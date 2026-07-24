Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí

Libor Novák

24. července 2026 21:58

Sklad Wildberries pod útokem
Sklad Wildberries pod útokem Foto: reprofoto twitter

Ukrajinské drony opakovaně zasáhly rozsáhlý skladovací komplex online prodejce Wildberries u Moskvy, což pro řadu ruských drobných podnikatelů znamenalo okamžitou katastrofu. Prodejci, kteří v prostorách přišli o veškeré své sezónní zásoby i investované úspory, vyjadřují na sociálních sítích obrovské zoufalství. Ničivé požáry přímo zasáhly jejich obživu a zanechaly za sebou jen zmar.

Tento incident není ojedinělý, ale je součástí širší série ukrajinských úderů zaměřených na největšího ruského e-commerce giganta, který plní obdobnou roli jako západní Amazon. Během posledních dní zasáhly bezpilotní letouny nejméně devět skladovacích center od jižních oblastí Ruska až po periferii Petrohradu. Nálety si vyžádaly lidské životy a způsobené škody na zboží dosahují miliardových částek.

Pro ukrajinskou armádu představuje tato strategie novou fázi vzdušné kampaně vedené na dlouhé vzdálenosti. Po předchozích měsících zaměřených na rafinérie a palivovou infrastrukturu se pozornost přesunula na logistické sítě. Cílem Kyjeva je narušit pocit běžného života a přenést důsledky válečného konfliktu přímo k obyvatelům ruských měst.

Série úderů vyvrcholila ranním požárem logistického centra v Šušarech u Petrohradu, odkud se stoupající dým rozšířil nad druhé největší město v zemi. Podle analytických propočtů zasáhly útoky celkově přes půl milionu čtverečních metrů skladovacích ploch, což odpovídá přibližně desetině celkové kapacity této obchodní platformy.

Celkové finanční ztráty na zničeném zboží se odhadují na přibližně 170 miliard rublů. Nejtěžší dopad však nenese samotná společnost Wildberries, ale tisíce nezávislých prodejců, kteří v jejích logistických centrech uskladňovali své produkty. Mnoho z nich tak během několika okamžiků přišlo o veškeré obchodní jmění.

Frustrace obchodníků na sociálních sítích neustále roste s tím, jak přicházejí o své skladové zásoby na různých místech v zemi. Drobná živnostnice vyrábějící pohlednice například ztratila veškeré zboží hned ve dvou po sobě zasažených skladech u Moskvy a v Krasnodaru. Pro lidi, kteří z těchto příjmů živí své rodiny, znamená náhlá ztráta majetku likvidaci jakýchkoliv osobních i podnikatelských plánů.

Společnost Wildberries, kterou založila podnikatelka Taťána Kimová, patří k nejúspěšnějším obchodním projektům v Rusku. Služba je mimořádně populární především mezi obyvateli s nižšími příjmy mimo hlavní metropole, což představuje klíčovou voličskou základnu režimu. Výdejní místa firmy se stala běžnou součástí každodenního života i v odlehlých oblastech.

Právě gigantický rozsah logistické sítě se však v současné situaci ukazuje jako zásadní slabina. S více než dvěma stovkami skladů rozsetých po celé zemi je prakticky nemožné zajistit efektivní protivzdušnou obranu každého objektu proti rojům levných dronů. Vedení podniku sice příslovilo kompenzace, prodejci ale upozorňují, že nabízené částky pokrývají jen zlomky reálných škod.

Rozhořčení obchodníků prohlubuje i fakt, že společnost těsně před začátkem útoků upravila své smluvní podmínky. Nově se zbavila odpovědnosti za škody způsobené vyšší mocí, mezi které zařadila právě zásahy bezpilotních letounů. Pro malé podnikatele tak jde o další těžkou ránu v prostředí rostoucí inflace, vyšších daní a celkového ekonomického tlaku způsobeného válečným hospodářstvím.

Ukrajinská strana tyto kroky obhajuje jako legitimní zásahy proti logistickým uzlům. Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu zmínil údery na klíčová logistická zařízení, která slouží k přepravě sankcionovaných komponentů pro výrobu dronů a navigačních systémů. Přestože platforma primárně neslouží k prodeji zbraní, na tržišti lze běžně zakoupit i neprůstřelné vesty, zdravotnický materiál či součástky využitelné na frontě.

Většinu nabízeného sortimentu však tvoří běžné spotřební zboží od oblečení po domácí potřeby. Podle ekonomických odborníků tak tyto útoky zasahují širokou populaci, která se stává čím dál závislejší na online nakupování. Pro Kremlem udržovanou iluzi, že běžný život v zemi pokračuje bez ohledu na válku, představují hořící skladové areály u velkých měst těžkou ránu.

Ruský prezident Vladimir Putin se k úderům na sklady dosud vyjadřuje vyhýbavě a veřejnost ujišťuje o stabilním stavu národního hospodářství. Na oficiálních jednáních zdůrazňuje odolnost klíčových odvětví vůči vnějším pokusům o destabilizaci. Pokračující útoky na obchodní infrastrukturu však ukazují, že válečné dopady dopadají na ruské obyvatelstvo stále citelněji.

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