáceres, Almirón, G. Gómez, Arce, Alonso. Diváci: 70 492

USA: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Adams, Tillman (82. Reyna) – Dest (72. Weah), McKennie, Pulisic (46. Berhalter) – Balogun (72. Pepi). Trenér: Pochettino

Paraguay: Gill – Cáceres (79. Velázquez), G. Gómez, Alderete, Alonso – D. Gómez (79. Kaku), Cubas, Bobadilla (46. Maurício), Almirón (79. Sosa) – Sanabria (62. Arce), Enciso. Trenér: Alfar

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